HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Năm 2025, THACO sẽ đóng ngân sách Đà Nẵng ít nhất 20.000 tỉ đồng

Trần Thường

(NLĐO) – Bí thư Thành ủy Đà Nẵng gợi ý THACO cần phải đóng vai trò dẫn dắt, xây dựng một "hệ sinh thái sống" tại Chu Lai.

Chiều 14-8, tại KCN THACO Chu Lai (xã Núi Thành, TP Đà Nẵng), Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã có buổi làm việc với Tập đoàn Trường Hải (THACO).

Dự buổi làm việc có ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng; ông Lương Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch UBND TP cùng nhiều lãnh đạo của Thành ủy, UBND TP và các sở ngành.

Phó Chủ tịch Đà Nẵng hứa bàn giao mặt bằng trước 20-10

Tại buổi làm việc, đại diện Tập đoàn THACO trình bày về tình hình thực hiện và một số khó khăn, vướng mắc tại các dự án mà tập đoàn đầu tư trên địa bàn TP Đà Nẵng, nhất là công tác giải phóng mặt bằng.

Năm 2025, THACO sẽ đóng ngân sách Đà Nẵng ít nhất 20.000 tỉ đồng- Ảnh 1.

Đoàn công tác của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tham quan các nhà máy sản xuất của THACO tại Chu Lai

Đó là các dự án KCN THACO Chu Lai (451 ha); dự án KCN cơ khí ô tô mở rộng; dự án luồng Cửa Lở, cầu kết nối khu bến Tam Hiệp, Tam Hòa và đường nối KCN Việt – Hàn với đường Võ Chí Công; dự án Khu đô thị Chu Lai (188 ha); dự án khu dân cư đô thị, dịch vụ, du lịch Tam Hòa – Tam Tiến (1.014 ha).

Ngoài ra, đại diện THACO cũng đã trình bày về kết quả ban đầu việc khảo sát thực hiện dự án trồng sâm Ngọc Linh và dược liệu trên địa bàn các xã vùng cao của TP Đà Nẵng.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Quảng yêu cầu các ngành chức năng báo cáo về tiến độ giải quyết các thủ tục dự án, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB) và yêu cầu cam kết tiến độ bàn giao mặt bằng cụ thể.

Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng hứa trước ngày 20-10 sẽ bàn giao toàn bộ mặt bằng dự án 451 ha.

Năm 2025, THACO sẽ đóng ngân sách Đà Nẵng ít nhất 20.000 tỉ đồng- Ảnh 2.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng

Ông Lương Nguyễn Minh Triết cho biết vướng mắc các dự án của THACO chủ yếu là "đất công ích 5%", đã được tỉnh Quảng Nam cũ tập trung chỉ đạo giải quyết. Ông yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục tập trung giải quyết nội dung này, đồng thời bố trí các nguồn lực để xây dựng các khu tái định cư cho người dân cũng như các khu nghĩa trang để di dời mồ mả phục vục các dự án…

Bí thư Đà Nẵng nêu 5 đóng góp lớn của Tập đoàn THACO

Phát biểu kết luận buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Quảng cho biết đây là buổi làm việc đầu tiên của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng sau sáp nhập. "Tôi rất trân trọng, ghi nhận và đánh giá cao sự phát triển, đóng góp của Tập đoàn THACO trong suốt thời gian qua. Trước đây, mỗi lần nghĩ về phát triển ngành công nghiệp, bao giờ tôi cũng lấy ví dụ về THACO để trao đổi với anh em" – ông Quảng chia sẻ.

Năm 2025, THACO sẽ đóng ngân sách Đà Nẵng ít nhất 20.000 tỉ đồng- Ảnh 3.

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng phát biểu kết luận buổi làm việc

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đưa ra 5 đóng góp lớn của Tập đoàn THACO đối với sự phát triển Quảng Nam – Đà Nẵng. Thứ nhất là đóng góp cho nền công nghiệp của TP Đà Nẵng. Ông Quảng cho biết TP định hướng khu vực phía Nam sẽ phát triển công nghiệp nặng và THACO sẽ là tập đoàn chủ lực để phát triển ngành công nghiệp này.

"Tôi tin rằng THACO phát triển sẽ tạo ra một hệ sinh thái, một thỏi nam châm để hút các doanh nghiệp khác vào hệ sinh thái, đặc biệt là công nghiệp, cơ khí" – ông Quảng tin tưởng.

Thứ hai, THACO đã đóng góp rất lớn vào ngân sách địa phương. Từ khi thành lập tới nay, Tập đoàn đã đóng hơn 231.000 tỉ đồng cho ngân sách. Trong năm 2025, THACO cam kết sẽ đóng ngân sách ít nhất 20.000 tỉ đồng, hơn 1/3 số dự kiến thu năm nay của toàn TP Đà Nẵng.

