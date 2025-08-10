Ngày 10-8, cộng đồng mạng đã bày tỏ bức xúc clip một người đàn ông hành hung phụ nữ ở sảnh thang máy chung cư Sky Central, Hà Nội.

Ông Đ.C.T tại cơ quan công an.

Khoảng 22 giờ 36 ngày 9-8, chị N.T.T (28 tuổi) đứng ở sảnh chờ thang máy khu chung cư SkyCentral, phường Phương Liệt. Lúc đó có 1 người đàn ông và 3 trẻ nhỏ.

Khi đó đang nói chuyện, chị T. bất ngờ bị người đàn ông vung tay tát, đấm vào vùng mặt và đầu. Thấy chị T. lùi lại để né tránh, người đàn ông này tiếp tục lao lên đá, đấm chị T. túi bụi.

Đến trưa 10-8, Công an phường Phương Liệt đã triệu tập Đ.C.T (31 tuổi) - là người đàn ông trong clip.

Có dấu hiệu tội hành hung người khác

Nói về vụ việc trên, luật sư Trần Thị Thanh Thảo, Giám đốc Công ty Luật TNHH Thảo Trần, nhìn nhận bước đầu có dấu hiệu của tội hành hung người khác.

Với tội này, ông T. có thể bị xử lý về mặt hình sự hoặc hành chính, tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của hành vi và hậu quả gây ra. Nếu hành vi gây thương tích, có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác" theo Điều 134 Bộ luật Hình sự. Nếu không gây thương tích hoặc thương tích nhẹ, có thể bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi vi phạm quy định trật tự công cộng.

Cũng theo luật sư Thảo, hành vi hành hung người khác được coi là một tội phạm nghiêm trọng, bởi vì nó gây tổn thương đến sức khỏe, sự tự do và sự an lành của cá nhân. Nó vi phạm quyền con người và có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng như thương tích vĩnh viễn, tàn tật, tử vong, và ảnh hưởng đến tinh thần và tâm lý của nạn nhân.

Ngoài ra, đó còn là hành vi vi phạm quyền con người và xâm phạm đến sự an toàn và tôn trọng của cá nhân. Việc xử lý nghiêm tội phạm này không chỉ đảm bảo công lý cho nạn nhân mà còn góp phần xây dựng một xã hội văn minh, bình đẳng và không bạo lực.



