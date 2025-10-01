HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Nam sinh bị “bắt cóc qua Zoom”, gia đình suýt mất 350 triệu đồng để chuộc con

HẢI ĐỊNH

(NLĐO) - Công an Đà Nẵng vừa kịp thời ngăn chặn chiêu lừa thao túng tâm lý sinh viên để dựng màn “bắt cóc online”.

Công an phường Hải Châu (TP Đà Nẵng) vừa phối hợp với Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an TP Đà Nẵng kịp thời phát hiện, ngăn chặn vụ lừa đảo bằng thủ đoạn "bắt cóc online" nhằm mục đích chiếm đoạt 350 triệu đồng.

Nam sinh bị “bắt cóc qua Zoom”, gia đình suýt mất 350 triệu đồng để chuộc con- Ảnh 1.

Nam sinh viên bị nhóm lừa đảo thao túng tâm lý, may mắn được Công an Đà Nẵng ngăn chặn kịp thời

Trước đó, gia đình một nam sinh viên 18 tuổi trình báo việc con mất tích, nghi bị bắt cóc. Chỉ sau thời gian ngắn truy xét, lực lượng công an đã tìm thấy nạn nhân trong một nhà nghỉ.

Qua xác minh, nam sinh đã tự chặn định vị và liên lạc theo chỉ đạo của nhóm lừa đảo. Điều tra ban đầu cho thấy, nhóm lừa đảo lợi dụng tâm lý hoang mang, buộc sinh viên cung cấp tài khoản mạng xã hội như Facebook, Zalo.

Sau đó, nhóm lừa đảo điều khiển nạn nhân dựng cảnh bị bắt cóc qua Zoom, chiếm quyền truy cập và gửi video giả mạo cho gia đình, yêu cầu chuyển 350 triệu đồng với lý do "chứng minh thu nhập đi du học".

Hiện Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra, truy tìm nhóm lừa đảo đứng sau vụ việc; đồng thời khuyến cáo phụ huynh, sinh viên nâng cao cảnh giác trước thủ đoạn lừa đảo tinh vi "bắt cóc online"

Tin liên quan

Nữ sinh viên đại học 18 tuổi bị "bắt cóc online", yêu cầu bố mẹ chuyển 1,2 tỉ đồng

Nữ sinh viên đại học 18 tuổi bị "bắt cóc online", yêu cầu bố mẹ chuyển 1,2 tỉ đồng

(NLĐO)- Bị thao túng tâm lý, nữ sinh viên 18 tuổi đã giam mình trong phòng trọ, yêu cầu bố mẹ chuyển 1,2 tỉ đồng để nữ sinh đưa cho kẻ xấu.

Nữ sinh viên bị bắt cóc online, chụp hình nhạy cảm gửi cho đối tượng lừa đảo

(NLĐO) – Nữ sinh viên ở TP HCM bị bắt cóc online xuống tận Cà Mau thuê khách sạn ở 1 mình và chụp hình nhạy cảm gửi cho đối tượng lừa đảo.

Đối tượng "bắt cóc online" dọa cho Phó trưởng công an phường ở Đồng Nai "về vườn"

(NLĐO)-Khi giải cứu được nữ sinh, đối tượng "bắt cóc online" gọi điện dọa cho Phó trưởng công an phường Xuân Lập "về vườn"

lừa đảo bắt cóc online sinh viên bị lừa đảo công an Đà Nẵng ngăn chặn lừa đảo phụ huynh suýt mất 350 triệu
