Nam sinh viên nghi nhảy cầu sau khi bị lừa 200 triệu đồng

Anh Vũ - Anh Tú

(NLĐO) - Sau một ngày bỏ nhà ra đi, nam sinh viên nghi đã nhảy xuống cầu tự tử.

CLIP: Hiện trường vụ việc.

Ngày 3-11, Công an phường Thạnh Mỹ Tây (TP HCM) đang tìm kiếm nam sinh viên nghi nhảy cầu Thủ Thiêm 1.

img

Hiện trường vụ việc.

Trước đó, nhiều người dân phát hiện một đôi dép để ở cầu Thủ Thiêm 1 nên gọi điện báo lực lượng chức năng.

Đôi dép được xác định là của một nam sinh viên đang học năm cuối của một trường đại học TP HCM.

Theo người nhà nạn nhân, trước đó, nam sinh viên được bạn bè rủ rê đầu tư qua mạng nên mất 200 triệu đồng. Dù gia đình động viên nhưng đến ngày 2-11, nam sinh rời khỏi nhà và mất liên lạc với gia đình.

Đến sáng nay, đôi dép được phát hiện ở trên cầu Thủ Thiêm 1, nghi nam sinh viên đã nhảy cầu.

Hiện lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm nam sinh viên.

img

Lực lượng cứu hộ đến tìm kiếm nam sinh viên.

Gia Lai: Kịp thời cứu một học sinh nhảy cầu tự tử

Sáng 3-11, tại đập dâng Phú Phong trên sông Côn thuộc xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai đã xảy ra vụ việc một học sinh lớp 11 nhảy xuống sông tự tử.

Học sinh lớp 11 nhảy đập tự tử, được cứu sống ngoạn mục trên sông Côn - Ảnh 1.

Khu vực xảy ra vụ việc em P.N.A.T. tự tử

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ sáng, em T. đi xe đạp đến giữa cầu giao thông thuộc công trình đập dâng Phú Phong rồi bất ngờ nhảy xuống sông. Phát hiện vụ việc, một số người dân đã không ngần ngại lao xuống dòng nước chảy xiết để cứu em.

Nhận tin báo, Công an xã Tây Sơn lập tức triển khai lực lượng đến hiện trường phối hợp cùng người dân tổ chức cứu nạn, cứu hộ. Sau khi thực hiện hô hấp nhân tạo thành công, công an đã đưa nạn nhân từ bờ đập lên cầu để chuyển đi cấp cứu.

Do khu vực cứu hộ ngập sâu, nước chảy mạnh sau nhiều ngày mưa lớn, lực lượng chức năng phải huy động xe tải gắn cẩu để hỗ trợ đưa nạn nhân lên cầu an toàn.

Cùng lúc, Trung tâm Y tế Tây Sơn cử nhân viên và phương tiện đến tiếp nhận, chăm sóc nạn nhân. Đến khoảng 7 giờ 45 phút, em T. được đưa đi cấp cứu và hiện đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe đang hồi phục.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan công an phối hợp với nhà trường và các đơn vị chức năng xác minh, làm rõ.

Công an xã Tây Sơn đề nghị người dân không chia sẻ, lan truyền thông tin thất thiệt về nguyên nhân vụ việc và nhân thân nạn nhân.


