Mỹ: Xả súng ở nhà thờ, nhiều người thương vong

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Mỹ: Xả súng ở nhà thờ, nhiều người thương vong

Phạm Nghĩa

(NLĐO) - Ít nhất 10 người bị bắn, trong đó có 2 người tử vong, tại nhà thờ ở bang Michigan - Mỹ.

Đài ABC News đưa tin cảnh sát xác định tay súng là Thomas Jacob Sanford, 40 tuổi.

Hắn đã lái xe tải lao vào một nhà thờ ở TP Grand Blanc, bang Michigan, nơi hàng trăm người đang cầu nguyện vào 10 giờ 25 phút sáng 28-9 (giờ địa phương) và nổ súng, khiến 2 người thiệt mạng và một số người bị thương trước khi phóng hỏa làm một phần tòa nhà bị sập.

Mỹ: Xả súng ở nhà thờ, nhiều người thương vong- Ảnh 1.

Lực lượng khẩn cấp tại hiện trường vụ xả súng nhà thờ hôm 28-9. Ảnh: WXYZ

Một nạn nhân đã tử vong tại hiện trường. Một người khác qua đời tại bệnh viện. Tám người bị thương vẫn đang nằm viện, bao gồm một người trong tình trạng nguy kịch.

Cảnh sát sau đó đấu súng với nghi phạm và bắn chết hắn, theo cảnh sát trưởng TP Grand Blanc William Renye.

Các nhà điều tra đang tìm hiểu động cơ gây án của nghị phạm.

Mỹ: Xả súng ở nhà thờ, nhiều người thương vong- Ảnh 2.

Cảnh sát tại hiện trường. Ảnh: ABC News

Tổng thống Donald Trump cho biết ông đã được thông báo về vụ xả súng và viết trên mạng xã hội hôm 29-9: "Đây dường như lại là một vụ tấn công có chủ đích khác nhắm vào các tín đồ Cơ đốc giáo tại Mỹ. Đại dịch bạo lực này ở đất nước chúng ta phải chấm dứt”.

Phó Tổng thống JD Vance cũng đăng tải tuyên bố riêng trên mạng xã hội, gọi vụ xả súng và hỏa hoạn là "khủng khiếp".

"Tình hình ở Michigan thật kinh hoàng. FBI đang có mặt tại hiện trường và toàn bộ chính quyền đang theo dõi sát sao. Xin hãy cầu nguyện cho các nạn nhân và lực lượng ứng cứu đầu tiên" - ông Vance chia sẻ.

Vụ xả súng xảy ra trong bối cảnh bạo lực chống lại các nhà thờ và các tổ chức tôn giáo khác đang gia tăng ở Mỹ.

Trong nhiều năm qua, các chuyên gia thực thi pháp luật và an ninh nội địa đã cảnh báo rằng các tổ chức tôn giáo trên toàn thế giới đang là mục tiêu của các hành vi bạo lực.

Tin liên quan

Vụ xả súng gây chấn động Pennsylvania, nhiều cảnh sát bị bắn chết

(NLĐO) – 3 sĩ quan cảnh sát Mỹ bị bắn chết khi đang thực hiện lệnh bắt giữ tại một vùng nông thôn ở miền Trung bang Pennsylvania hôm 17-9.

Xả súng ở trường học Mỹ: Chân dung nghi phạm "quái vật điên loạn"

(NLĐO) - Robin Westman, 23 tuổi, là nghi phạm trong vụ xả súng ngày 27-8 tại trường Công giáo Annunciation ở bang Minnesota, khiến gần 20 người thương vong.

NÓNG: Xả súng ở trường học tại Minneapolis - Mỹ

(NLĐO) - Vụ xả súng mới nhất xảy ra tại trường Annunciation, nơi có các học sinh mẫu giáo đến lớp 8 đang theo học.

xả súng nghi phạm hoả hoạn nhà thờ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo