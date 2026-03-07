HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Nam ca sĩ thắng kiện kẻ rình rập, đeo bám

Minh Khuê

(NLĐO) - Công ty quản lý của nhóm nhạc Jannabi cho biết đã thắng kiện kẻ bám đuôi, rình rập ca sĩ kiêm nhạc sĩ Choi Jung-hoon.

Choi Jung-hoon là thủ lĩnh của nhóm nhạc Jannabi. Ngày 6-3, truyền thông Hàn Quốc thông tin về vụ kiện thông qua các tuyên bố của Peponi Music - Công ty quản lý nhóm nhạc Jannabi.

Theo đó, bị cáo đã liên tục đăng tải hàng trăm bình luận trên trang cá nhân của Choi Jung-hoon với những lời lẽ đe dọa giết người, ngôn từ lăng mạ, kêu gọi gặp riêng tư. Không chỉ vậy, người này còn đến các khu vực gần công ty để quấy rối nam ca sĩ kiêm nhạc sĩ, thực hiện hành vi theo dõi, vi phạm quyền riêng tư.

Nam ca sĩ thắng kiện kẻ rình rập, đeo bám - Ảnh 1.

Ca sĩ kiêm nhạc sĩ Choi Jung-hoon

Công ty Luật Han-joong đã đại diện nguyên cáo, đệ đơn kiện bị cáo. Một số lệnh cấm tiếp xúc đã được áp dụng để bảo vệ nạn nhân. Cuối cùng, tòa án tuyên phạt thủ phạm 5 triệu won, yêu cầu thực hiện trị liệu tâm lý, chữa trị hành vi cuồng theo dõi người nổi tiếng.

"Hình phạt nhằm cảnh cáo nghiêm khắc những kẻ liên tục gây tổn hại tinh thần bằng cách xâm phạm không gian cá nhân của nghệ sĩ.

Chúng tôi sẽ tiếp tục có những hành động pháp lý mạnh mẽ chống lại bất kỳ hành vi vi phạm nào như phỉ báng, xúc phạm hoặc phát tán thông tin sai lệch…" - đại diện công ty quản lý nhóm Jannabi tuyên bố.

Công ty cũng nhấn mạnh họ đang tích cực ghi nhận các bài đăng ác ý thông qua báo cáo của người hâm mộ và giám sát nội bộ để đảm bảo nghệ sĩ có thể tập trung vào các hoạt động trong một môi trường an toàn và ổn định.

Choi Jung-hoon sinh năm 1992, gia nhập làng giải trí từ năm 2013 đến nay. Anh đã cùng nhóm nhạc ra mắt nhiều tác phẩm, gặt hái thành công trên các bảng xếp hạng.

"Nữ hoàng gợi cảm" Son Dam-bi thắng kiện "anh hùng bàn phím"

"Nữ hoàng gợi cảm" Son Dam-bi thắng kiện "anh hùng bàn phím"

(NLĐO) - Nữ ca sĩ, diễn viên, người mẫu Son Dam-bi, được mệnh danh "Nữ hoàng gợi cảm" Hàn Quốc, thắng kiện những kẻ bình luận ác ý, phỉ báng cô.

Mỹ nam thắng kiện vụ bị gãy xương gò má

(NLĐO) – Nam diễn viên Choi Bo-min thắng vụ kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại sau khi bị gãy xương gò má trên sân tập golf do bị một người khác vung gậy.

Lê Hoàng Phương thắng kiện nhưng bị bạo lực mạng

(NLĐO) - Sau gần một tuần kể từ ngày tòa án ra phán quyết bác bỏ toàn bộ yêu cầu khởi kiện của Bệnh viện Nam An, Hoa hậu Lê Hoàng Phương trở thành mục tiêu bị công kích trên mạng.

