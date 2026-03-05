HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Mỹ - Venezuela ký thỏa thuận vàng khổng lồ?

Xuân Mai

(NLĐO) - Công ty khai thác mỏ quốc doanh của Venezuela vừa ký một thỏa thuận trị giá hàng triệu USD để bán tới 1 tấn vàng cho thị trường Mỹ.

Hai nguồn thạo tin nói với trang Axios hôm 5-3 rằng thỏa thuận được ký kết vào đầu tuần này.

Thỏa thuận cho thấy mối liên kết thương mại ngày càng thắt chặt giữa Venezuela và Mỹ sau khi chính quyền Tổng thống Donald Trump bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và nắm quyền kiểm soát tập đoàn dầu khí của nước này.

img

Tổng thống tạm quyền Venezuela Delcy Rodriguez tiếp Bộ trưởng Nội vụ Mỹ Doug Burgum hôm 4-3. Ảnh: AP

Theo thỏa thuận, Công ty quốc doanh Minerven cung cấp từ 650 đến 1.000 kg vàng thỏi dạng thô cho Tập đoàn giao dịch hàng hóa Trafigura.

Trafigura sẽ chịu trách nhiệm chuyển số vàng này tới các nhà máy tinh chế của Mỹ theo một thỏa thuận riêng với chính phủ Mỹ.

Bộ trưởng Nội vụ Mỹ Doug Burgum, người vừa đến Venezuela hôm 4-3 để thảo luận về các cơ hội khai thác dầu mỏ và khoáng sản, đã góp phần thúc đẩy hợp đồng vàng này.

Mỹ - Venezuela ký thỏa thuận vàng khổng lồ? (Clip: Xuân Huy - Thanh Long)

Hiện tại, một kg vàng nguyên chất có giá trị khoảng 166.000 USD. Dù mức giá có thể biến động tùy theo thị trường nhưng nhìn chung giá vàng đang có xu hướng tăng trong bối cảnh bất ổn của tài chính toàn cầu.

Đây là thỏa thuận khai thác thứ 3 được thực hiện dưới sự giám sát của chính quyền Tổng thống Donald Trump giữa lúc Mỹ đã nắm quyền kiểm soát nguồn tài nguyên quan trọng và dồi dào nhất của Venezuela là dầu mỏ. Tập đoàn Trafigura cũng tham gia các hợp đồng dầu mỏ trị giá hơn 1 tỉ USD.

Hôm 4-3, Tổng thống tạm quyền Venezuela Delcy Rodriguez cũng đã công bố kế hoạch cải cách luật khai thác mỏ của quốc gia này sau cuộc gặp với ông Burgum.

Một trong những nguồn tin thạo tin nhận định rằng những thương vụ này mang lại lợi ích cho Venezuela nhiều hơn ở thời điểm hiện tại bởi nước này có cơ hội tiếp cận thị trường Mỹ và một hệ thống tài chính ổn định.

Tin liên quan

Lực lượng Mỹ đổ bộ lên tàu chở dầu liên quan Nga và Venezuela

Lực lượng Mỹ đổ bộ lên tàu chở dầu liên quan Nga và Venezuela

(NLĐO) - Lực lượng quân sự Mỹ đã đổ bộ lên một tàu chở dầu bị họ trừng phạt ở Ấn Độ Dương sau khi theo dõi con tàu từ biển Caribe vào hôm 9-2.

Venezuela cải tổ ngành dầu mỏ

Nghị sĩ đảng cầm quyền Orlando Camacho, Chủ tịch Ủy ban Dầu mỏ của Quốc hội, nhận định lần cải tổ này "sẽ làm thay đổi nền kinh tế đất nước".

Đại sứ Nga nói về khả năng Tổng thống Maduro trở về Venezuela

(NLĐO) - Đại sứ Nga tại Caracas, ông Sergey Melik-Bagdasarov, khẳng định việc Tổng thống Nicolás Maduro quay trở lại Venezuela không phải là điều không tưởng.

