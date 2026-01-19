Cần Thơ: Đột nhập trụ sở công an lúc rạng sáng, một đối tượng bị khống chế

Ngày 19-1, theo thông tin từ Công an TP Cần Thơ, Công an phường Phú Lợi đang làm rõ vụ một đối tượng đột nhập vào trụ sở công an.

Trước đó, rạng sáng 18-1, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội đang tuần tra, kiểm soát an ninh, trật tự trên địa bàn phường Phú Lợi phát hiện một đối tượng có biểu hiện ngáo đá đang đột nhập vào trụ sở công an.

Lực lượng công an khống chế đối tượng

Lực lượng chức năng đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường và nhận thấy đối tượng có biểu hiện kích động mạnh, không làm chủ được hành vi, nghi do sử dụng chất ma túy nên đã tiến hành khống chế và bắt giữ.

Sau đó, lực lượng đã bàn giao đối tượng cho Công an phường Phú Lợi để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Qua điều tra, xác định đối tượng là Nguyễn Văn Nhớ (SN 1999; ngụ tại xã Đại Hải, TP Cần Thơ). Kết quả xét nghiệm nhanh cho thấy đối tượng dương tính với chất ma túy.