Năm 2025, THACO sẽ đóng ngân sách Đà Nẵng ít nhất 20.000 tỉ đồng- Ảnh 4.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng và Chủ tịch HĐQT Tập đoàn THACO chủ trì buổi làm việc

Đóng góp thứ ba, đó là tạo ra công ăn việc làm, với đội ngũ công nhân chất lượng cao. Riêng tại Chu Lai có hơn 16.400 lao động, hầu hết là người địa phương.

Thứ tư là đóng góp về an sinh xã hội, hạ tầng. Ông Quảng lấy ví dụ tuyến đường vòng xoay tại Chu Lai là do THACO bỏ tiền ra đầu tư. Ngay tại buổi làm việc, Chủ tịch THACO Trần Bá Dương cam kết sẵn sàng đầu tư khu đô thị tái định cư cho người dân, đây là điều rất đáng ghi nhận.

Cuối cùng, ông Quảng cho biết dù là tập đoàn tư nhân nhưng THACO xây dựng tổ chức Đảng, Công đoàn rất bài bản và mạnh. THACO duy trì 6 chi bộ với hơn 200 đảng viên; tổ chức Công đoàn phục vụ tốt đời sống của lao động.

Ngay tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng xin ý kiến và tập thể Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã thống nhất chủ trương xác định THACO là nhà đầu tư chiến lược trong định hướng phát triển của TP.

Đối với các kiến nghị của THACO, ông Quảng cho biết 5 dự án của THACO chủ yếu vướng mắc 2 vấn đề là GPMB và giải quyết về thủ tục. Ông Quảng yêu cầu Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Đà Nẵng phải xác định việc GPMB các dự án của THACO là dự án trọng điểm. Phải xác định rõ các cơ quan, cá nhân chịu trách nhiệm. Ông yêu cầu chậm nhất trong tháng 10-2025 phải bàn giao toàn bộ mặt bằng cho nhà đầu tư.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho biết bản thân ông sẵn sàng trao đổi với các bộ ngành liên quan để tháo gỡ các vướng mắc.

Ông Nguyễn Văn Quảng cũng gợi ý THACO không nên tổ chức đưa đón hơn 16.000 công nhân mỗi ngày mà cần xây dựng một "hệ sinh thái sống" tại Chu Lai. Ông nói rằng đi cả một khu vực rộng lớn không hề có một siêu thị nào. Cần phải xây dựng chỗ ở, chỗ vui chơi giải trí, các dịch vụ thiết yếu tại Chu Lai. Định hướng xây dựng một "THACO city", "smart city" - thành phố thông minh, thu hút dân số đến sinh sống.

Năm 2025, THACO sẽ đóng ngân sách Đà Nẵng ít nhất 20.000 tỉ đồng- Ảnh 6.

Ông Trần Bá Dương, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn THACO phát biểu

Ông Nguyễn Văn Quảng mong muốn THACO đặt mục tiêu đóng góp ngân sách trong 2 năm tới lên con số 25.000 tỉ đồng/năm trở lên. Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cũng kêu gọi THACO nghiên cứu thực hiện dự án đường sắt đô thị nối từ sân bay Đà Nẵng đi Hội An – sân bay Chu Lai; xây dựng hệ sinh thái logictics… "TP Đà Nẵng sẵn sàng đồng hành cùng tập đoàn trong phát triển thời gian tới" - ông Quảng kết luận.

Ông Trần Bá Dương, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn THACO bày tỏ cảm kích trước việc Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã dành sự quan tâm lớn cho tập đoàn. Ông cho biết là doanh nghiệp có đóng góp lớn vừa áp lực nhưng cũng rất vinh hạnh, không phải cuộc đời doanh nhân, doanh nghiệp nào cũng làm được.

Ông Trần Bá Dương cam kết sẽ là nhà đầu tư chiến lược của Đà Nẵng trong phát triển công nghiệp nặng. Ông cũng hứa sẽ phát huy thế mạnh của Tập đoàn THACO, tạo ra sự kết nối, lan tỏa không chỉ riêng THACO mà cho cả cộng đồng nhà đầu tư phía Nam Đà Nẵng.


Tin liên quan

THACO quyết đưa sâm Ngọc Linh lên tầm cao

THACO quyết đưa sâm Ngọc Linh lên tầm cao

Việc Tập đoàn THACO tham gia trồng, nghiên cứu, chế biến sản phẩm sâm Ngọc Linh hứa hẹn sẽ đưa loài dược liệu là quốc bảo của Việt Nam vươn tầm thế giới

Xác minh nguồn gốc khí thải xả vào khu dân cư tại Đà Nẵng

(NLĐO) – Cơ quan chức năng tại Đà Nẵng nhanh chóng truy được nguồn gốc khí thải xả vào khu dân cư sau phản ánh của người dân.

Một phường ở Đà Nẵng không nhận hoa chúc mừng khai giảng, kêu gọi hỗ trợ học sinh nghèo

(NLĐO) – Phường Quảng Phú, TP Đà Nẵng thông báo các trường học trên địa bàn không nhận hoa chúc mừng khai giảng, đồng thời có thư kêu gọi hỗ trợ cho HS nghèo.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Thaco Trần Bá Dương
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo