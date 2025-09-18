Năm con giáp bùng nổ tài lộc cuối tháng 9

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống

Năm con giáp bùng nổ tài lộc cuối tháng 9

Huệ Bình tổng hợp (theo Sohu)

(NLĐO) – Tử vi 12 con giáp những ngày cuối tháng 9 cho thấy tuổi Thìn đáng chú ý vì vận quý nhân rất vượng, cứ gặp khó khăn là có người trợ giúp.

Trang tin Sohu điểm tên 5 con giáp Thìn, Ngọ, Thân, Hợi, Dần được kỳ vọng kiếm được rất nhiều tiền. Chỉ cần biết tận dụng các mối quan hệ và thể hiện tài năng, những con giáp này sẽ nhanh chóng bứt phá trong công việc và tài chính.

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn có tố chất lãnh đạo, và những ngày cuối tháng 9 là thời điểm vàng để con giáp này phát huy năng lực. Nhờ khả năng phán đoán nhạy bén, tuổi Thìn có cơ hội hồi sinh các dự án đình trệ, thậm chí mở ra những lĩnh vực kinh doanh mới.

Đặc biệt, vận quý nhân rất vượng. Sự giúp đỡ từ những người đi trước hoặc đối tác sẽ là chìa khóa giúp tuổi Thìn vượt qua khó khăn.

Tuổi Thìn nên tham gia các diễn đàn chuyên ngành, nắm bắt các mối quan hệ. Bởi vì mở rộng mạng lưới quan hệ sẽ giúp con giáp này tìm thấy cơ hội kiếm tiền.

Năm con giáp bùng nổ tài lộc trong tháng 9 - Ảnh 1.

Mở rộng mạng lưới quan hệ sẽ giúp tuổi Thìn tìm thấy cơ hội kiếm tiền. Ảnh: PEXELS

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ nổi tiếng với hành động nhanh và hiệu quả. Tài vận những ngày cuối tháng 9 của con giáp này như diều gặp gió, đạt được thành công lớn.

Những ngày cuối tháng 9, tuổi Ngọ có thể hoàn thành vượt mức các mục tiêu công việc, mang lại tiền thưởng và cổ tức hậu hĩnh.

Bên cạnh đó, các dự án phụ bất ngờ nổi tiếng. Con giáp này cũng có vận may bất ngờ, có khả năng kiếm thêm thu nhập từ đầu tư hoặc bốc thăm trúng thưởng.

Tuy nhiên, tuổi Ngọ nên biết điểm dừng, tránh tham lam và mạo hiểm để bảo toàn thành quả.

Tuổi Thân

Tuổi Thân có tư duy linh hoạt. Những ngày cuối tháng 9 là thời điểm tốt nhất để con giáp này những ý tưởng linh hoạt và sáng tạo thành tiền.

Nếu làm trong ngành sáng tạo, các tác phẩm của tuổi Thân có thể bất ngờ nổi tiếng, từ đó mang lại thu nhập từ đơn đặt hàng và bản quyền. Ngoài ra, con giáp này có thể tận dụng mạng xã hội để tạo thêm thu nhập, ví dụ như mở các khóa học trực tuyến có trả phí hoặc livestream bán hàng.

Để thành công hơn, tuổi Thân nên ghi lại mọi ý tưởng, mạnh dạn tìm kiếm cơ hội hợp tác với những người hoặc công ty ở các ngành khác.

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi biết cách tích lũy và chờ đợi. Những ngày cuối tháng 9 là lúc con giáp này gặt hái trái ngọt từ những cố gắng bấy lâu nay.

Khách hàng cũ sẽ mang đến đơn đặt hàng mới. Không chỉ thế, các đối tác cũng sẽ chủ động tìm đến để hợp tác, giúp mở rộng quy mô kinh doanh.

Về mặt tài chính, thu nhập chính vẫn tiếp tục tăng trưởng ổn định. Ngoài ra, tuổi Hợi còn có thêm các khoản thu nhập thụ động như tiền thuê nhà hoặc cổ tức.

Hãy giữ thái độ khiêm tốn và tập trung vào chuyên môn. Khi làm như vậy, tài sản của con giáp này sẽ càng ngày càng nhiều.

Tuổi Dần

Tuổi Dần vốn là con giáp dũng cảm khai phá thị trường. Những ngày cuối tháng 9 là giai đoạn quan trọng để tuổi Dần biến các nguồn lực hiện có thành giá trị cao hơn.

Tuổi Dần có cơ hội được thăng chức lên vị trí quản lý, nhận được tiền thưởng.

Đối với người khởi nghiệp, con giáp này có khả năng thâm nhập vào thị trường mới, thu hút vốn đầu tư hoặc các khoản trợ cấp. Con giáp này rất giỏi trong việc liên kết và tận dụng nguồn lực từ các ngành khác để tạo ra doanh thu mới đáng kể.

Tuổi Dần nên chú ý đến các chính sách ưu đãi của nhà nước để nắm bắt cơ hội, nhờ đó tài vận có thể tăng trưởng mạnh mẽ.

Tin liên quan

Cách hoá giải những khung giờ khó chịu trong ngày của 12 con giáp

Cách hoá giải những khung giờ khó chịu trong ngày của 12 con giáp

(NLĐO) – Khi nắm rõ giờ bản mệnh và giờ xung khắc, các con giáp sẽ biết cách hóa giải những năng lượng tiêu cực trong tháng 7 Âm lịch.

Bốn con giáp “hốt bạc, gom tình” cuối năm 2025

(NLĐO) – Tử vi 12 con giáp nửa cuối năm 2025 cho thấy tuổi Tý, Thìn, Mùi, Thân sẽ có tài lộc và tình duyên viên mãn.

Trúng "vận đỏ", 6 con giáp phát tài từ nay đến cuối năm

(NLĐO) – Các con giáp Sửu, Dần, Mão, Thìn, Dậu, Hợi được cho là sẽ bước vào thời kỳ may mắn, thịnh vượng nhất trong năm 2025.

những con giáp may mắn tử vi tháng 9 sự nghiệp tháng 9 tài lộc tháng 9 tử vi hôm nay
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo