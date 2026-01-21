HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Nghiên cứu quốc tế ca ngợi món ăn quen thuộc với người Việt

Anh Thư

(NLĐO) - Một món ăn được nhiều người châu Á - bao gồm người Việt Nam - tiêu thụ thường xuyên có thể đem đến những lợi ích sức khỏe bất ngờ.

Viết trên tạp chí khoa học Advances in Bamboo Science, một nhóm nghiên cứu từ Mozambique, Ý, Anh, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ và Hàn quốc chỉ ra rằng măng tre là một món ăn tốt cho sức khỏe theo nhiều mặt.

Nghiên cứu quốc tế ca ngợi món ăn quen thuộc với người Việt - Ảnh 1.

Măng là một món ăn có nhiều lợi ích sức khỏe, nhưng cần được chế biến đúng cách - Ảnh minh họa: NEWS MEDICAL

Theo News Medical, nhóm tác giả đã tổng hợp một loạt bằng chứng khoa học liên quan đến tác dụng của măng đối với sức khỏe, bao gồm 4 nghiên cứu trên người, 4 nghiên cứu trên tế bào người trong ống nghiệm và 8 nghiên cứu phân tích thành phần của măng trong phòng thí nghiệm.

Hầu hết các bộ dữ liệu đều được ghi nhận ở châu Á, nơi măng là một trong những món ăn phổ biến và được ưa chuộng.

Kết quả cho thấy món ăn này đem lại rất nhiều lợi ích, bao gồm giúp cải thiện các chỉ số mỡ máu như giảm cholesterol toàn phần và cholesterol xấu(LDL-C).

Các bằng chứng dựa trên thực phẩm có thành phần măng cũng cho thấy đường huyết sau ăn được kiểm soát tốt, vì vậy phù hợp cho người tiểu đường.

Hàm lượng chất xơ cao giúp hỗ trợ hệ tiêu hóa, bao gồm việc tác dụng giống lợi khuẩn (prebiotic) làm cho hệ vi sinh vật đường ruột khỏe mạnh hơn.

Các chiết xuất từ lá và măng tre cũng giúp giảm căng thẳng oxy hóa và bảo vệ tế bào khỏi bị tổn thương. Ngoài ra, đây là một món ăn giàu vitamin và khoáng chất, lại ít chất béo.

Mặc dù vậy, món ăn này cũng có thể đem lại những điều bất lợi, nhất là khi bạn tiêu thụ nó quá đà. Một nghiên cứu ở trẻ em cho thấy nguy cơ bướu cổ có thể tăng 31% nếu ăn quá thường xuyên.

Ngoài ra, măng tươi chứa các glycoside cyanogenic có thể giải phóng xyanua (cyanide) cực độc. Nếu không được chế biến đúng cách - ví dụ như không luộc kỹ - nó có thể gây ngộ độc nghiêm trọng.

