Nam sinh viên nghi nhảy cầu sau khi bị lừa 200 triệu đồng

Gia Lai: Kịp thời cứu một học sinh nhảy cầu tự tử

Sáng 3-11, tại đập dâng Phú Phong trên sông Côn thuộc xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai đã xảy ra vụ việc một học sinh lớp 11 nhảy xuống sông tự tử.

Khu vực xảy ra vụ việc em P.N.A.T. tự tử

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ sáng, em T. đi xe đạp đến giữa cầu giao thông thuộc công trình đập dâng Phú Phong rồi bất ngờ nhảy xuống sông. Phát hiện vụ việc, một số người dân đã không ngần ngại lao xuống dòng nước chảy xiết để cứu em.

Nhận tin báo, Công an xã Tây Sơn lập tức triển khai lực lượng đến hiện trường phối hợp cùng người dân tổ chức cứu nạn, cứu hộ. Sau khi thực hiện hô hấp nhân tạo thành công, công an đã đưa nạn nhân từ bờ đập lên cầu để chuyển đi cấp cứu.

Do khu vực cứu hộ ngập sâu, nước chảy mạnh sau nhiều ngày mưa lớn, lực lượng chức năng phải huy động xe tải gắn cẩu để hỗ trợ đưa nạn nhân lên cầu an toàn.

Cùng lúc, Trung tâm Y tế Tây Sơn cử nhân viên và phương tiện đến tiếp nhận, chăm sóc nạn nhân. Đến khoảng 7 giờ 45 phút, em T. được đưa đi cấp cứu và hiện đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe đang hồi phục.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan công an phối hợp với nhà trường và các đơn vị chức năng xác minh, làm rõ.

Công an xã Tây Sơn đề nghị người dân không chia sẻ, lan truyền thông tin thất thiệt về nguyên nhân vụ việc và nhân thân nạn nhân.