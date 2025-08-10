HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bạn đọc

Pháp lý vụ người đàn ông hành hung phụ nữ ở sảnh chung cư Sky Central

Anh Vũ

(NLĐO) - Người đàn ông có thể bị xử lý hình sự hoặc hành chính, tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của hành vi và hậu quả gây ra.

Ngày 10-8, cộng đồng mạng đã bày tỏ bức xúc clip một người đàn ông hành hung phụ nữ ở sảnh thang máy chung cư Sky Central, Hà Nội.

Pháp lý vụ người đàn ông hành hung phụ nữ ở sảnh chung cư Sky Central- Ảnh 1.

Ông Đ.C.T tại cơ quan công an.

Khoảng 22 giờ 36 ngày 9-8, chị N.T.T (28 tuổi) đứng ở sảnh chờ thang máy khu chung cư SkyCentral, phường Phương Liệt. Lúc đó có 1 người đàn ông và 3 trẻ nhỏ.

Khi đó đang nói chuyện, chị T. bất ngờ bị người đàn ông vung tay tát, đấm vào vùng mặt và đầu. Thấy chị T. lùi lại để né tránh, người đàn ông này tiếp tục lao lên đá, đấm chị T. túi bụi.

Đến trưa 10-8, Công an phường Phương Liệt đã triệu tập Đ.C.T (31 tuổi) - là người đàn ông trong clip.

Có dấu hiệu tội hành hung người khác

Nói về vụ việc trên, luật sư Trần Thị Thanh Thảo, Giám đốc Công ty Luật TNHH Thảo Trần, nhìn nhận bước đầu có dấu hiệu của tội hành hung người khác.

Với tội này, ông T. có thể bị xử lý về mặt hình sự hoặc hành chính, tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của hành vi và hậu quả gây ra. Nếu hành vi gây thương tích, có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác" theo Điều 134 Bộ luật Hình sự. Nếu không gây thương tích hoặc thương tích nhẹ, có thể bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi vi phạm quy định trật tự công cộng.

Cũng theo luật sư Thảo, hành vi hành hung người khác được coi là một tội phạm nghiêm trọng, bởi vì nó gây tổn thương đến sức khỏe, sự tự do và sự an lành của cá nhân. Nó vi phạm quyền con người và có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng như thương tích vĩnh viễn, tàn tật, tử vong, và ảnh hưởng đến tinh thần và tâm lý của nạn nhân.

Ngoài ra, đó còn là hành vi vi phạm quyền con người và xâm phạm đến sự an toàn và tôn trọng của cá nhân. Việc xử lý nghiêm tội phạm này không chỉ đảm bảo công lý cho nạn nhân mà còn góp phần xây dựng một xã hội văn minh, bình đẳng và không bạo lực.


Lấy lời khai thanh niên gây vụ cướp giật ở phường Bình Thạnh, TP HCM

(NLĐO) - Thanh niên vào cửa hàng điện thoại hỏi mua iPhone 14 Promax, sau đó lợi dụng lúc nhân viên không để ý đã bỏ chạy.

Công an triệu tập, làm việc với người đàn ông hành hung phụ nữ ở sảnh thang máy chung cư

(NLĐO)- Người đàn ông vừa đánh vào đầu, mặt, vừa chửi bới, đe dọa... người phụ nữ ở chung cư ở Hà Nội được xác định 30 tuổi sống cùng toà nhà.

Diễn biến bất ngờ vụ nam thanh niên hành hung bảo vệ ở phố đi bộ Nguyễn Huệ vì con chó

(NLĐO) - Vụ việc từng gây xôn xao dư luận nhưng tại phiên xét xử, mọi chuyện rẽ hướng bất ngờ.

