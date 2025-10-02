HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Nấm, ghẻ, nhiễm trùng da rình rập sau mưa lũ

D.Thu

(NLĐO) - Mưa lũ kéo theo ngập úng làm tăng nguy cơ bệnh ngoài da như nấm, ghẻ, viêm da tiếp xúc, nhiễm trùng da.

Mưa bão, lũ lụt kéo theo ngập úng kéo dài, biến môi trường sống thành nơi lý tưởng cho ký sinh trùng, vi khuẩn và nấm phát triển.

Nấm, ghẻ, nhiễm trùng da rình rập sau mưa lũ- Ảnh 1.

Mưa lũ, ngập úng thường kéo theo nguy cơ mắc các bệnh ngoài da

Nước lũ còn mang theo nhiều chất ô nhiễm như nước thải, dầu mỡ, hóa chất gia dụng, thậm chí kim loại nặng. Những yếu tố này không chỉ làm tăng nguy cơ bệnh da liễu mà còn có thể gây tổn thương sức khỏe nghiêm trọng nếu không xử lý kịp thời.

Theo bác sĩ Dương Thị Lan, Phó trưởng Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Da liễu Trung ương, có 4 nhóm bệnh ngoài da thường gặp sau mưa lũ: Nấm da, ghẻ, viêm da tiếp xúc và các bệnh nhiễm khuẩn da.

Nấm da vốn phổ biến, nhưng nguy cơ tăng cao khi người dân phải ngâm mình trong nước bẩn nhiều giờ, quần áo luôn ẩm ướt, điều kiện vệ sinh hạn chế. Các vị trí thường bị nấm là kẽ ngón chân, bàn chân, vùng nếp gấp như bẹn, nách, thậm chí toàn thân.

Nấm, ghẻ, nhiễm trùng da rình rập sau mưa lũ- Ảnh 2.

Bác sĩ thăm khám, tư vấn cho người bệnh mắc bệnh về da do thời tiết

Ngoài ra, nước ngập chứa nhiều vi sinh vật, trong đó có vi khuẩn tụ cầu, liên cầu dễ xâm nhập qua các vết xước nhỏ, gây viêm nang lông, chốc, viêm mô bào, thậm chí áp xe da. "Đây là nhóm bệnh nguy hiểm vì có thể gây biến chứng nặng, ảnh hưởng toàn thân nếu không được xử lý kịp thời" – bác sĩ Lan cảnh báo.

Bên cạnh đó, việc dọn dẹp sau lũ thường dùng nhiều hóa chất tẩy rửa, trong khi nước ngập có thể lẫn chất thải sinh hoạt, công nghiệp độc hại. Đây là nguyên nhân gây viêm da tiếp xúc với biểu hiện nổi mẩn đỏ, ngứa rát, thậm chí phồng rộp, thường gặp ở người trực tiếp làm việc trong môi trường ngập úng.

Đáng chú ý, bệnh ghẻ dễ bùng phát, lây lan trong điều kiện vệ sinh kém. Trong điều kiện mưa lũ, khi nước sạch khan hiếm, vệ sinh cá nhân khó đảm bảo, bệnh có xu hướng lây lan nhanh hơn. Người mắc ghẻ thường ngứa nhiều về đêm, nổi mụn nước nhỏ thành đường hầm dưới da, nếu không điều trị sớm dễ lây cho người xung quanh.

Bác sĩ Dương Thị Lan nói về nguy cơ mắc bệnh ghẻ do mưa ngập

Để phòng tránh, bác sĩ Lan khuyến cáo hạn chế tiếp xúc trực tiếp với nước bẩn; nên mang ủng, găng tay khi buộc phải ngâm mình; thay quần áo ẩm ngay sau khi ra khỏi vùng ngập.

Các vết thương cần rửa bằng nước sạch, tuyệt đối không gãi hay chà xát mạnh, không tự ý đắp lá cây, nhựa cây hay hóa chất dân gian lên da vì dễ gây kích ứng, làm bệnh nặng thêm.

Trẻ em, người già và người có bệnh nền cần đặc biệt chú ý, nên đến cơ sở y tế ngay khi xuất hiện dấu hiệu ngứa, mẩn đỏ, nhiễm trùng, mụn mủ, phồng rộp hoặc sốt.

