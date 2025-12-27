Năm 2026, trẻ được tiêm miễn phí hai vắc-xin tiền triệu

Tại lễ tổng kết cuộc thi tìm hiểu về tiêm chủng mở rộng, ngày 26-12, Bộ Y tế cho biết năm 2026, vắc-xin phế cầu và HPV (ngừa ung thư cổ tử cung) sẽ được triển khai thí điểm trên một số địa bàn, nhóm đối tượng ưu tiên trước khi xem xét nhân rộng toàn quốc.

Trẻ được tiêm vắc-xin trong chương trình Tiêm chủng mở rộng

Theo kế hoạch, vắc-xin phế cầu sẽ được triển khai từ quý 1-2026; vắc-xin HPV dự kiến bắt đầu vào quý 3 hoặc 4-2026 do là vắc-xin nhập khẩu, cần thêm thời gian hoàn tất thủ tục đấu thầu, nhập khẩu và kiểm định. Đây là hai loại vắc-xin có giá từ 1 - 2 triệu đồng mỗi liều.

Ngành y tế dự kiến lựa chọn 4 tỉnh Tuyên Quang, Quảng Ngãi, Đắk Lắk và Vĩnh Long để thí điểm tiêm miễn phí vắc-xin HPV cho trẻ em gái 11 tuổi.

Ông Dương Chí Nam, Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế), cho biết giai đoạn 2026–2028 dự kiến có 14 vắc-xin thuộc diện tiêm chủng bắt buộc. Bộ Y tế khuyến nghị người dân tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch để bảo đảm hiệu quả phòng bệnh.

"Tiêm chủng vừa là quyền lợi, vừa là trách nhiệm của mỗi người dân, đồng thời lưu ý tình trạng thông tin sai lệch trong bối cảnh bùng nổ mạng xã hội đang ảnh hưởng đến quyết định tiêm chủng"- ông Nam nhấn mạnh.

Theo Bộ Y tế, giai đoạn 2026–2028, chương trình Tiêm chủng mở rộng dự kiến triển khai tiêm các vắc-xin tiêm bắt buộc, gồm: viêm gan B, lao, DPT-VGB-Hib, bại liệt uống, bại liệt tiêm, sởi, sởi – rubella, viêm não Nhật Bản, uốn ván, DPT, Td (uốn ván – bạch hầu), rota, phế cầu và HPV. Đến năm 2030, chương trình dự kiến bổ sung thêm vắc-xin cúm.

Tiêm chủng bắt buộc triển khai thông qua chương trình Tiêm chủng mở rộng

Tiêm chủng bắt buộc được triển khai thông qua chương trình Tiêm chủng mở rộng, tiêm chủng chống dịch và tiêm chủng tự nguyện, hướng tới mục tiêu tiêm chủng trọn đời cho người dân.

Theo ông Nam, hơn ba thập kỷ triển khai cho thấy với nhiều bệnh truyền nhiễm như sởi, nhóm trẻ chưa được tiêm có xu hướng tích lũy qua các năm, bình quân 5–10%. Các chiến dịch tiêm sởi thời gian qua chứng minh hiệu quả rõ rệt khi có nguồn lực và cơ chế chủ động, giúp ngành y tế triển khai kịp thời, tránh bị động.

Bộ Y tế đặt mục tiêu đến năm 2030, các vắc-xin trong chương trình tiêm chủng mở rộng đạt tỉ lệ bao phủ từ 95% trở lên trên toàn quốc.