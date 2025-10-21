Nam sinh ở An Giang cầm hung khí quật liên tiếp vào đầu bạn

Mới đây, mạng xã hội xôn xao trước đoạn clip dài khoảng 40 giây được cho là nhóm học sinh của một ngôi trường ở An Giang hẹn nhau ra khu vực đường vắng để cổ vũ cho 2 nam sinh đánh nhau bằng tay không.

Clip Nam sinh cầm hung khí vụt liên tiếp vào đầu bạn

Trong lúc 2 nam sinh đánh nhau, một nam sinh khác cầm hung khí (chưa rõ vật gì) tấn công 1 trong 2 người từ phía sau, trúng vào phần đầu gây thương tích nặng, phải nhập viện cấp cứu.

Theo cộng đồng mạng xã hội, đoạn clip đánh nhau và hình ảnh nam sinh nhập viện với những vết thương ở đầu được ghi lại vào ngày 20-10, tại xã Phú Tân, tỉnh An Giang.

Hình ảnh nam sinh ở An Giang nhập viện với nhiều vết thương do bị đánh

Ngày 21-10, trao đổi qua điện thoại, ông Nguyễn Quốc Bảo – Chủ tịch UBND xã Phú Tân – xác nhận vụ việc nhóm học sinh của Trường THCS và THPT Phú Tân xô xát gây thương tích xảy ra trên địa bàn, hiện công an xã đã vào cuộc xác minh, xử lý.

Thời gian gần đây, mạng xã hội liên tục xuất hiện những clip bạo lực học đường nghiêm trọng ở An Giang.

Gần nhất là vụ một nữ sinh của Trường THCS Chợ Vàm (xã Chợ Vàm) bị 2 bạn nam đánh đập dã man trong lớp học và vụ một nữ sinh của Trường THCS và THPT Vân Khánh (xã Vân Khánh) bị 4 người đánh hội đồng đến nhập viện. Cả 2 vụ việc xảy ra cùng ngày 23-9, hiện công an đã vào cuộc điều tra.