Giáo dục

Năm học mới tại TP HCM: Cân đối lịch học, hiểu rõ các khoản thu

B.T.C

Vào lúc 9 giờ ngày 9-9, Báo Người Lao Động tổ chức buổi gặp gỡ, trao đổi với chủ đề "Năm học mới cùng những vấn đề mới trong giáo dục".

Tin mới nhất Tin cũ nhất

Video: Năm học mới cùng những vấn đề mới trong giáo dục

Năm học mới đã chính thức bắt đầu với rất nhiều kỳ vọng ngành giáo dục TP HCM sẽ có những bước đột phá ấn tượng. Sau khi hợp nhất các địa phương, quy mô ngành giáo dục và đào tạo (GD-ĐT) TP HCM lớn nhất cả nước với gần 2,6 triệu học sinh, 3.500 cơ sở giáo dục và 110.000 giáo viên các cấp. Ngành GD-ĐT TP HCM xác định chủ đề năm học 2025 - 2026 là "Giữ vững kỷ cương, khơi nguồn sáng tạo, mạnh dạn đột phá, hướng đến mục tiêu phát triển giáo dục TP HCM bền vững" với nhiều giải pháp thực hiện rất cụ thể.

Năm học mới cùng những vấn đề mới trong giáo dục TP HCM- Ảnh 1.

Học sinh TP HCM bước vào năm học mới. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Để các cơ sở giáo dục, thầy cô, phụ huynh, học sinh và toàn xã hội hiểu rõ hơn về những chủ trương, chính sách mới của ngành GD-ĐT TP HCM cũng như giải đáp những vấn đề tác động đến giáo viên, học sinh trong năm học mới, Báo Người Lao Động tổ chức chương trình gặp gỡ, trao đổi với chủ đề "Năm học mới cùng những vấn đề mới trong giáo dục".

Tham dự chương trình có các khách mời: 

-Ông Trần Khắc Huy, Trưởng Phòng Kế hoạch Tài chính - Sở GD-ĐT TP HCM; 

- Ông Nguyễn Thái Vĩnh Nguyên, Phó trưởng Phòng Giáo dục phổ thông - Sở GD-ĐT TP HCM; 

- Ông Lê Hồng Thái Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phan Văn Trị (phường Cầu Ông Lãnh); 

- Bà Lý Thị Hồng Thắm, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Công Trứ (phường Thông Tây Hội); 

- Ông Nguyễn Công Phúc Khánh, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Trần Văn Ơn (phường Tân Định) và ông Huỳnh Quốc Thắng, Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Khoa học - Công nghệ Bách Khoa.

Chương trình được tường thuật trực tuyến trên Báo Người Lao Động điện tử tại địa chỉ nld.com.vn; được phát sóng trên các kênh xuất bản đa phương tiện của Báo Người Lao Động. Mời bạn đọc đón theo dõi.


Tin liên quan

VIDEO: Xúc động lễ khai giảng năm học mới ở ngôi trường đặc biệt

VIDEO: Xúc động lễ khai giảng năm học mới ở ngôi trường đặc biệt

(NLĐO) - Thay vì hát vang Quốc ca khi khai giảng năm học mới, các học sinh đặc biệt của trường THCS Xã Đàn hướng về cờ Tổ quốc, biểu thị bằng ngôn ngữ cử chỉ

Tưng bừng khai giảng năm học mới đặc biệt chưa từng có

(NLĐO)- Hôm nay, 5-9, gần 30 triệu học sinh-sinh viên, gần 1,7 triệu giáo viên trên khắp cả nước chính thức bước vào năm học mới bằng lễ khai giảng đặc biệt.

Giải quyết nhiều tồn đọng trước thềm năm học mới

Lãnh đạo ngành giáo dục và đào tạo TP đã có nhiều chỉ đạo gấp rút giải quyết các vấn đề tồn đọng để bước vào năm học mới

