HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Nam sinh gãy xương bàn tay sau cú đấm boxing

D.Thu

(NLĐO) - Sau cú đấm khi chơi boxing, nam sinh 17 tuổi chủ quan bỏ qua cơn đau tay. Hai tuần sau nhập viện, bác sĩ phát hiện bệnh nhân gãy xương bàn tay.

Bệnh viện Đại học Y Dược (cơ sở Linh Đàm) cho biết Khoa Chấn thương Chỉnh hình và Y học thể thao tiếp nhận nam sinh 17 tuổi nhập viện trong tình trạng đau nhiều ở bàn tay sau khi chơi boxing.

Nam sinh gãy xương bàn tay sau cú đấm boxing - Ảnh 1.

Bác sĩ xử lý tổn thương xương bàn tay cho bệnh nhân. Ảnh: Hoài Thu

Đáng chú ý, bệnh nhân chỉ đến viện sau khoảng 2 tuần kể từ khi xảy ra chấn thương. Kết quả thăm khám và chụp X-quang cho thấy nam sinh bị gãy xương bàn tay số V - dạng chấn thương điển hình khi cú đấm tác động mạnh vào vật cứng.

Ê-kíp phẫu thuật đã nắn chỉnh ổ gãy và cố định xương bằng nẹp vít chuyên dụng. Trong quá trình mổ, các bác sĩ bảo tồn nhánh cảm giác vùng mu tay của thần kinh trụ.

Theo tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Huy Phương, Trưởng Khoa Chấn thương Chỉnh hình và Y học thể thao, gãy cổ xương bàn tay số V là chấn thương khá phổ biến, thường xảy ra khi tung cú đấm sai kỹ thuật hoặc va chạm mạnh trực tiếp.

Chấn thương này còn được gọi là "gãy xương boxer". Tuy nhiên, nó không chỉ gặp ở người chơi boxing mà cũng có thể xảy ra trong sinh hoạt hoặc các va chạm bất ngờ.

Nhiều người dễ nhầm chấn thương này với tình trạng sưng nề thông thường. Một số dấu hiệu cần lưu ý gồm đau và bầm tím vùng mu bàn tay phía ngón út; khớp bàn - ngón út mất độ gồ khi nắm tay; ngón út xoay lệch hoặc chồng lên ngón nhẫn khi cử động.

Theo bác sĩ Phương, phương pháp điều trị phụ thuộc mức độ di lệch của xương. Trường hợp gãy ít di lệch có thể điều trị bảo tồn bằng nẹp cố định hoặc bó bột để xương tự liền. Phẫu thuật được chỉ định khi diện gãy xoay trên 10 độ, xương ngắn trên 5 mm hoặc gập góc trên 40 độ, nhằm khôi phục trục xương và chức năng vận động của bàn tay.

Bác sĩ khuyến cáo người dân không nên chủ quan khi xuất hiện sưng đau bàn tay sau va chạm mạnh. Việc trì hoãn thăm khám có thể khiến xương liền lệch, gây đau mạn tính và giảm chức năng vận động.

Tin liên quan

Chụp ảnh ở bãi đá sông Hồng, cô gái ngã vỡ gan, thận, gãy xương hàm

Chụp ảnh ở bãi đá sông Hồng, cô gái ngã vỡ gan, thận, gãy xương hàm

(NLĐO) - Do mặt đường trơn ướt, cô gái trượt ngã, đập mạnh vùng bụng vào tảng đá gây vỡ gan và chấn thương hàm mặt

Nam thanh niên gãy xương vì chơi vật tay

(NLĐO) - Kết quả chụp X-quang cho thấy nam thanh niên 24 tuổi bị gãy 1/3 dưới xương cánh tay phải sau khi chơi vật tay với bạn

Người mẫu Kỳ Hân gãy xương trên sân pickleball

(NLĐO) - Người mẫu Kỳ Hân đã bị gãy xương đùi bên trái, giữa thân xương. Đáng chú ý, do đôi chân dài khiến ca phẫu thuật khó khăn hơn bình thường

chấn thương gãy xương chấn thương thể thao đau cổ tay chơi boxing
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo