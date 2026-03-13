Chủ động nâng cao tay nghề người lao động

Tại PPJ Group (phường Tăng Nhơn Phú, TP HCM), mục tiêu chiến lược đào tạo nhân sự trong 5 năm tới là chuẩn hóa năng lực lõi theo chuẩn toàn cầu. Để đạt mục tiêu này, những năm qua, tập đoàn đã chủ động tăng cường đào tạo nhân lực tại hơn 30 nhà máy, văn phòng, trung tâm phát triển sản phẩm trong và ngoài nước.

Gắn kết các thế hệ nhân sự

Ông Trần Như Cẩn, Chủ tịch Công đoàn PPJ Group, cho biết những năm gần đây, tập đoàn liên tục mở rộng hệ thống nhà máy sản xuất, đồng thời quản lý chuỗi cung ứng nguyên phụ liệu, hội tụ hàng loạt công nghệ mới vào sản xuất.

Khi áp dụng công nghệ mới, doanh nghiệp (DN) này tạo điều kiện để người lao động (NLĐ) được tiếp cận, làm việc với đội ngũ chuyên gia nước ngoài nhằm chuyển giao công nghệ, học hỏi kinh nghiệm. Hằng năm, PPJ Group tổ chức nhiều chương trình huấn luyện, đào tạo nâng cao tay nghề cho NLĐ, nhất là các giai đoạn thay đổi máy móc, quy trình sản xuất, nhằm bảo đảm họ vận hành tốt.

PPJ Group còn tăng cường năng lực đội ngũ nhân sự toàn cầu thông qua chương trình điều chuyển. Tập đoàn biệt phái những nhân sự quản lý và chuyên viên Việt Nam sang các văn phòng nước ngoài để xây dựng nền tảng vận hành, quản lý đơn hàng, song song với việc tuyển dụng NLĐ bản địa. Bên cạnh đó, việc đánh giá nhân sự và lập kế hoạch kế nhiệm định kỳ được DN triển khai chặt chẽ, bảo đảm mỗi vị trí quan trọng luôn có tối thiểu một ứng viên kế cận, tạo sự gắn kết giữa các thế hệ.

Chính sách đãi ngộ cũng được PPJ Group rà soát theo hướng cạnh tranh hơn, gắn lương với KPI (chỉ số đánh giá, đo lường hiệu quả công việc), chất lượng công việc và mức độ gắn bó với DN. Ngoài ra, hoạt động tôn vinh "Người PPJ của tháng/năm" được duy trì nhằm ghi nhận kịp thời những cá nhân và tập thể xuất sắc. Tập đoàn xây dựng lộ trình thăng tiến rõ ràng cho những nhân sự xuất sắc, qua đó tạo động lực phát triển và tạo nguồn nhân lực kế cận bền vững.

Bà Nguyễn Thị Liên, Phó Tổng Giám đốc PPJ Group, cho biết giai đoạn 2026-2030, tập đoàn hướng đến việc chuẩn hóa năng lực NLĐ và đào tạo theo chuẩn toàn cầu. NLĐ phải đáp ứng kỹ năng kỹ thuật và kỹ năng mềm, phù hợp với tiêu chuẩn toàn cầu. Theo đó, NLĐ phải có năng lực chuyên môn ngành may mặc; năng lực công nghệ và số hóa, sử dụng thành thạo các công cụ số, thao tác nhuần nhuyễn trên hệ thống, phân tích dữ liệu và áp dụng công nghệ tự động hóa để tăng năng suất, hỗ trợ tích cực công việc chuyên môn; có khả năng giao tiếp quốc tế.

Người lao động tại PPJ Group tham gia khóa đào tạo thiết kế rập cải tiến trong dây chuyền may mặc

Tạo điều kiện thuận lợi

Tại Công ty CP Vũ Hoàng Minh (phường Bình Hưng Hòa, TP HCM - DN chuyên sản xuất nguyên liệu tự dính như decal giấy, decal màng phim các loại), ban giám đốc cũng rất quan tâm đến việc đào tạo, bồi dưỡng tay nghề cho NLĐ.

Theo ông Sương Thái Hòa, Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Vũ Hoàng Minh, do đa số NLĐ của DN là lao động phổ thông nên ngay từ khi tuyển dụng, công ty đã bắt đầu đào tạo tay nghề để họ đạt tiêu chuẩn thợ bậc 1. Sau đó, NLĐ được tạo điều kiện để tiếp cận máy móc, kiến thức; được huấn luyện vận hành thành thạo các loại máy móc và có cơ hội thi nâng bậc thợ.

"Hằng năm, công ty có 2 đợt thi nâng bậc thợ. NLĐ đạt bậc 2 được thưởng ngay 1 tháng lương cùng với việc nâng lương. Đây là động lực thúc đẩy họ vươn lên trong công việc" - ông Minh nhận xét.

Tương tự, khi đổi mới công nghệ, Công ty CP Thực phẩm Cholimex (KCN Vĩnh Lộc, TP HCM) đã chủ động đào tạo tay nghề cho lực lượng lao động tại chỗ, từng bước nâng chất nguồn nhân lực. Đầu mỗi năm, sau khi khảo sát và tổng hợp nhu cầu của các phòng, ban, đơn vị, phòng nhân sự công ty sẽ xây dựng chương trình đào tạo nội bộ chung cho toàn DN.

Mỗi năm, Cholimex tổ chức hàng chục khóa học ngắn hạn về an toàn lao động và bồi dưỡng về chuyên môn, kỹ năng mềm cho hàng ngàn lượt lao động. Khoản chi phí đào tạo này do DN chi trả.

Với những khóa học nâng cao, Cholimex liên kết với các cơ sở đào tạo uy tín để tổ chức cho NLĐ học tập. Sau các khóa học, nếu hoàn thành tốt và phát huy năng lực, NLĐ sẽ được bồi dưỡng thành cán bộ quản lý. Nếu NLĐ muốn tự nâng cao trình độ thông qua chương trình, khóa học bên ngoài, DN sẽ tạo điều kiện về thời gian và sắp xếp công việc để họ học tập.

Ngoài ra, hằng năm, Công đoàn cơ sở Cholimex còn phối hợp với ban giám đốc DN tổ chức thi tay nghề cho NLĐ. Kết quả thi tay nghề là căn cứ quan trọng để công ty xác định bậc thợ và nâng lương cho NLĐ.



