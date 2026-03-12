Nam sinh gãy xương bàn tay sau cú đấm boxing

Bệnh viện Đại học Y Dược (cơ sở Linh Đàm) cho biết Khoa Chấn thương Chỉnh hình và Y học thể thao tiếp nhận nam sinh 17 tuổi nhập viện trong tình trạng đau nhiều ở bàn tay sau khi chơi boxing.

Bác sĩ xử lý tổn thương xương bàn tay cho bệnh nhân. Ảnh: Hoài Thu

Đáng chú ý, bệnh nhân chỉ đến viện sau khoảng 2 tuần kể từ khi xảy ra chấn thương. Kết quả thăm khám và chụp X-quang cho thấy nam sinh bị gãy xương bàn tay số V - dạng chấn thương điển hình khi cú đấm tác động mạnh vào vật cứng.

Ê-kíp phẫu thuật đã nắn chỉnh ổ gãy và cố định xương bằng nẹp vít chuyên dụng. Trong quá trình mổ, các bác sĩ bảo tồn nhánh cảm giác vùng mu tay của thần kinh trụ.

Theo tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Huy Phương, Trưởng Khoa Chấn thương Chỉnh hình và Y học thể thao, gãy cổ xương bàn tay số V là chấn thương khá phổ biến, thường xảy ra khi tung cú đấm sai kỹ thuật hoặc va chạm mạnh trực tiếp.

Chấn thương này còn được gọi là "gãy xương boxer". Tuy nhiên, nó không chỉ gặp ở người chơi boxing mà cũng có thể xảy ra trong sinh hoạt hoặc các va chạm bất ngờ.

Nhiều người dễ nhầm chấn thương này với tình trạng sưng nề thông thường. Một số dấu hiệu cần lưu ý gồm đau và bầm tím vùng mu bàn tay phía ngón út; khớp bàn - ngón út mất độ gồ khi nắm tay; ngón út xoay lệch hoặc chồng lên ngón nhẫn khi cử động.

Theo bác sĩ Phương, phương pháp điều trị phụ thuộc mức độ di lệch của xương. Trường hợp gãy ít di lệch có thể điều trị bảo tồn bằng nẹp cố định hoặc bó bột để xương tự liền. Phẫu thuật được chỉ định khi diện gãy xoay trên 10 độ, xương ngắn trên 5 mm hoặc gập góc trên 40 độ, nhằm khôi phục trục xương và chức năng vận động của bàn tay.

Bác sĩ khuyến cáo người dân không nên chủ quan khi xuất hiện sưng đau bàn tay sau va chạm mạnh. Việc trì hoãn thăm khám có thể khiến xương liền lệch, gây đau mạn tính và giảm chức năng vận động.