Pháp luật

Nam thanh niên liên tục gây ra 8 vụ cướp giật nhắm vào phụ nữ đi một mình và tiệm vàng

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Nam thanh niên 23 tuổi với thủ đoạn hướng tới những phụ nữ đi một mình hoặc các tiệm vàng sơ hở đã liên tiếp gây ra 8 vụ cướp trong thời gian ngắn.

Ngày 26-3, tin từ Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố vừa tạm giữ Nguyễn Duy Khánh (SN 2003, trú tại tỉnh Phú Thọ) để điều tra về hành vi "Cướp giật tài sản".

Thanh niên 23 tuổi cướp giật tài sản phụ nữ và cửa hàng vàng tại Hà Nội - Ảnh 1.

Nghi phạm Nguyễn Duy Khánh. Ảnh: Công an TP Hà Nội

Theo đó, trong tháng 1 và 2-2026, qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện 4 vụ cướp giật tài sản xảy ra tại các địa bàn xã Hát Môn, xã Quảng Oai và xã Phúc Thịnh (Hà Nội) với phương thức, thủ đoạn tinh vi, có sự chuẩn bị kỹ lưỡng.

Nghi phạm thường lựa chọn thời điểm chập choạng tối, khu vực vắng người, ít camera giám sát để gây án rồi nhanh chóng tẩu thoát qua nhiều tuyến đường liên tỉnh.

Đặc biệt, khoảng 19 giờ 50 ngày 11-2-2026 (tức 24 Tết Nguyên đán), xảy ra vụ cướp giật tại cửa hàng vàng trên địa bàn xã Quảng Oai, với thủ đoạn giả vờ mua hàng rồi chiếm đoạt tài sản, gây hoang mang dư luận.

Vào cuộc điều tra, đến ngày 1-3-2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đã bắt giữ nghi phạm Nguyễn Duy Khánh.

Thanh niên 23 tuổi cướp giật tài sản phụ nữ và cửa hàng vàng tại Hà Nội - Ảnh 2.

Nguyễn Duy Khánh gây ra 8 vụ cướp giật

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Duy Khánh khai nhận không chỉ gây ra 4 vụ cướp giật tại Hà Nội mà còn thực hiện thêm 4 vụ khác tại tỉnh Phú Thọ. 8 vụ cướp diễn ra chỉ trong thời gian ngắn.

Theo Công an TP Hà Nội, thủ đoạn của Khánh là chuẩn bị kỹ phương tiện, trang phục để che giấu đặc điểm nhận dạng, thường xuyên thay đổi địa bàn gây án; mục tiêu hướng tới là phụ nữ đi một mình hoặc các cửa hàng sơ hở. Sau khi chiếm đoạt tài sản, nghi phạm nhanh chóng mang đi tiêu thụ để lấy tiền tiêu xài.

