HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

Chủ động nâng cao tay nghề người lao động

Bài và ảnh: THANH NGA

Khi thay đổi công nghệ sản xuất, nhiều doanh nghiệp chú trọng việc đào tạo, đào tạo lại tay nghề cho người lao động

Tại PPJ Group (phường Tăng Nhơn Phú, TP HCM), mục tiêu chiến lược đào tạo nhân sự trong 5 năm tới là chuẩn hóa năng lực lõi theo chuẩn toàn cầu. Để đạt mục tiêu này, những năm qua, tập đoàn đã chủ động tăng cường đào tạo nhân lực tại hơn 30 nhà máy, văn phòng, trung tâm phát triển sản phẩm trong và ngoài nước.

Gắn kết các thế hệ nhân sự

Ông Trần Như Cẩn, Chủ tịch Công đoàn PPJ Group, cho biết những năm gần đây, tập đoàn liên tục mở rộng hệ thống nhà máy sản xuất, đồng thời quản lý chuỗi cung ứng nguyên phụ liệu, hội tụ hàng loạt công nghệ mới vào sản xuất.

Khi áp dụng công nghệ mới, doanh nghiệp (DN) này tạo điều kiện để người lao động (NLĐ) được tiếp cận, làm việc với đội ngũ chuyên gia nước ngoài nhằm chuyển giao công nghệ, học hỏi kinh nghiệm. Hằng năm, PPJ Group tổ chức nhiều chương trình huấn luyện, đào tạo nâng cao tay nghề cho NLĐ, nhất là các giai đoạn thay đổi máy móc, quy trình sản xuất, nhằm bảo đảm họ vận hành tốt.

PPJ Group còn tăng cường năng lực đội ngũ nhân sự toàn cầu thông qua chương trình điều chuyển. Tập đoàn biệt phái những nhân sự quản lý và chuyên viên Việt Nam sang các văn phòng nước ngoài để xây dựng nền tảng vận hành, quản lý đơn hàng, song song với việc tuyển dụng NLĐ bản địa. Bên cạnh đó, việc đánh giá nhân sự và lập kế hoạch kế nhiệm định kỳ được DN triển khai chặt chẽ, bảo đảm mỗi vị trí quan trọng luôn có tối thiểu một ứng viên kế cận, tạo sự gắn kết giữa các thế hệ.

Chính sách đãi ngộ cũng được PPJ Group rà soát theo hướng cạnh tranh hơn, gắn lương với KPI (chỉ số đánh giá, đo lường hiệu quả công việc), chất lượng công việc và mức độ gắn bó với DN. Ngoài ra, hoạt động tôn vinh "Người PPJ của tháng/năm" được duy trì nhằm ghi nhận kịp thời những cá nhân và tập thể xuất sắc. Tập đoàn xây dựng lộ trình thăng tiến rõ ràng cho những nhân sự xuất sắc, qua đó tạo động lực phát triển và tạo nguồn nhân lực kế cận bền vững.

Bà Nguyễn Thị Liên, Phó Tổng Giám đốc PPJ Group, cho biết giai đoạn 2026-2030, tập đoàn hướng đến việc chuẩn hóa năng lực NLĐ và đào tạo theo chuẩn toàn cầu. NLĐ phải đáp ứng kỹ năng kỹ thuật và kỹ năng mềm, phù hợp với tiêu chuẩn toàn cầu. Theo đó, NLĐ phải có năng lực chuyên môn ngành may mặc; năng lực công nghệ và số hóa, sử dụng thành thạo các công cụ số, thao tác nhuần nhuyễn trên hệ thống, phân tích dữ liệu và áp dụng công nghệ tự động hóa để tăng năng suất, hỗ trợ tích cực công việc chuyên môn; có khả năng giao tiếp quốc tế.

Chủ động nâng cao tay nghề người lao động - Ảnh 1.

