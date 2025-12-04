Nam sinh lớp 9 ở Gia Lai bị bạn đâm thấu ngực

Đến ngày 4-12, nam sinh N.H.B (học sinh lớp 9, Trường THCS Nguyễn Văn Cừ, phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai) vẫn được điều trị tại Bệnh viện 331 với vết thương ở vùng ngực do bị bạn đâm.

Theo thông tin ban đầu, do có mâu thuẫn từ trước, sau giờ học buổi sáng, em N.H.B và em L.V.T (cùng học sinh lớp 9, Trường THCS Nguyễn Văn Cừ) đã hẹn nhau ở quán nước gần trường học.



Sau khi bị bạn học đâm thấu ngực, nam sinh lớp 9 vẫn đang được điều trị tại bệnh viện

Khoảng 11 giờ 30 phút ngày 1-12, khi gặp nhau tại quán nước, cả hai đã xảy ra xô xát. Lúc này, L.V.T đã rút ra 1 con dao chuẩn bị từ trước, đâm vào vùng ngực khiến em N.H.B bị thương phải đi cấp cứu ở Bệnh viện 331.



Tại bệnh viện, các bác sĩ xác định vết thương hở ở vùng ngực do vật sắc nhọn gây ra. Rất may, vết thương chưa gây nguy hiểm đến tính mạng.

Theo bà Hoàng Thúy Ngần, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Văn Cừ, sau khi sự việc xảy ra, Ban Giám hiệu nhà trường cùng giáo viên chủ nhiệm của 2 lớp đã đến thăm hỏi em N.H.B và làm việc với những học sinh liên quan. Đồng thời, thông báo cho phụ huynh của các học sinh để có biện pháp răn đe.

Cũng theo bà Ngần, em N.H.B và em L.V.T thường ngày chơi thân với nhau, song vì mâu thuẫn nhất thời, suy nghĩ bồng bột dẫn đến hành động dại dột.

"Dù sự việc diễn ra ngoài khuôn viên nhà trường và ngoài giờ học, song nhà trường vẫn đặc biệt quan tâm và sẽ họp hội đồng kỷ luật để có hình thức xử lý cũng như răn đe" - bà Ngần nhấn mạnh.