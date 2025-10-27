Nổ liên tiếp ở khu phức hợp lừa đảo tại Myanmar, Thái Lan cảnh giác cao độ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Nổ liên tiếp ở khu phức hợp lừa đảo tại Myanmar, Thái Lan cảnh giác cao độ

Hải Hưng

(NLĐO) - Thái Lan cảnh giác cao độ, chuẩn bị ứng phó làn sóng vượt biên sau 4 vụ nổ liên tiếp tại khu phức hợp lừa đảo khét tiếng KK Park ở biên giới Myanmar.

Báo The Nation dẫn các nguồn tin biên giới Thái Lan – Myanmar cho biết loạt vụ nổ tiếp tục xảy ra tại KK Park, khu phức hợp lừa đảo quy mô toàn cầu ở TP Myawaddy, đối diện làng Mae Ku Mai Tha Sung, huyện Mae Sot, tỉnh Tak (Thái Lan) ngày 27-10. 

Trước đó, vụ nổ thứ tư xảy ra lúc 17 giờ 25 phút ngày 26-10 (giờ địa phương) khi lực lượng Vệ binh Biên giới Karen (BGF) liên minh với quân đội Myanmar, cho nổ tung các tòa nhà nghi liên quan đến hoạt động lừa đảo trong dự án khu kinh tế đặc biệt tại làng Aeng Ji Myin. 

Mảnh kim loại từ vụ nổ được cho là rơi xuống khu dân cư Ban Mae Ku Mai Tha Sung bên phía Thái Lan. Tất cả 4 vụ nổ đều diễn ra trong phạm vi 500 m tính từ biên giới Thái Lan – Myanmar.

Các vụ nổ đầu tiên diễn ra từ 18 giờ 30 ngày 24-10.

Thái Lan tăng cường kiểm soát dòng người vượt biên từ Thái Lan - Ảnh 1.

Myanmar kích nổ loạt tòa nhà ở tụ điểm lừa đảo khét tiếng KK Park, tiếng nổ có thể nghe từ bên kia biên giới Thái Lan. Ảnh: Nation

Vụ việc diễn ra giữa lúc quân đội Myanmar mở chiến dịch truy quét các tổ chức lừa đảo trực tuyến hoạt động dưới vỏ bọc dự án đầu tư Trung Quốc, theo The Nation.

Nhiều người nước ngoài ở KK Park và các khu lân cận như Shwe Kokko (đối diện Ban Wang Pha, huyện Mae Ramat, tỉnh Tak) hay Tai Chang (đối diện Ban Huai Nam Nak, huyện Phop Phra, tỉnh Tak) tiếp tục tháo chạy sang Thái Lan.

Trong bối cảnh đó, tướng cấp cao Thái Lan Worathep Bunya cho biết số người nước ngoài vượt biên đang tăng nhanh khi Myanmar siết chặt chiến dịch truy quét.

Chính quyền đã chuẩn bị khu tạm trú và sẽ phối hợp Hội đồng An ninh Quốc gia (NSC) để bàn biện pháp quản lý, quy trình pháp lý và nguồn kinh phí hỗ trợ.

Trung tâm chỉ huy biên giới tỉnh Tak cho hay tính đến ngày 27-10 đã có 1.525 người vượt sông Moei sang Thái Lan. Số này gồm 1.275 nam và 250 nữ, trong đó có 482 người Ấn Độ, 220 người Philippines, 193 người Trung Quốc, 133 người Ethiopia...

Các cơ quan chức năng Thái Lan đang phối hợp cung cấp viện trợ nhân đạo, đồng thời theo dõi sát tình hình tại KK Park – nơi chiến dịch truy quét mạng lưới lừa đảo xuyên quốc gia của Myanmar vẫn tiếp tục.

Thái Lan tăng cường kiểm soát dòng người vượt biên từ Thái Lan - Ảnh 2.

Thái Lan đang chuẩn bị cho làn sóng vượt biên từ Myanmar sau các vụ truy quét lừa đảo mạnh tay. Ảnh: Nation

Tin liên quan

Trung Quốc bóc trần tội ác của “tứ đại gia tộc” lừa đảo ở Myanmar

Trung Quốc bóc trần tội ác của “tứ đại gia tộc” lừa đảo ở Myanmar

(NLĐO) – "Tứ đại gia tộc" ở Kokang sử dụng mồi nhử "giấc mơ kiếm vàng ở miền Bắc Myanmar" để cung cấp nguồn nhân lực cho các khu phức hợp lừa đảo.

Campuchia và Thái Lan chính thức kí "Hiệp định Kuala Lumpur"

(NLĐO) - Campuchia và Thái Lan ngày 26-10 chính thức kí kết thỏa thuận chấm dứt xung đột ở biên giới, dưới sự chứng kiến của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Thủ tướng Thái Lan yêu cầu Thứ trưởng Tài chính giải trình cáo buộc dính líu lừa đảo

(NLĐO) – Thủ tướng Thái Lan yêu cầu Thứ trưởng Tài chính Vorapak Tanyawong giải trình về cáo buộc “liên hệ với các mạng lưới lừa đảo ở khu vực Đông Nam Á”.

Myanmar lừa đảo trực tuyến Thái Lan
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo