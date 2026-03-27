12 năm theo đuổi âm nhạc, rapper Táo gần như được "đóng khung" trong những gam màu u tối. Khán giả nhớ đến anh qua những cơn giận dữ nghẹn lại trong "Tâm thần phân liệt", hay nỗi đau dằn vặt, kéo dài như một cơn nghiện trong "Morphine". Âm nhạc của anh bị gắn với những cụm từ quen thuộc: "ma mị", "kinh dị", "buồn man mác".

Rapper Táo: hành trình thoát khỏi "nghệ sĩ nỗi buồn" và cuộc chiến 60kg vì sức khỏe

Nhưng phía sau lớp vỏ ấy là một hành trình phức tạp hơn nhiều - cả về âm nhạc lẫn đời sống cá nhân. Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện thẳng thắn với Táo để hiểu rõ hơn về con đường anh đã chọn, và cuộc chiến âm thầm của anh với chính cơ thể mình.

Táo: Tôi không phải nghệ sĩ của nỗi buồn

.Phóng viên: Trong một thời gian dài, khán giả nhìn nhận anh như một "nghệ sĩ của những nỗi buồn". Anh thấy điều đó có đúng không?

-Rapper Táo: Thật ra, tôi hiểu vì sao mọi người nghĩ vậy. Những sản phẩm đầu tiên của tôi mang màu sắc horrorcore (bạo lực), khai thác cảm xúc tiêu cực rất sâu - giận dữ, ám ảnh, đau đớn.

Nhưng đó chỉ là một phần trong thế giới nội tâm của tôi, không phải toàn bộ con người tôi. Âm nhạc khi đó giống như một cách để tôi giải tỏa. Nhưng tôi chưa bao giờ muốn cổ súy hay truyền bá những điều tiêu cực. Tôi chỉ đang kể lại những gì mình cảm nhận.

.Anh từng theo đuổi thể loại horrorcore khá rõ rệt. Lẽ nào, cuộc đời này của anh chỉ có những nỗi buồn?

-Ngày trước, tôi viết nhạc cho mình. Mỗi lúc buồn, tôi lại viết nhạc như một cách giải tỏa và diệu kỳ là, nó đều có tác dụng tuyệt đối với tôi. Cảm giác kể chuyện bằng âm thanh, xây dựng không khí rùng rợn, u ám - giống như một bộ phim kinh dị bằng nhạc cho tôi nhiều cảm xúc.

Nhưng tôi cũng hiểu, nếu ở quá lâu trong một thể loại, tôi sẽ bị mắc kẹt mất. Tôi không muốn bị đóng khung. Nghệ sĩ mà tự giới hạn mình thì rất dễ cạn kiệt sáng tạo. Hơn nữa, sau 12 năm, tôi không còn là người dùng âm nhạc để giải tỏa cảm xúc cá nhân. Tôi muốn hành trình làm nhạc của mình chuyên nghiệp, tức âm nhạc được sản sinh mà không chịu sự chi phối của cảm xúc một cách bản năng như trước đây nữa.

Tôi không phủ nhận những bài nhạc cũ. Chúng là một phần quan trọng. Nhưng tôi muốn đi xa hơn - thử nghiệm nhiều màu sắc hơn, kể những câu chuyện khác, nhẹ hơn, thật hơn.

Táo của hôm nay sẽ mở ra một chương mới về âm nhạc

.Fan của anh đến với Táo vì điều gì?

-Hiện trong cộng đồng fan của Táo hiện lên con số hơn 20.000 người. Đó là con số rất tuyệt với phải không. Ban đầu họ đến với Táo vì những đồng cảm với những ca khúc của Táo. Nghe nhạc của Táo họ thấy chính mình và có thể đâu đó, họ cũng được giải tỏa cảm xúc như chính tôi vậy. Nhưng sau này, họ đến với Táo vì muốn Táo là một người thế nào, âm nhạc của Táo có gì.

.Anh có nghĩ sứ mệnh của nghệ sĩ hay những bản nhạc chính là lan tỏa những điều tốt đẹp chứ không chỉ có u uất như thế này không?

-Tôi biết chứ nên tôi đang bắt đầu một hành trình mới. Mới đầu tôi viết nhạc vì buồn và ca khúc buồn vô tình trở thành yếu tố nhận diện của cái tên Táo. Nhưng nay, khi có nhiều người thích mình hơn, tôi phải ý thức rõ hơn trách nhiệm bản thân với cộng đồng. Tôi cũng luôn mong chia sẻ những điều tích cực và tốt đẹp đến với mọi người.

.Một trong những điều đặc biệt mà âm nhạc của Táo sẽ mang đến khán giả trong thời gian tới là gì?

-Tôi mê cải lương lắm nên chắc chắc sự kết hợp yếu tố tân - cổ, truyền thống với hiện đại sẽ là màu sắc mà tôi theo đuổi. Tôi thích hành trình nhất quán của Phương Mỹ Chi trong âm nhạc, bên cạnh việc khai thác các chất liệu truyền thống trong sản phẩm của cô ấy. Đó cũng sẽ là con đường mà tôi theo đuổi.

Cuộc chiến với cân nặng: từ 180kg đến mục tiêu 120kg

Táo với cuộc chiến của riêng mình

.Bên cạnh âm nhạc, gần đây mọi người cũng chú ý đến hành trình giảm cân của anh. Điều gì khiến anh bắt đầu?

-180kg không chỉ là con số. Nó là giới hạn. Tôi bắt đầu thấy cơ thể mình không còn chịu nổi -mệt mỏi, khó thở, làm việc cũng không hiệu quả.

Có một lúc tôi tự hỏi: nếu cứ tiếp tục thế này, mình còn làm nhạc được bao lâu? Giảm cân không phải để đẹp, mà để sống. Tôi bị suyễn, bị gút… nên muốn được hát, mình phải khỏe đã.

.Anh đang hướng tới mục tiêu 120kg. Hành trình đó diễn ra như thế nào?

-Khó. Rất khó. Không phải chỉ là ăn ít đi hay tập nhiều hơn. Nó là thay đổi cả lối sống.Tôi phải học cách kỷ luật - từ việc ăn uống, ngủ nghỉ đến tập luyện. Có những ngày rất nản, nhưng tôi tự nhắc mình: mình không làm điều này để đẹp hơn, mà để sống tốt hơn.

Âm nhạc và sức khỏe: hai cuộc hành trình song song

.Việc thay đổi thể chất có ảnh hưởng đến âm nhạc của anh không?

-Có. Khi cơ thể tốt hơn, đầu óc mình cũng rõ ràng hơn. Tôi cảm nhận âm nhạc khác đi - ít nặng nề hơn, nhưng không hời hợt. Có thể mọi người sẽ thấy một Táo khác trong tương lai. Không còn chỉ là bóng tối, mà là sự cân bằng.

Táo với những dấu ấn ấn tượng trong âm nhạc

.Nếu phải định nghĩa lại mình ở thời điểm hiện tại, anh sẽ nói gì?

-Tôi là một nghệ sĩ đang đi tìm tự do - trong âm nhạc và trong chính cơ thể mình