Thời sự Xã hội

Gấp rút ứng phó bão số 10 và mưa lũ

Nhóm phóng viên

Nhiều địa phương ở miền Trung khẩn trương nỗ lực phòng chống bão số 10 và nguy cơ ngập lụt diện rộng do hoàn lưu bão

Ngày 28-9, Văn phòng Trung ương Đảng ban hành công văn về việc ứng phó bão số 10 (Bualoi). Theo đó, Thường trực Ban Bí thư chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tại các khu vực bị ảnh hưởng đôn đốc, chủ động ứng phó bão số 10 và mưa lớn, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất đá, ngập lụt, đe dọa hệ thống đê biển và các hồ chứa nước.

Di dời dân khỏi vùng nguy hiểm

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết dự báo bão số 10 - với mức rủi ro thiên tai cấp 4 - di chuyển chậm, gây gió mạnh, mưa lớn kéo dài; nguy cơ làm tốc mái nhà, đổ gãy cây cối, ngập úng và sạt lở các vị trí trên đất liền. Trong ngày 28-9, nhiều địa phương đã khẩn trương triển khai các giải pháp ứng phó bão số 10.

Tại Nghệ An, cơ quan chức năng đã sơ tán 2.030 hộ với 6.379 người trong khu vực nguy hiểm tới nơi an toàn. Ông Lê Hồng Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, nhấn mạnh phương án "chủ động phòng ngừa, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương, hiệu quả, lấy phòng là chính".

Tại Thanh Hóa, công an phối hợp với các lực lượng chức năng đã sơ tán 6.500 người dân tới nơi tránh trú an toàn. Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa yêu cầu công an các đơn vị, địa phương chuẩn bị sẵn sàng phương án và giải pháp phòng chống bão với tinh thần cao nhất, nhằm giảm thiểu thiệt hại.

Trong chiều 28-9, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, đã chủ trì cuộc họp trực tuyến của Ban Chỉ đạo tiền phương với các tỉnh dự kiến tâm bão số 10 đi qua. Theo Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, đoàn công tác của Bộ Quốc phòng đã đến Thanh Hóa, kiểm tra khu neo đậu tàu thuyền, khu vực tránh trú bão. Đoàn cũng đến kiểm tra tại cảng Cửa Lò, tỉnh Nghệ An; khu tránh trú tại Trường Tiểu học Nghi Thủy, khu neo đậu tàu ở phường Xuân Hội và công tác hộ đê tại xã Thạch Hải, tỉnh Hà Tĩnh. 344.413 cán bộ, chiến sĩ; 8.166 phương tiện các loại sẵn sàng hỗ trợ người dân trong bão, vừa thực hiện nhiệm vụ sau bão, khắc phục hậu quả thiên tai.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT) theo dõi sát sao, tăng cường cảnh báo, nhất là ở lưu vực sông liên vùng, kể cả các sông từ nước ngoài đổ vào miền Trung. Các địa phương xác định khu vực trọng điểm; bảo đảm dự trữ xăng dầu cho máy phát điện, nước, lương thực, thực phẩm thiết yếu cho nhiều ngày; bố trí lực lượng tại chỗ rõ ràng, có phương án "trong đánh ra, ngoài đánh vào" để ứng phó khi bị chia cắt.

Tại các tỉnh, thành miền Trung, đến 22 giờ ngày 28-9, dù bão số 10 chưa vào đất liền nhưng mưa lớn kéo dài khiến nhiều nơi ngập sâu. Gió lốc cũng khiến nhiều nơi thiệt hại. TP Huế và các tỉnh Quảng Trị, Hà Tĩnh đã di dời hàng chục ngàn người dân đến nơi an toàn.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị xác nhận lực lượng chức năng đã cứu 9/11 ngư dân trên 2 tàu cá TP HCM gặp nạn trên vùng biển xã Cửa Việt và Nam Cửa Việt. Hai tàu cá này cùng 11 ngư dân gặp nạn khi đang vào lạch Cửa Việt tránh bão, vị trí gặp nạn cách bờ khoảng 1,5 km; 1 tàu bị chìm khiến 2 ngư dân mất tích và chiếc còn lại bị sóng đánh vỡ mạn tàu, chết máy.

Quảng Trị đã sơ tán gần 300 hộ dân với trên 1.400 người đến nơi an toàn. Riêng tại Đặc khu Cồn Cỏ, khoảng 300 người dân, cán bộ, chiến sĩ được sơ tán xuống hầm trú bão. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam đã trực tiếp kiểm tra các điểm xung yếu, yêu cầu thực hiện nghiêm phương châm "4 tại chỗ", ưu tiên bảo đảm tính mạng và tài sản của người dân.

Từ sáng cùng ngày, tại TP Huế, chính quyền các xã, phường đã triển khai lực lượng, phương tiện sơ tán 3.038 hộ với 9.977 người, tập trung chủ yếu tại khu vực ven biển, đầm phá đến nơi an toàn.

Trong khi đó, các địa phương miền núi và phía Nam TP Đà Nẵng xảy ra mưa rất lớn. Một số xã như A Vương, La Dêê xuất hiện các điểm sạt lở đất làm hư hỏng đường sá, ảnh hưởng đến việc lưu thông của các phương tiện. Trong khi đó, một số khu vực thấp trũng tại các xã như Thượng Đức, Đại Lộc bị ngập cục bộ.

Gấp rút ứng phó bão số 10 và mưa lũ - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra công tác ứng phó bão số 10 tại cảng cá Chiến Thắng, xã Ngọc Bích, tỉnh Nghệ An. Ảnh: VGP

Chủ động điều tiết hồ chứa đón lũ

Theo ghi nhận, hầu hết các thủy điện ở phía thượng nguồn TP Đà Nẵng mới tích gần đầy nước trong bối cảnh chưa có nguy cơ xảy ra lũ lớn trên các sông.

Ông Hoàng Hải Minh - Phó Chủ tịch UBND TP Huế, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự thành phố - cùng lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự TP Huế đã trực tiếp đến một số địa phương bị thiệt hại do mưa bão gây ra để chỉ đạo khắc phục.

Trước tình hình mưa rất to, TP Huế đã ban hành lệnh vận hành điều tiết hồ chứa thủy điện Hương Điền trên sông Bồ qua tràn và tuabin với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến; điều chỉnh vận hành tùy theo tình hình lưu lượng thực tế đến hồ. Thời gian tăng dần lưu lượng bắt đầu từ lúc 16 giờ 30 phút ngày 28-9. Đối với hồ chứa thủy điện Bình Điền trên thượng nguồn sông Hương, lệnh ban hành lúc 13 giờ với lưu lượng qua tràn và tuabin tăng dần, tránh đột biến; điều chỉnh vận hành tùy theo tình hình lưu lượng thực tế đến hồ.

UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng đã ban hành công điện khẩn về việc tập trung ứng phó bão số 10 và mưa lũ, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét. Theo đó, rà soát các vị trí có nguy cơ bị lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, khu vực ngập lụt sâu, triều dâng, trên các tàu thuyền, lồng bè, chòi canh nuôi thủy hải sản để tổ chức sơ tán người dân đến nơi an toàn.

Hà Tĩnh chủ động bố trí lực lượng canh gác, tuần tra, bảo đảm an ninh trật tự tại nơi sơ tán; không để người dân tự ý quay lại khi chưa bảo đảm an toàn. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh cũng đã có văn bản đề nghị các địa phương, cơ sở giáo dục cho học sinh các cấp trên toàn tỉnh nghỉ học trong ngày 29-9.

UBND TP Đà Nẵng đã ban hành công điện khẩn, đồng thời tổ chức họp trực tuyến đến toàn bộ xã, phường để chỉ đạo ứng phó bão số 10. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố yêu cầu các đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, tăng cường kiểm tra khu vực ven biển, vùng núi, các hồ chứa và công trình xung yếu; sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ để kịp thời ứng phó trong mọi tình huống. 

Gấp rút ứng phó bão số 10 và mưa lũ - Ảnh 2.

Người dân đặc khu Cồn Cỏ được sơ tán xuống hầm để tránh bão số 10. Ảnh: VĂN HỌC

1 người chết, 4 người mất tích

Theo báo cáo nhanh của Bộ NN-MT, đến 17 giờ ngày 28-9, bão số 10 kèm mưa lớn đã gây nhiều thiệt hại tại các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Ngãi và TP Huế, TP Đà Nẵng.

TP Huế ghi nhận 1 người tử vong do bị nước cuốn. Nạn nhân là chị D.Th.H (quê Thanh Hóa), tử vong do nước cuốn trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường An Cựu vào chiều 27-9 khi cùng chồng lội nước ra bến xe về quê.

TP Đà Nẵng ghi nhận 1 người mất tích. Đó là anh Lường Văn Kh. (xã Khâm Đức), khi bơi qua sông Nước Mỹ thì bị nước cuốn mất tích. Trong khi đó, Quảng Trị có 3 người mất tích.

Mưa lớn cũng gây ngập lụt, ách tắc tại 5 điểm ngầm tràn trên địa bàn Hà Tĩnh và Quảng Trị. Nhiều tuyến đường nông thôn bị chia cắt.

Đến tối 29-9, 42 chuyến bay đã bị hủy, 51 chuyến hoãn tại các sân bay Đà Nẵng, Phú Bài, Đồng Hới và Thọ Xuân.


    Thông báo