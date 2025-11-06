Myanmar truy quét ổ nhóm lừa đảo, hơn 70 người Việt di chuyển sang Thái Lan

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Myanmar truy quét ổ nhóm lừa đảo, hơn 70 người Việt di chuyển sang Thái Lan

Dương Ngọc

(NLĐO)- Hơn 70 người Việt Nam đã di chuyển từ Myanmar sang Thái Lan do Myanmar truy quét các cơ sở liên quan đến hoạt động tội phạm, lừa đảo trực tuyến.

Chiều 6-11, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết công tác bảo hộ công dân Việt Nam trong các đợt truy quét các tụ điểm lừa đảo trực tuyến ở Myanmar, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, theo thông tin của các Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan và Myanmar, tính đến ngày 22-10-2025, hơn 70 công dân Việt Nam đã di chuyển từ Myanmar sang Thái Lan do các cơ quan chức năng Myanmar mở chiến dịch truy quét các cơ sở liên quan đến hoạt động tội phạm, lừa đảo trực tuyến.

Hơn 70 người Việt rời Myanmar sang Thái Lan sau các đợt truy quét ổ nhóm lừa đảo - Ảnh 1.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng

Ngay sau khi nhận được thông tin, các Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar và Thái Lan đã chủ động làm việc với các cơ quan chức năng sở tại để tìm hiểu thông tin, phối hợp tiến hành sàng lọc, xác minh thông tin để tiến hành bảo hộ công dân theo quy định pháp luật sở tại và Việt Nam.

Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo các Đại sứ quán và các đơn vị liên quan ngay lập tức phối hợp với các cơ quan chức năng trong nước và sở tại triển khai các thủ tục lãnh sự cần thiết, hỗ trợ đưa công dân về nước trong thời gian sớm nhất. Bộ Ngoại giao một lần nữa khuyến cáo công dân Việt Nam cần tỉnh táo trước những lời mời chào ra nước ngoài làm "việc nhẹ lương cao", không yêu cầu về bằng cấp, trình độ, không có hợp đồng ký kết, không thông qua doanh nghiệp, tổ chức phái cử lao động...

"Công dân cần tìm hiểu kỹ về nội dung công việc, đơn vị, địa điểm dự kiến làm việc, nhân thân người giới thiệu, chế độ bảo hiểm, quyền lợi được hưởng... để có quyết định đúng đắn trước khi ra nước ngoài làm việc"- bà Phạm Thu Hằng nhấn mạnh.

Trong trường hợp cần có sự hỗ trợ, công dân cũng như người nhà của công dân có thể liên hệ với đường dây nóng của Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao) và các Đại sứ quán Việt Nam ở Myanmar, Thái Lan.

Trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước một số thông tin lo ngại rằng Việt Nam có thể trở thành "điểm nóng" của các hoạt động lừa đảo trực tuyến, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nhấn mạnh: "Chúng tôi không bình luận câu hỏi mang tính phỏng đoán".

Người phát ngôn cho biết thời gian qua, trước tình hình diễn biến phức tạp của tội phạm lừa đảo, trực tuyến và tội phạm mạng, Việt Nam đã hoàn thiện hành lang pháp lý quản lý viễn thông và an ninh mạng nhằm tạo các công cụ hữu hiệu ngăn chặn các vi phạm trên không gian mạng, hướng đến môi trường mạng an toàn, minh bạch vì người dân.

Việt Nam đã thể hiện rất rõ hành động chung tay cùng Liên hợp quốc và các quốc gia thành viên chống lại tội phạm mạng đang diễn biến phức tạp trong thời gian gần đây, thông qua Lễ mở ký Công ước Hà Nội và các hội nghị cấp cao vừa qua. Báo chí Việt Nam và báo chí quốc tế cũng đã đưa tin và nhận xét về tính chủ động tiên phong, kết nối và cam kết của Việt Nam trong hoạt động này.

"Đồng thời, Bộ Ngoại giao cùng các bộ, ngành, cơ quan chức năng của Việt Nam cũng đang tích cực trao đổi với các nước đối tác để thiết lập các cơ chế hợp tác nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo hộ công dân của Việt Nam, đấu tranh hiệu quả hơn với tội phạm có tổ chức, tội phạm công nghệ cao tại các nước. Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài theo dõi sát tình hình và chuẩn bị phương án cần thiết, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trong nước và sở tại để triển khai kịp thời các biện pháp bảo hộ công dân." - Người phát ngôn cho biết.

Tin liên quan

Cục Lãnh sự nói về chi phí, hành trình đưa 471 công dân Việt Nam từ Myanmar về nước

Cục Lãnh sự nói về chi phí, hành trình đưa 471 công dân Việt Nam từ Myanmar về nước

(NLĐO) - Hàng trăm người Việt Nam bị phát hiện cư trú và lao động bất hợp pháp tại thị trấn Myawaddy, Myanmar.

Đã đưa được hơn 450 công dân ở Myanmar về nước an toàn

(NLĐO)- Người phát ngôn Phạm Thu Hằng thông tin về công tác bảo hộ công dân Việt Nam ở Myanmar bị tạm giữ do vi phạm các quy định về xuất - nhập cảnh.

Đưa 221 người Việt bị tạm giữ tại Myanmar về nước

(NLĐO)- Các công dân vi phạm quy định xuất nhập cảnh đã hồi hương trên 3 chuyến bay từ Bangkok đến Hà Nội trong hai ngày 28 và 29-4.

Myanmar lừa đảo trực tuyến
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo