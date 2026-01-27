Đại sứ Nga nói về khả năng Tổng thống Maduro trở về Venezuela

Phát biểu trên truyền hình quốc gia Nga hôm 26-1, Đại sứ Sergey Melik-Bagdasarov khẳng định: "Tôi chắc chắn những người tham gia các cuộc mít-tinh, tuần hành ủng hộ Tổng thống Maduro đều tin rằng điều đó có thể xảy ra. Theo tôi, điều đó là hoàn toàn có thể".

Vị đại sứ phân tích thêm bản chất của chính trị là sự vận động không ngừng: "Đến một thời điểm nào đó, điều gì đó sẽ xảy ra. Không có gì là vĩnh viễn cả, chính trị là năng động và luôn biến đổi".

Tổng thống Nicolás Maduro dưới sự áp giải của lực lượng Mỹ sau khi hạ cánh xuống New York. Ảnh: White House/X.



Về mặt pháp lý, phía Nga cho rằng các cáo buộc liên quan đến ma túy mà Mỹ dùng để dẫn giải ông Maduro về New York chỉ là một "màn kịch".

Theo hãng tin TASS, Đại sứ Nga khẳng định người dân Venezuela biết rõ các cáo buộc này là "bịa đặt" và tin rằng công lý sẽ được thực thi, dù dưới hình thức một phán quyết tại tòa án Mỹ hay một thỏa thuận chính trị cấp cao.

Ngày 3-1, Mỹ đã tấn công vào thủ đô Caracas của Venezuela, bắt vợ chồng ông Maduro. Ngày 5-1, vợ chồng ông bị đưa ra tòa với cáo buộc buôn bán ma túy. Cả hai đều bác bỏ cáo buộc.

Trong khi đó, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cũng phản hồi về khả năng Nga cấp quyền tị nạn cho Tổng thống Maduro. Trả lời TASS hôm 25-1, ông Ryabkov khẳng định Moscow kiên quyết yêu cầu Mỹ phải trả tự do cho Tổng thống Nicolas Maduro cùng phu nhân.

"Bước đầu tiên là phải thả ông Maduro và vợ ông ấy. Nếu không, mọi kịch bản khác vẫn chỉ là giả thuyết. Điều cần thiết nhất lúc này là phải kiên quyết yêu cầu thả tổng thống Venezuela" - ông nói.

Sau khi Tổng thống Maduro bị đưa về Mỹ, bà Delcy Rodriguez đã được bổ nhiệm làm tổng thống lâm thời Venezuela.

Mới đây, bà Rodriguez có những tuyên bố cứng rắn nhằm bảo vệ chủ quyền. "Đã quá đủ với những mệnh lệnh từ Washington áp đặt lên các chính trị gia Venezuela. Hãy để chúng tôi tự giải quyết những khác biệt và xung đột nội bộ. Sự can thiệp của các cường quốc ngoại bang như vậy là quá đủ rồi" - bà phát biểu trước các công nhân ngành dầu mỏ tại TP Puerto La Cruz, theo kênh truyền hình nhà nước Venezolana de Televisión.

Nhà lãnh đạo lâm thời Delcy Rodriguez trong nỗ lực dung hòa quan hệ giữa Washington và phe trung thành với Tổng thống Maduro. Ảnh: AP

Bất chấp sự cứng rắn này, nội bộ những người ủng hộ Tổng thống Maduro đang lo ngại trước việc cơ quan lập pháp Venezuela bắt đầu thảo luận về việc nới lỏng quyền kiểm soát của nhà nước đối với ngành dầu mỏ.

Tờ The Independent nhận định đây được xem là một nỗ lực nhằm "xoa dịu" Washington để đổi lấy sự ổn định, khi Mỹ đã bắt đầu tiếp nhận 50 triệu thùng dầu từ Venezuela ngay sau chiến dịch bắt giữ Tổng thống Maduro.