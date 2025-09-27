HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
"Nam Phương công tử" Lại Lý Huynh lập kỳ tích: Vô địch cờ tướng thế giới ngay tại Trung Quốc

Đào Tùng

(NLĐO) - Đánh bại "thần đồng" Yin Sheng trong trận chung kết, Lại Lý Huynh lần đầu tiên đăng quang nội dung cờ tiêu chuẩn tại Giải Vô địch cờ tướng thế giới.

Cuộc tái chiến giữa niềm hy vọng lớn nhất của nước chủ nhà Doãn Thăng (Yin Sheng) và nhà á quân thế giới 2023 Lại Lý Huynh khép lại chiều 27-9 với chiến thắng nghiêng về kỳ thủ Việt Nam. "Nam Phương công tử" là người đầu tiên thuộc trường phái "phi Hoa duệ" chặn đứng chuỗi 18 danh hiệu vô địch thế giới của cờ tướng Trung Quốc.

Hạ "thần đồng" Doãn Thăng, Lại Lý Huynh vô địch cờ tướng thế giới tại Trung Quốc - Ảnh 1.

Lại Lý Huynh và Doãn Thăng từng bất phân thắng bại ở ván thứ 2 vòng bảng

Trận chung kết đơn nam cờ tiêu chuẩn kéo dài gần 3 giờ hết sức căng thẳng cả về tâm lý lẫn chuyên môn. Sau khai cuộc, Doãn Thăng thí pháo đổi lấy tượng và chiếm ưu thế tấn công. Lại Lý Huynh với kinh nghiệm của mình đã trả quân để giành lại thế chủ động và liên tiếp tấn công dồn đối phương vào thế chống đỡ. Các quân xe và mã của Doãn Thăng bị cầm chân, Huynh tiếp tục giáng những đòn chí mạng.

Sau nước đi quân xe mang tính quyết định của Lại Lý Huynh, qua vài chục giây suy nghĩ, Doãn Thăng đã chấp nhận thất bại, bắt tay chịu thua kỳ thủ Việt Nam. Kỳ thủ được mệnh danh là "thần đồng" mới của cờ tướng Trung Quốc đã không thể tiếp bước đồng hương đàn anh Mạnh Thần 2 năm trước, buộc Lại Lý Huynh chịu đầu hàng ở loạt tie-break trên đất Mỹ.

Trong bối cảnh hàng loạt "kỳ vương" cùng nhiều danh thủ Trung Quốc khác bị sa vòng lao lý do tiêu cực, Doãn Thăng nổi lên như ứng cử viên sáng giá nhất cho ngôi vô địch lần này. 

Ngôi sao 20 tuổi này bất bại ở vòng bảng, giành tấm vé đầu tiên vào chơi trận chung kết nội dung cờ tiêu chuẩn. 

Để "làm nóng" cho trận chiến sinh tử với Lại Lý Huynh, hôm 26-9, Doãn Thăng còn xuất sắc giành tấm HCV nội dung cờ nhanh (Lại Lý Huynh chỉ xếp hạng 7) khiến đấu trường cờ Thượng Hải nóng lên hàng giờ trước khi trận chung kết cờ tiêu chuẩn bắt đầu.

Hạ "thần đồng" Doãn Thăng, Lại Lý Huynh vô địch cờ tướng thế giới tại Trung Quốc - Ảnh 2.

Trận chung kết nảy lửa ở Thượng Hải

Đây là lần thứ nhì, "Nam Phương công tử" Lại Lý Huynh giành quyền vào chơi trận chung kết Giải cờ tướng vô địch thế giới trong vòng 3 năm. Tuy nhiên, không tiếc nuối như khi để thua danh kỳ Mạnh Thần ở loạt đấu tie-break. lần này, anh đã làm nên lịch sử cho cờ tướng Việt Nam. 

Kinh nghiệm thi đấu quốc tế dày dạn giúp ích rất nhiều cho kỳ thủ Việt Nam khi anh đánh bại Doãn Thăng ngay ở loạt cờ chậm (mỗi bên 60 phút + 30 giây cho mỗi nước đi tiếp theo) mà không cần phải bước vào các ván cờ nhanh, cờ chớp như giới chuyên môn dự báo trước giờ khai cuộc.

Hạ "thần đồng" Doãn Thăng, Lại Lý Huynh vô địch cờ tướng thế giới tại Trung Quốc - Ảnh 3.

Lại Lý Huynh vô địch cờ tướng thế giới

Ngăn cờ tướng Trung Quốc giành chức vô địch thế giới lần thứ 19 liên tiếp, Lại Lý Huynh bổ sung vào bộ sưu tập thành tích của mình tấm HCV cờ tiêu chuẩn thế giới 2025 danh giá, sau khi từng giành HCV cờ nhanh thế giới 2022 và 2023, á quân cờ tiêu chuẩn thế giới 2023.

Có mặt tại Thượng Hải để theo dõi giải, cựu chủ tịch Liên đoàn Cờ Việt Nam Nguyễn Hữu Luận đã tuyên bố trao thưởng 1 tỉ đồng cho danh hiệu vô địch thế giới của Lại Lý Huynh, thưởng 200 triệu cho Ban Huấn luyện.

