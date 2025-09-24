HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Nữ sinh viên đại học 18 tuổi bị "bắt cóc online", yêu cầu bố mẹ chuyển 1,2 tỉ đồng

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Bị thao túng tâm lý, nữ sinh viên 18 tuổi đã giam mình trong phòng trọ, yêu cầu bố mẹ chuyển 1,2 tỉ đồng để nữ sinh đưa cho kẻ xấu.

Ngày 24-9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội cho biết đơn vị vừa giải cứu một nữ sinh viên đại học bị "bắt cóc online".

Nữ sinh viên đại học 18 tuổi bị "bắt cóc online", yêu cầu bố mẹ chuyển 1,2 tỉ đồng- Ảnh 1.

Nữ sinh bị thao túng tâm lý, tự cô lập và rơi vào trạng thái hoảng loạn. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, tối 23-9, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp nhận trình báo của gia đình chị L.V.D.L. (18 tuổi, quê Nghệ An, sinh viên một trường đại học tại Hà Nội) về việc không thể liên lạc với con gái nhiều giờ liền. Đáng chú ý, chỉ trong vài ngày, gia đình đã chuyển gần 1,2 tỉ đồng vào tài khoản của chị L. theo "hướng dẫn" của một nhóm người lạ.

Vào cuộc điều tra, chỉ sau 2 giờ, cảnh sát đã phát hiện nạn nhân vẫn ở phòng trọ tại phường Đại Mỗ, khóa trái cửa nhiều ngày. Nữ sinh tự cô lập và rơi vào trạng thái hoảng loạn do bị các đối tượng thao túng tâm lý.

Theo lời khai, ban đầu, chị L. nhận cuộc gọi từ một số lạ, giả danh "shipper" giao kiện hàng chứa tiền và ma túy. Ngay sau đó, nhóm này mạo danh cán bộ công an, yêu cầu nạn nhân tham gia "phòng chat" trên Zoom, cáo buộc liên quan đến đường dây rửa tiền. Để "chứng minh trong sạch", các đối tượng buộc chị L. phải chuyển tiền.

Không có tiền, nạn nhân bị xúi giục gọi cho bố mẹ, bịa chuyện trường có chương trình trao đổi sinh viên với Trung Quốc cần chứng minh tài chính. Để tạo lòng tin, nhóm lừa đảo còn giả danh giáo viên, xác nhận chương trình là thật.

Tin lời, bố mẹ chị L. đã chuyển gần 1,2 tỉ đồng vào tài khoản con gái. Sau đó, toàn bộ số tiền này bị nạn nhân chuyển tiếp theo hướng dẫn của các đối tượng. Ngoài ra, nhóm còn lợi dụng thông tin cá nhân của chị L. để vay tiền qua ứng dụng trực tuyến.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng hay chuyển tiền theo yêu cầu của các số điện thoại, liên kết, phòng chat lạ, tránh rơi vào bẫy "bắt cóc online" đang có chiều hướng gia tăng.

Tin liên quan

Đối tượng "bắt cóc online" dọa cho Phó trưởng công an phường ở Đồng Nai "về vườn"

Đối tượng "bắt cóc online" dọa cho Phó trưởng công an phường ở Đồng Nai "về vườn"

(NLĐO)-Khi giải cứu được nữ sinh, đối tượng "bắt cóc online" gọi điện dọa cho Phó trưởng công an phường Xuân Lập "về vườn"

CLIP: Nam sinh viên bị bắt cóc online, tống tiền 450 triệu đồng

(NLĐO) – Nam sinh viên bị các đối tượng Campuchia lừa đảo, thao túng tâm lý, bắt cóc online và tống tiền 450 triệu đồng

Giải cứu thành công nam thanh niên bị "bắt cóc online", tống tiền 200 triệu đồng

(NLĐO) – Nam thanh niên ở Đà Nẵng tự nhốt mình trong phòng, yêu cầu người nhà chuyển 200 triệu đồng cho các đối tượng rồi mới dám về.

lừa đảo nữ sinh bắt cóc nữ sinh bị bắt cóc
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo