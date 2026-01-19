HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Cần Thơ: Đột nhập trụ sở công an lúc rạng sáng, một đối tượng bị khống chế

Ca Linh

(NLĐO) - Đột nhập trụ sở công an ở TP Cần Thơ lúc rạng sáng, đối tượng nhanh chóng bị khống chế và bàn giao để xử lý theo quy định.

Ngày 19-1, theo thông tin từ Công an TP Cần Thơ, Công an phường Phú Lợi đang làm rõ vụ một đối tượng đột nhập vào trụ sở công an.

Trước đó, rạng sáng 18-1, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội đang tuần tra, kiểm soát an ninh, trật tự trên địa bàn phường Phú Lợi phát hiện một đối tượng có biểu hiện ngáo đá đang đột nhập vào trụ sở công an.

Cần Thơ: Cảnh sát khống chế đối tượng ngáo đá xâm nhập trụ sở công an - Ảnh 1.

Lực lượng công an khống chế đối tượng

Lực lượng chức năng đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường và nhận thấy đối tượng có biểu hiện kích động mạnh, không làm chủ được hành vi, nghi do sử dụng chất ma túy nên đã tiến hành khống chế và bắt giữ.

Sau đó, lực lượng đã bàn giao đối tượng cho Công an phường Phú Lợi để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Qua điều tra, xác định đối tượng là Nguyễn Văn Nhớ (SN 1999; ngụ tại xã Đại Hải, TP Cần Thơ). Kết quả xét nghiệm nhanh cho thấy đối tượng dương tính với chất ma túy.

