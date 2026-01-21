Giới thiệu Hiệu trưởng Trường ĐH Cửu Long ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Vĩnh Long

Chiều 21-1, Trường ĐH Cửu Long tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2026-2031.

Nhà giáo ưu tú, PGS.TS Lương Minh Cừ

Quang cảnh hội nghị lấy ý kiến cán bộ chủ chốt nơi Nhà giáo ưu tú, Lương Minh Cừ đang công tác

Tại hội nghị, Nhà giáo ưu tú, PGS.TS Lương Minh Cừ - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường ĐH Cửu Long - được giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2026-2031.

Nhà giáo ưu tú Lương Minh Cừ sinh ngày 19-5-1952; quê quán: xã Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên; nơi đăng ký thường trú tại phường Nhiêu Lộc, TPHCM. Ông từng công tác tại Trường ĐH Tài chính – Kế toán TPHCM, Trường ĐH Tài chính – Maketing. Từ tháng 1-2017 đến nay, ông làm Hiệu trưởng Trường ĐH Cửu Long.

Trong quá trình công tác, Nhà giáo ưu tú Lương Minh Cừ có nhiều thành tích tiêu biểu như: được tặng 7 Bằng khen cấp Bộ, 6 Bằng khen cấp tỉnh/thành phố; 1 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 1 Huân chương Lao động hạng Nhì, 1 Huân chương Lao động hạng Ba, Nhà giáo ưu tú, Nhà giáo tiêu biểu, Huy chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng Nhì, Kỷ niệm chương tổ chức Nhà nước, Huy chương vì sự nghiệp giáo dục, Huân chương Lao động hạng Ba (Chủ tịch nước Lào trao tặng), Huân chương Itsara (Chủ tịch nước Lào trao tặng), 3 Bằng khen cấp tỉnh, Bộ (nước Lào trao tặng), 1 Bằng khen cấp tỉnh, Bộ (Vương quốc Campuchia trao tặng)….

Tại hội nghị, Thạc sĩ Nguyễn Văn Thanh - Thành viên Hội đồng trường, cố vấn cấp cao Ban Giám hiệu - nhận xét Nhà giáo ưu tú Lương Minh Cừ vừa có năng lực về tư duy và hành động trong tổ chức quản lý, đào tạo nguồn nhân lực, hợp tác quốc tế, vừa là người có năng lực truyền lửa, thúc đẩy lao động sáng tạo, tập hợp đoàn kết, phát huy trí tuệ của đội ngũ trí thức trên nhiều lĩnh vực. Ông là người trí thức có tâm huyết, có khát vọng vươn lên trong cuộc sống.

Thạc sĩ Nguyễn Văn Thanh nhận xét về Nhà giáo ưu tú Lương Minh Cừ.

Thạc sĩ Nguyễn Văn Thanh tin tưởng rằng với tư duy sâu rộng, kiến thức uyên bác, kinh nghiệm thực tiễn dồi dào, Nhà giáo ưu tú Lương Minh Cừ sẽ có nhiều đóng góp hiệu quả cho HĐND tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo Tiến sĩ Trần Văn Thận, Trưởng Phòng Quản lý khoa học, chia sẻ rằng Nhà giáo ưu tú Lương Minh Cừ có phẩm chất đạo đức tốt, có đầy đủ sức khỏe để tham gia HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031. Ông là người có mối quan hệ tốt với nhân dân, với cán bộ, viên chức của trường; đồng thời là người có trách nhiệm trong công tác… Nhà giáo ưu tú, PGS.TS Lương Minh Cừ hội tụ đủ tiêu chuẩn tham gia HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Đại biểu bỏ phiếu lấy ý kiến

Tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi Nhà giáo ưu tú Lương Minh Cừ đang công tác. Kết quả lấy ý kiến đạt 293/293 phiếu đồng ý, tỷ lệ 100%.

Cùng ngày, Trường ĐH Cửu Long tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt nhà trường để thực hiện lấy ý kiến đối với Nhà giáo ưu tú Lương Minh Cừ. Kết quả lấy ý kiến đạt 80/80 phiếu đồng ý, tỷ lệ 100%.