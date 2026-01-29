HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Vùng miền Đồng bằng kết nối

Trường ĐH Cửu Long tái bổ nhiệm và bổ nhiệm mới 168 cán bộ lãnh đạo

Tin - ảnh: Nguyễn Văn Dô

(NLĐO) - Nhiệm kỳ 2025-2030, Trường ĐH Cửu Long có 50 đơn vị trực thuộc và thực hiện tái bổ nhiệm và bổ nhiệm mới khoảng 168 cán bộ lãnh đạo

Nhằm kiện toàn bộ máy tổ chức, nhân sự của nhà trường, ngày 29-1, Trường ĐH Cửu Long tổ chức hội nghị công bố tổ chức bộ máy, bổ nhiệm nhân sự nhiệm kỳ 2025-2030.

Trường ĐH Cửu Long tái bổ nhiệm và bổ nhiệm mới khoảng 168 cán bộ lãnh đạo - Ảnh 1.

Quang cảnh hội nghị

Tham dự hội nghị có Nhà giáo ưu tú, PGS.TS Lương Minh Cừ - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường ĐH Cửu Long; TS Nguyễn Thanh Dũng, Phó Hiệu trưởng; TS Đặng Thị Ngọc Lan, Phó Hiệu trưởng…

Phát biểu tại hội nghị, Nhà giáo ưu tú cho biết căn cứ những quy định của pháp luật và tình hình thực tế tại đơn vị, đồng thời kế thừa cái cũ để phát triển bộ máy mới của nhà trường, sau thời gian khoảng 6 tháng chuẩn bị thận trọng và chu đáo, Trường ĐH Cửu Long đã xây dựng xong đề án tổ chức bộ máy và nhân sự nhiệm kỳ 2025-2030.

"Hôm nay, nhà trường tổ chức hội nghị công bố trong toàn trường. Mong rằng quý thầy cô được tái bổ nhiệm và bổ nhiệm mới phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, giữ gìn đoàn kết nội bộ, cùng tập thể nhà trường phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong thời gian tới, góp phần đưa Trường ĐH Cửu Long ngày càng phát triển" - Nhà giáo ưu tú Lương Minh Cừ nhấn mạnh.

Trường ĐH Cửu Long tái bổ nhiệm và bổ nhiệm mới khoảng 168 cán bộ lãnh đạo - Ảnh 2.

Nhà giáo ưu tú Lương Minh Cừ phát biểu tại hội nghị

Trường ĐH Cửu Long tái bổ nhiệm và bổ nhiệm mới khoảng 168 cán bộ lãnh đạo - Ảnh 3.

Nhà giáo ưu tú Lương Minh Cừ trao quyết định bổ nhiệm trưởng khoa, nhiệm kỳ 2025-2030

Nhiệm kỳ 2025-2030, Trường ĐH Cửu Long có 50 đơn vị trực thuộc gồm: Ban cố vấn cấp cao hiệu trưởng; 14 khoa đào tạo (trong đó thành lập mới Khoa Y); 9 phòng chức năng; 5 viện, trung tâm đào tạo, nghiên cứu; 12 trung tâm hỗ trợ đào tạo; 7 trung tâm dịch vụ cấp trường; 2 công ty trực thuộc trường. Đồng thời, thực hiện tái bổ nhiệm và bổ nhiệm mới khoảng 168 cán bộ lãnh đạo các đơn vị trực thuộc nhà trường.

Trường ĐH Cửu Long tái bổ nhiệm và bổ nhiệm mới khoảng 168 cán bộ lãnh đạo - Ảnh 4.

TS. Nguyễn Thanh Dũng trao quyết định bổ nhiệm trưởng phòng, ban, viện, trung tâm

Hội nghị có ý nghĩa quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đưa Trường ĐH Cửu Long ngày càng phát triển, có uy tín trong nước và quốc tế.

