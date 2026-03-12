HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
Lao động

Hơn 19.000 việc làm chờ người lao động tại TPHCM

G.Nam

(NLĐO) – Nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp tại TP HCM tăng mạnh ngay sau Tết Nguyên đán, song số người lao động đến tìm việc vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu

Tại sàn giao dịch việc làm diễn ra ngày 10-3, Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM đã đón tiếp 154 doanh nghiệp tham gia, đăng ký tuyển dụng 19.096 vị trí việc làm. Con số này cho thấy nhu cầu tuyển dụng trên địa bàn thành phố ngay trong tháng đầu tiên sau Tết là rất lớn.

Tuy nhiên, theo bà Nguyễn Văn Hạnh Thục, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM, trong ngày 10-3 chỉ có 3.082 người lao động đến tìm việc. Trong đó, 2.533 người được tư vấn việc làm và 1.337 người được giới thiệu việc làm.

Hiện trên hệ thống của trung tâm vẫn còn hàng chục ngàn vị trí việc làm cần tuyển. Mức lương dành cho lao động phổ thông, chưa qua đào tạo dao động từ 8-10 triệu đồng/tháng. Nhóm lao động kỹ thuật như vận hành máy, kế toán có nhu cầu tuyển dụng cao với mức lương bình quân 10-15 triệu đồng/tháng. Trong khi đó, lao động chuyên môn ở các ngành logistics, quan hệ công chúng, bán hàng có mức lương phổ biến 12-20 triệu đồng/tháng, một số doanh nghiệp trả tới 25 triệu đồng/tháng.

Nhu cầu tuyển dụng tại TP HCM tăng mạnh sau Tết - Ảnh 1.

Nhu cầu tuyển dụng tại TP HCM tăng mạnh sau Tết

Thống kê trong tháng 2-2026, Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM đã tiếp nhận 20.124 người lao động đăng ký tìm việc, trong khi doanh nghiệp đăng ký tuyển dụng tới 31.187 vị trí việc làm.

Trong đó, lao động phổ thông và người làm các công việc giản đơn là nhóm được tuyển dụng nhiều nhất với nhu cầu 9.591 người, nhưng chỉ có 5.784 lao động thuộc nhóm này đăng ký tìm việc.

Đứng thứ hai là nhóm ngành kinh doanh - bán hàng với nhu cầu tuyển 4.882 vị trí việc làm, song chỉ có 1.041 lao động đăng ký tìm việc. Tiếp theo là nhóm lao động vận hành máy, sản xuất có đào tạo tay nghề với nhu cầu tuyển 4.877 người, trong khi số lao động tìm việc trong tháng 2 chỉ là 2.481 người.

Theo Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM, sự chênh lệch giữa nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp và số lao động tìm việc cho thấy thị trường lao động vẫn tồn tại tình trạng lệch pha cung - cầu ở nhiều ngành nghề.

Nhu cầu tuyển dụng tại TP HCM tăng mạnh sau Tết - Ảnh 2.

Nhu cầu tuyển dụng trong tháng 2/2026 tại TPHCM xếp theo ngành nghề


thị trường lao động Trung tâm Dịch vụ việc làm giới thiệu việc làm nhu cầu tuyển dụng tết nguyên đán
