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Giải trí

Nam rapper liệt nửa người sau khi xăm hình

Thùy Trang

(NLĐO) - Lý do khiến nam rapper Machine Gun Kelly bị liệt nửa người sau khi xăm kín thân trên.

Nam rapper liệt nửa người sau khi xăm hình - Ảnh 1.

Nam rapper bị liệt sau khi thực hiện kỹ thuật xăm hình Blackout

Nam rapper người Mỹ Machine Gun Kelly là giọng ca tên tuổi trong giới. Mới đây, với mong muốn có một diện mạo mới, nam rapper quyết định đi xăm hình. Nam rapper chọn kỹ thuật xăm blackout (phủ kín mực đen) cho toàn bộ vùng ngực, bụng và hai tay để che đi những hình xăm cũ trong quá khứ.

Với kỹ thuật xăm blackout, các nghệ sĩ xăm hình thường khuyến cáo phải thực hiện rải rác trong khoảng thời gian dài, ít nhất trong 2 năm để da có thời gian phục hồi.

Tuy nhiên, Machine Gun Kelly đã muốn mọi thứ phải diễn ra nhanh hơn. Nam rapper đã đưa ra quyết định thực hiện xăm kín nửa thân trên trong khoảng thời gian 2 tháng và không cần dùng thuốc gây tê. Điều này khiến vùng tổn thương khổng lồ trên da đã không chịu nổi.

Chỉ một tuần sau khi thực hiện hình xăm, nam rapper bất ngờ đổ bệnh nặng với những triệu chứng dị thường. Anh không thể ngủ, làn da chuyển sang màu vàng bủng như người mắc bệnh gan, và kinh khủng nhất là một số bộ phận ở nửa thân trên bỗng nhiên bị tê liệt, mất hoàn toàn khả năng vận động.

Dưới góc nhìn y khoa, cơ thể nam rapper người Mỹ đã gặp một chuỗi phản ứng dây chuyền nguy hiểm khi xăm hình: phù nề vì kim xăm, dây thần kinh ngoại biên nằm dưới da bị chèn ép khiến tê liệt, nhiễm trùng máu gây vàng da,…

May mắn, sau khi được điều trị tích cực, nam rapper người Mỹ đã phục hồi chức năng vận động và thừa nhận quyết định đó là sai lầm lớn nhất đời mình.

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