Quốc tế

Trung Quốc tuyên tử hình cha con ông trùm Bạch gia lừa đảo ở Myanmar

Lạc Chi

(NLĐO) - Bạch Sở Thành cùng 4 đồng phạm lãnh án tử hình tại Trung Quốc vì vai trò trong băng tội phạm điều hành trung tâm lừa đảo tại vùng biên giới Myanmar.

Tòa án ở TP Thâm Quyến - Trung Quốc hôm 4-11 tuyên án tử hình 5 người, gồm Bạch Sở Thành và con trai Bạch Ứng Thương, cùng 3 đồng phạm Dương Lập Cường, Hồ Tiểu Khương và Trần Quảng Ích, vì đóng vai trò chủ chốt trong băng nhóm tội phạm hoạt động lừa đảo tại vùng Kokang - Myanmar.

Bản án nêu rõ hành vi phạm tội của nhóm này đã dẫn tới cái chết của 6 công dân Trung Quốc, đẩy một người tự tử và làm nhiều người khác bị thương.

Cơ quan xét xử xác định nhóm đã xây dựng 41 cơ sở trong khu vực Kokang, tổ chức hoạt động lừa đảo viễn thông, điều hành sòng bạc, giết người, cưỡng bức mại dâm và đưa người vượt biên trái phép.

img

Bạch Sở Thành (giữa) bị kết án tử hình cùng với con trai Bạch Ứng Thương và ba đồng bọn thân tín. Ảnh: CCTV

Ngoài 5 án tử hình, tòa cũng tuyên hai bị cáo khác án tử hình nhưng hoãn thi hành hai năm - đó là Lý Chí Thọ và Lý Chí Đức. Năm bị cáo khác lĩnh án tù chung thân, còn chín người nhận mức án từ 3 đến 20 năm.

Trước đó, vào cuối tháng 9, một tòa án Trung Quốc cũng tuyên án tử hình 16 thành viên của một băng nhóm gia đình điều hành trung tâm lừa đảo tại Kokang, trong đó 5 người được hoãn thi hành án hai năm. Gia đình đó chính là gia tộc họ Minh khét tiếng không kém nhà họ Bạch.

Các "trung tâm lừa đảo" đã mọc lên khắp vùng biên giới Myanmar trong những năm gần đây, thu hút nhiều lao động nước ngoài, chủ yếu là người Trung Quốc, bị dụ dỗ hoặc buộc phải tham gia lừa đảo trực tuyến. Ngành công nghiệp phi pháp này được ước tính mang lại hàng chục tỉ USD mỗi năm.

TIN LIÊN QUAN

Bắc Kinh thời gian qua đã tăng cường hợp tác với các quốc gia Đông Nam Á để trấn áp hoạt động này, đồng thời đưa hàng ngàn công dân về nước. Hồi tháng 2, hàng trăm người Trung Quốc làm việc tại các trung tâm lừa đảo ở Myanmar đã chạy sang Thái Lan và được hồi hương qua sân bay Mae Sot.

Theo Văn phòng Liên hợp quốc về Ma túy và Tội phạm, các trung tâm lừa đảo trực tuyến không chỉ hoạt động dọc biên giới Myanmar mà còn lan sang Nam Mỹ, châu Phi, Trung Đông, châu Âu và cả một số đảo Thái Bình Dương. Liên hợp quốc ước tính có hàng trăm ngàn người đang làm việc trong các cơ sở kiểu này trên toàn cầu.

Một trong những trung tâm khét tiếng nhất, khu phức hợp KK Park ở thị trấn Myawaddy, miền Đông Myanmar, gần đây đã bị truy quét, khiến hàng trăm người lao động bỏ trốn sang thị trấn Mae Sot bên kia biên giới Thái Lan. 

Chính quyền tỉnh biên giới Tak của Thái Lan cho biết hơn 1.500 người từ 28 quốc gia đã vượt sông sang nước này trong các đợt truy quét vào tháng 10.

Nhiều người từng làm việc tại các "nhà máy lừa đảo" nói rằng họ bị buôn bán và cưỡng bức lao động. Một số khác thừa nhận tự nguyện tham gia vì lời hứa hẹn về mức lương cao.

Một công nhân Ethiopia 19 tuổi tên Yotor, sau khi trốn thoát khỏi một trung tâm ở Myanmar, kể rằng anh bị đánh đập và tra tấn mỗi ngày. "Tôi bị giật điện, đánh đấm mỗi ngày. Chúng tôi làm 18 tiếng, không lương, không được liên lạc với gia đình. Họ chỉ muốn trừng phạt chúng tôi" - anh nói.

Tin liên quan

Đột kích hàng loạt biệt thự sang trọng, tóm gọn băng lừa đảo trực tuyến ở Thái Lan

Đột kích hàng loạt biệt thự sang trọng, tóm gọn băng lừa đảo trực tuyến ở Thái Lan

(NLĐO) - Cảnh sát Thái Lan vừa mở một chiến dịch truy lùng diễn rộng nhằm bắt giữ một băng nhóm lừa đảo xuyên biên giới.

Nổ liên tiếp ở khu phức hợp lừa đảo tại Myanmar, Thái Lan cảnh giác cao độ

(NLĐO) - Thái Lan cảnh giác cao độ, chuẩn bị ứng phó làn sóng vượt biên sau 4 vụ nổ liên tiếp tại khu phức hợp lừa đảo khét tiếng KK Park ở biên giới Myanmar.

Thủ tướng Thái Lan yêu cầu Thứ trưởng Tài chính giải trình cáo buộc dính líu lừa đảo

(NLĐO) – Thủ tướng Thái Lan yêu cầu Thứ trưởng Tài chính Vorapak Tanyawong giải trình về cáo buộc “liên hệ với các mạng lưới lừa đảo ở khu vực Đông Nam Á”.

Trung Quốc Myanmar lừa đảo trực tuyến tứ đại gia tộc Bạch gia
