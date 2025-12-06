HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Nadal ủng hộ Alcaraz vượt kỷ lục 22 Grand Slam của bản thân

Quốc An - Ảnh: ATP

(NLĐO) - Nadal mới đây đã mô tả sự phát triển của Alcaraz là khó tin và khuyến khích Alcaraz vượt qua số danh hiệu của bản thân.

Vận động viên vĩ đại nhất trong lịch sử thể thao Tây Ban Nha đã dành nhiều suy ngẫm khi nói về sự thăng tiến phi thường của Alcaraz, người trở thành tay vợt trẻ thứ hai trong lịch sử sở hữu 6 danh hiệu Grand Slam.

Nadal mô tả sự phát triển của Alcaraz là không thể tin nổi, thừa nhận bản lĩnh thi đấu vượt tuổi và sự ổn định hiếm có của tay vợt đàn em.

Huyền thoại 38 tuổi gọi người đồng đội đánh đôi tại Olympic Paris 2024 là "một tài năng ngoạn mục" và tin rằng Alcaraz hoàn toàn có thể hướng đến những cột mốc vĩ đại, trong đó có kỷ lục 22 Grand Slam (thành tích đứng sau Djokovic - 24 danh hiệu) của chính Nadal. Tuy nhiên, Vua đất nện không muốn tương lai của Carlos bị bó buộc bởi những kỳ vọng.

Nadal ủng hộ Alcaraz vượt kỷ lục 22 Grand Slam của bản thân - Ảnh 1.

Nadal khuyến khích Alcaraz vượt kỷ lục 22 Grand Slam của bản thân

"Carlos thật sự quá tuyệt vời. Tôi không bao giờ đặt kỳ vọng quá cao về bất cứ điều gì. Nhưng ngay từ đầu, tôi luôn tin cậu ấy rất giỏi và có tiềm năng tạo nên lịch sử trong môn thể thao này.

22 Grand Slam ư? Tại sao không? Sáu danh hiệu ở tuổi này đã quá lớn rồi và cậu ấy đang đi trên một quỹ đạo tuyệt vời. Quan trọng nhất là phải tránh chấn thương. Bạn kiểm soát được điều đó và điều đó cho phép bạn tiếp tục cải thiện" - Rafael Nadal nói.

Nadal nhấn mạnh yếu tố mà anh hiểu rõ hơn bất cứ ai là sự bền bỉ thể trạng . Alcaraz có đầy đủ tài năng, tư duy và bộ kỹ năng toàn diện để tạo nên một kỷ nguyên mới, nhưng chìa khóa nằm ở việc duy trì thể lực trong lịch thi đấu dày đặc.

Chỉ khi tránh được chấn thương, một tay vợt mới có thể không ngừng tiến bộ, mạnh mẽ hơn trong những khoảnh khắc quyết định.

Theo Nadal, Alcaraz nếu giữ được cơ thể khỏe mạnh, mọi thứ sẽ đến một cách tự nhiên và tay vợt 22 tuổi hoàn toàn có thể góp mặt trong cuộc đua "vĩ đại nhất lịch sử" với tốc độ thăng tiến như hiện tại.

Tin liên quan

ATP Tour Finals 2025: “Kẻ hủy diệt” Sinner vô địch tuyệt đối

ATP Tour Finals 2025: “Kẻ hủy diệt” Sinner vô địch tuyệt đối

(NLĐO) - “Kẻ hủy diệt” Jannik Sinner đã bảo vệ thành công danh hiệu vô địch ATP Finals 2025 bằng một cách không thể hoàn hảo hơn.

Mỹ nhân Sabalenka giải sầu xa hoa sau cú sẩy tay tiền thưởng khủng

(NLĐO) - Tay vợt số 1 thế giới Aryna Sabalenka giải sầu bằng kỳ nghỉ ở "thiên đường du lịch" Maldives sau khi vuột khoản tiền thưởng khổng lồ 3,98 triệu bảng.

Nadal gửi lời nhắn đến Vinicius khi được nhắc về Real Madrid

(NLĐO) - Trong một buổi phỏng vấn gần đây, Nadal được nhắc về từ khóa Real Madrid đã có nhận xét về mối quan hệ của Xabi Alonso - Vinicius, kèm lời nhắc nhở.

Alcaraz Quần vợt Nadal