Người lao động tại PPJ Group tham gia khóa đào tạo thiết kế rập cải tiến trong dây chuyền may mặc

Tạo điều kiện thuận lợi

Tại Công ty CP Vũ Hoàng Minh (phường Bình Hưng Hòa, TP HCM - DN chuyên sản xuất nguyên liệu tự dính như decal giấy, decal màng phim các loại), ban giám đốc cũng rất quan tâm đến việc đào tạo, bồi dưỡng tay nghề cho NLĐ.

Theo ông Sương Thái Hòa, Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Vũ Hoàng Minh, do đa số NLĐ của DN là lao động phổ thông nên ngay từ khi tuyển dụng, công ty đã bắt đầu đào tạo tay nghề để họ đạt tiêu chuẩn thợ bậc 1. Sau đó, NLĐ được tạo điều kiện để tiếp cận máy móc, kiến thức; được huấn luyện vận hành thành thạo các loại máy móc và có cơ hội thi nâng bậc thợ.

"Hằng năm, công ty có 2 đợt thi nâng bậc thợ. NLĐ đạt bậc 2 được thưởng ngay 1 tháng lương cùng với việc nâng lương. Đây là động lực thúc đẩy họ vươn lên trong công việc" - ông Minh nhận xét.

Tương tự, khi đổi mới công nghệ, Công ty CP Thực phẩm Cholimex (KCN Vĩnh Lộc, TP HCM) đã chủ động đào tạo tay nghề cho lực lượng lao động tại chỗ, từng bước nâng chất nguồn nhân lực. Đầu mỗi năm, sau khi khảo sát và tổng hợp nhu cầu của các phòng, ban, đơn vị, phòng nhân sự công ty sẽ xây dựng chương trình đào tạo nội bộ chung cho toàn DN.

Mỗi năm, Cholimex tổ chức hàng chục khóa học ngắn hạn về an toàn lao động và bồi dưỡng về chuyên môn, kỹ năng mềm cho hàng ngàn lượt lao động. Khoản chi phí đào tạo này do DN chi trả.

Với những khóa học nâng cao, Cholimex liên kết với các cơ sở đào tạo uy tín để tổ chức cho NLĐ học tập. Sau các khóa học, nếu hoàn thành tốt và phát huy năng lực, NLĐ sẽ được bồi dưỡng thành cán bộ quản lý. Nếu NLĐ muốn tự nâng cao trình độ thông qua chương trình, khóa học bên ngoài, DN sẽ tạo điều kiện về thời gian và sắp xếp công việc để họ học tập.

Ngoài ra, hằng năm, Công đoàn cơ sở Cholimex còn phối hợp với ban giám đốc DN tổ chức thi tay nghề cho NLĐ. Kết quả thi tay nghề là căn cứ quan trọng để công ty xác định bậc thợ và nâng lương cho NLĐ. 


Tin liên quan

TP HCM tăng cường thu hút lao động có tay nghề

TP HCM tăng cường thu hút lao động có tay nghề

Chiều 15-10, HĐND TP HCM tổ chức buổi giám sát công tác quản lý nhà nước về lao động và việc làm trên địa bàn giai đoạn 2020 - 2025 đối với UBND TP HCM.

Ngành nào đang 'khát' nhân sự tay nghề cao?

(NLĐO) - Thị trường lao động Việt Nam đầu năm 2025 đang cho thấy những tín hiệu phục hồi tích cực, nhưng vẫn tồn tại nhiều thách thức về cân bằng cung - cầu

Hội thi tay nghề giúp người lao động nâng cao kỹ năng, kiến thức

(NLĐO)- Hội thi tay nghề là cơ hội để những người thợ thể hiện kỹ năng, luyện tay nghề, giao lưu học hỏi và nâng cao kiến thức chuyên môn

người lao động công nghệ mới tạo điều kiện chuyển giao công nghệ chính sách đãi ngộ nguồn nhân lực kỹ năng mềm tạo động lực tăng năng suất an toàn lao động công đoàn cơ sở
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo