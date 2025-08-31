Trước đó, ngày 29-8, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện clip ghi lại cảnh một nam giới mặc áo đen dùng tay, chân hành hung một học sinh gần khu vực Trường Đại học Hạ Long (phường Vàng Danh, tỉnh Quảng Ninh).

Nam sinh Đ.H.Đ bị đánh đến co giật trên đường. Ảnh cắt từ clip

Hình ảnh video clip ghi lại vụ việc cho thấy, nam sinh mặc áo trắng đang đi xe đạp ven đường thì bị một người ngồi sau xe máy dùng mũ bảo hiểm đập mạnh vào đầu. Nam sinh còn tiếp tục bị một người khác lao đến đấm, đá liên tiếp vào nhiều chỗ hiểm như gáy, đầu.

Bị tấn công bất ngờ, nam sinh không thể phản kháng, chỉ có thể nằm chịu trận cho đến khi bị co giật.

Trước sự việc trên, Công an phường Vàng Danh đã khẩn trương vào cuộc, xác minh và triệu tập các đối tượng liên quan để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo xác minh ban đầu của Công an phường Vàng Danh, sự việc xảy vào khoảng 11 giờ ngày 29-8, tại tổ 2, khu Nam Trung.

Lúc này, Đ.H.Đ. (SN 2008, trú tại khu Trưng Vương 7, phường Vàng Danh, học sinh lớp 12) mâu thuẫn qua lời nói với L.S.H. (SN 2009, học sinh lớp 11, trú tại khu Nam Sơn, phường Vàng Danh) và N.D.Q. (SN 2009, học sinh lớp 11, trú tại khu Chạp Khê, phường Vàng Danh).

Cơ quan công an dựng lại hiện trường vụ việc nam sinh bị đánh đến co giật trên đường

Khi thấy Đ. đang đạp xe trên đường thì H. lao tới tấn công tới tấp. Đáng nói, dù Đ. nằm gục nhưng H. vẫn liên tục tung "liên hoàn cước" khiến nạn nhân bị co giật, phải vào viện cấp cứu.

Cơ quan công an cũng xác định nam sinh N.D.Q. (SN 2009, trú tại khu Chạp Khê, phường Vàng Danh) có tham gia cùng H. để đánh nam sinh Đ..

Theo lãnh đạo Công an phường Vàng Danh, đơn vị đã dựng lại hiện trường vụ việc nam sinh bị hành hung và đang tập trung củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

Về phía nam sinh Đ., hiện sức khỏe cơ bản ổn định và đang được theo dõi y tế.