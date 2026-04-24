Năm 2048, dự báo TPHCM có thể đạt mức "siêu già"

Thông tin trên được TS-BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó Gíam đốc Sở Y tế TPHCM, báo cáo tại hội thảo "Kinh tế bạc thúc đẩy hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe", do Bộ Y tế, Sở Y tế TPHCM và báo Tuổi Trẻ tổ chức chiều 24-4.

BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu cho biết theo dự báo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), đến năm 2050, tỉ lệ người cao tuổi trên toàn cầu sẽ tiếp tục gia tăng mạnh. Đáng lưu ý là mức sinh đang giảm, số trẻ sinh ra ngày càng ít hơn so với số người cao tuổi gia tăng.

Tại Việt Nam, xu hướng này thể hiện rõ, đặc biệt ở TPHCM. Đây là một trong những địa phương có mức sinh thấp nhất cả nước. Trong khi mức sinh thay thế cần đạt 2,1 con/phụ nữ thì hiện nay vẫn chưa đạt ngưỡng này.

Dù bước vào giai đoạn già hóa muộn hơn cả nước khoảng 6 năm nhưng TPHCM lại có tốc độ già hóa rất nhanh. Năm 2010, thành phố vẫn trong thời kỳ "dân số vàng"; đến năm 2017 đã bước vào giai đoạn già hóa. Dự kiến đến năm 2025, tỉ lệ người cao tuổi đạt khoảng 11,6%; đến năm 2038 sẽ trở thành xã hội già (trên 20%) và giai đoạn 2048-2050, TPHCM có thể đạt mức "siêu già" (trên 30%).

"Chúng ta đang chứng kiến quá trình chuyển đổi rất nhanh từ dân số vàng sang dân số già, có thể nói ngắn gọn chưa kịp giàu đã già'" – BS Châu nhấn mạnh.

TPHCM hiện có khoảng 15 bệnh viện tuyến thành phố có khoa lão, 17 bệnh viện có khoa lão kết hợp và 36 cơ sở bảo trợ xã hội. Tuy nhiên, với hơn 1,8 triệu người cao tuổi (tính đến tháng 12-2025), hệ thống này vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu, đặc biệt là chăm sóc dài hạn và phục hồi chức năng.

Thực trạng trên đang tạo ra gánh nặng bệnh tật kép, làm gia tăng tính phức tạp trong điều trị, đồng thời bộc lộ sự thiếu hụt mạng lưới chuyên khoa và hỗ trợ từ gia đình, xã hội. Áp lực tài chính trong chăm sóc sức khỏe người cao tuổi cũng ngày càng lớn.

"Chăm sóc tốt người cao tuổi không chỉ là trách nhiệm an sinh mà còn góp phần phát huy tiềm năng của "kinh tế bạc". Mục tiêu không chỉ dừng ở điều trị bệnh mà cần chuyển sang chăm sóc sức khỏe toàn vòng đời, hướng tới giúp người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc" - BS Châu nhìn nhận.

Phó Gíam đốc Sở Y tế TPHCM nhấn mạnh ngành y tế giữ vai trò nòng cốt trong việc bảo đảm sống khỏe. Song, để người cao tuổi sống hạnh phúc, cần sự tham gia của nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, hình thành hệ sinh thái chăm sóc toàn diện.

Trong khuôn khổ hội thảo, chương trình "Vì một Việt Nam khỏe mạnh" cũng chính thức ra mắt, đánh dấu nỗ lực thúc đẩy tư duy mới về chăm sóc sức khỏe toàn dân. Ra mắt và giới thiệu hội đồng cố vấn chuyên môn chương trình Vì một Việt Nam khoẻ mạnh Nhà báo Trần Xuân Toàn, Phó Tổng Biên tập Báo Tuổi Trẻ, cho biết chương trình không chỉ là hoạt động truyền thông mà còn hướng đến thay đổi nhận thức, chuyển từ "chữa bệnh" sang "chăm sóc sức khỏe toàn diện", lấy người dân làm trung tâm. "Thực tế cho thấy người dân thường chỉ tiếp cận y tế khi đã mắc bệnh, dẫn đến chi phí cao, rủi ro lớn và chất lượng sống suy giảm. Từ đó, chương trình ra đời nhằm đưa chính sách y tế đến gần hơn với cộng đồng bằng những hành động cụ thể, dễ tiếp cận, góp phần thay đổi hành vi sống khỏe chủ động" - ông Toàn thông tin. Chương trình tập trung vào ba trụ cột chính: Nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi thông qua các chiến dịch truyền thông đa nền tảng về dinh dưỡng, vận động, sức khỏe tinh thần; kết nối hệ sinh thái y tế, đưa dịch vụ khám, tư vấn, tầm soát đến gần người dân, thúc đẩy vai trò y tế cơ sở và bác sĩ gia đình; xây dựng các nền tảng tương tác cộng đồng như diễn đàn, hội thảo, chương trình trực tuyến, lan tỏa lối sống lành mạnh.



