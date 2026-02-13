HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Nam thanh niên cầm 2 con dao trèo qua cổng vào trụ sở công an quậy phá

Như Quỳnh

(NLĐO) - Sau khi uống rượu, nam thanh niên cầm 2 con dao đột nhập vào trụ sở công an phường chửi bới, đe dọa.

Ngày 13-2, Công an tỉnh Bắc Ninh thông tin Cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh này đang tạm giữ hình sự Chu Văn Lộc (SN 1997, trú tại tổ dân phố Hấn, phường Tân Tiến, tỉnh Bắc Ninh) để điều tra về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Nam thanh niên cầm 2 con dao đột nhập vào trụ sở công an quậy phá - Ảnh 1.

Hình ảnh Lộc cầm dao vào trụ sở công an chửi bới, đe dọa. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, vào khoảng 23 giờ 45 phút ngày 10-2, sau khi uống rượu tại nhà, Chu Văn Lộc đã lấy 2 con dao giấu vào túi quần rồi đến trụ sở Công an phường Tân Tiến. Đối tượng trèo qua cổng vào sân trụ sở, có hành vi chửi bới, xúc phạm và đe dọa lực lượng công an đang làm nhiệm vụ.

Ngay sau đó, lực lượng Công an phường phối hợp cùng gia đình đã vận động, thuyết phục Lộc giao nộp hung khí.

Hiện, cơ quan chức năng đang hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

