Năm mới, ăn gì để có thể “trường sinh bất lão”

Duy trì lối sống lành mạnh để hạn chế các bệnh mạn tính được xem là phương pháp thực tế nhất để "trường sinh bất lão". Nhưng nếu bạn không thể "lành mạnh" tuyệt đối, việc bổ sung thêm một số loại thực phẩm nhất định sẽ đem lại lợi ích lớn.

1. Ăn từ 1-6 quả trứng mỗi tuần

Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí khoa học Nutrients bởi nhóm tác giả từ Đại học Monash (Úc) chỉ ra rằng những người ăn từ 1-6 quả trứng mỗi tuần có nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch thấp hơn 29% so với người không ăn hoặc hiếm khi ăn.

Đó là một kết quả rất thú vị vì bệnh tim mạch là nhóm bệnh gây tử vong sớm hàng đầu. Nghiên cứu cũng bác bỏ việc ăn 1-6 quả trứng một tuần sẽ làm tăng cholesterol.

Trứng và quả bơ là những thực phẩm hỗ trợ bạn đạt được mục tiêu "trường sinh bất lão" - Ảnh: EATING WELL

2. Mỗi ngày một quả bơ

Một nghiên cứu khác từ Đại học Bang Pennsylvania (Mỹ) công bố trên tạp chí khoa học Current Developments in Nutrition cho biết ăn bơ thường xuyên sẽ giúp bạn gia tăng tuổi thọ nói chung cũng như "tuổi thọ khỏe mạnh", tức những năm tuổi già không bị hành hạ bởi quá nhiều bệnh mạn tính.

Ăn bơ sẽ giúp bạn cải thiện đáng kể điểm số về chất lượng ăn uống, từ đó giúp phòng ngừa một loạt bệnh và nhóm bệnh chết người.

Thực phẩm giàu Flavonoid rất tốt cho sức khỏe - Ảnh: NEWS MEDICAL

3. Thường xuyên bổ sung trái cây giàu flavonoid

Trái cây nói chung có lợi cho sức khỏe và tuổi thọ, nhưng trái cây giàu flavonoid - một nhóm hợp chất chống oxy hóa giúp đẩy lùi bệnh tim mạch, chuyển hóa- đem lại tác dụng đặc biệt.

Đó là kết luận của nhóm tác giả từ Đại học Harvard và Trung tâm Nghiên cứu lão khoa Hinda and Arthur Marcus (Mỹ).



Một số loại trái cây giàu flavonoid phổ biến là: Dâu tây, cam, quýt, bưởi, táo, nho đỏ, nho đen, mận, lựu, mơ, việt quất, mâm xôi, cherry (anh đào)...

4. Uống ca cao hoặc ăn chocolate

Loại quả mà người Việt Nam trồng nhiều - ca cao - chứa rất nhiều theobromine. Bằng cách phân tích các dấu hiệu lão hóa DNA và chiều dài telomere - cấu trúc bảo vệ nhiễm sắc thể, ngắn đi theo tuổi tác - của gần 1.700 người, các nhà nghiên cứu từ Đại học King's College London (KCL - Anh) phát hiện theobromine làm chậm tốc độ lão hóa đáng kể.

Điều này khiến người thường ăn chocolate hoặc uống ca cao có tuổi sinh học trẻ hơn, giảm nguy cơ các bệnh mạn tính và nhờ đó mà sống lâu, sống khỏe.

Cà phê, ca cao, trà những thức uống tốt cho sức khỏe và tuổi thọ - Ảnh: NEWS MEDICAL

5. Uống cà phê và trà

Một nghiên cứu từ Đại học Coimbra (Bồ Đào Nha) đã xem xét bộ dữ liệu hàng triệu người ở châu Âu, châu Mỹ, châu Á và châu Đại Dương và chỉ ra rằng bạn có thể sống thọ và khỏe hơn khi về già chỉ nhờ 3 tách cà phê mỗi ngày.

Nghiên cứu khác từ King's College London (KCL - Anh) cho thấy uống cà phê với lượng vừa phải - khoảng 3-4 tách mỗi ngày - có thể giúp bảo vệ độ dài của telomere giúp bạn "trường sinh bất lão", trong khi nhóm từ Đại học West Virginia và Đại học Morgan State (Mỹ) khuyến nghị 3-5 tách cà phê mỗi ngày.

Còn công trình dẫn đầu bởi Đại học Tứ Xuyên (Trung Quốc) cho thấy uống bất kỳ loại trà nào - trà xanh, trà ô long, trà đen - đều giúp gia tăng cơ hội "trường sinh bất lão". Mức tiêu thụ được khuyến nghị là 3 tách trà mỗi ngày.

Nhóm tác giả Trung Quốc - Thụy Điển dẫn đầu bởi TS Chaofu Ke từ Đại học Y khoa Tô Châu thì chứng minh với vài tách cà phê và vài tách trà, bạn sẽ giảm nguy cơ một loạt vấn đề tim mạch bao gồm các biến cố chết người như đột quỵ, nhồi máu cơ tim.