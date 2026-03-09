Cứu nạn kịp thời du khách gãy xương đòn khi leo núi Bà Đen

Ngày 9-3, Ban Quản lý Khu Du lịch quốc gia núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh cho biết vừa triển khai lực lượng cứu nạn, cứu hộ tiếp cận và hỗ trợ kịp thời một du khách gặp nạn tại khu vực trụ số 98, thuộc tuyến Cột Điện.

Lực lượng cứu hộ kịp thời cứu nạn du khách gãy xương đòn khi leo núi Bà Đen qua tuyến Cột Điện. Ảnh: BQL Khu Du lịch quốc gia núi Bà Đen

Theo thông tin ban đầu, ngày 8-3, trong quá trình leo núi Bà Đen, một du khách bất ngờ bị trượt chân, té ngã tại đoạn đường dốc. Cú ngã mạnh khiến nạn nhân bị gãy xương đòn, mất khả năng tự di chuyển.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng cứu nạn đã nhanh chóng cắt rừng, tiếp cận hiện trường. Các nhân viên y tế và cứu hộ đã tiến hành sơ cứu khẩn cấp, cố định vết thương và dùng cáng chuyên dụng để đưa nạn nhân xuống chân núi an toàn. Hiện, du khách đã được chuyển đến bệnh viện để tiếp tục theo dõi và điều trị chuyên sâu.

Địa hình núi Bà Đen với các bậc đá gập ghềnh, dốc đứng luôn tiềm ẩn rủi ro nếu du khách chủ quan. Để tránh những tai nạn đáng tiếc, Ban Quản lý Khu Du lịch quốc gia Núi Bà Đen đưa ra khuyến cáo đến du khách rằng khi leo núi, tuyệt đối không chạy nhảy, đùa giỡn tại các đoạn dốc. Cần bước chậm, chắc, tập trung quan sát mặt đường để tránh trượt chân vào các phiến đá rêu xanh hoặc sỏi bám.

Quá trình leo núi bắt buộc phải sử dụng giày leo núi chuyên dụng có độ bám dính tốt. Việc sử dụng gậy leo núi là cần thiết để trợ lực và giữ thăng bằng, giảm áp lực lên khớp gối.

Leo núi là bộ môn đòi hỏi sức bền lớn. Do đó, du khách cần phân bổ sức lực hợp lý, nghỉ ngơi ngay khi thấy mệt và không nên cố quá sức để tránh tình trạng hạ đường huyết hoặc choáng váng dẫn đến ngã nhào.

Tuyệt đối không đi vào lối mòn, chỉ di chuyển theo lộ trình tuyến Cột Điện đã được quy định. Việc tự ý rẽ vào các lối mòn rậm rạp không chỉ gây nguy hiểm mà còn khiến lực lượng chức năng khó định vị, ứng cứu khi có sự cố xảy ra.