Pháp luật

Nam thanh niên ở Cà Mau bị chém khi nghe điện thoại

Tin-ảnh: Vân Du

(NLĐO) – Ph.V.M, quê Cà Mau, bị người đàn ông dùng dao chém liên tiếp vào vùng đầu sau khi trả lời câu hỏi "mày nhìn cái gì".

Ngày 10-2, kết thúc phiên xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Cà Mau đã tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Tấn Dũng (SN 2007) 6 năm 9 tháng tù; Nguyễn Chí Nguyên (SN 2003) và Trần Trí An (SN 2006 – cùng ngụ tỉnh Cà Mau) mỗi người 4 năm 6 tháng tù về tội "Giết người" và "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".

Nam thanh niên ở Cà Mau bị chém khi nghe điện thoại - Ảnh 1.

Các bị cáo tại phiên xét xử

Theo cáo trạng, khoảng 3 giờ ngày 8-3-2025, các bị cáo nhậu cùng bạn tại một quán trên địa bàn phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau.

Khoảng 1 giờ sau, nhóm thanh niên lạ mặt bất ngờ vào quán nhậu rượt đánh Dũng (không gây thương tích). Sau khi nhóm người trên bỏ đi, các bị cáo đã lấy một con dao rồi điều khiển xe máy đi tìm "đối thủ".

Khi đi đến bờ kè thuộc phường Tân Thành, 3 bị cáo gặp anh Ph.V.M. (SN 2006) và anh L.V.A. (SN 2001) đang dừng xe đứng cạnh lề đường. Nghe đồng bọn xác định "đối tượng", Dũng đã quay xe lại rồi đi đến vị trí 2 thanh niên trên và hỏi "mày nhìn cái gì". Lúc này, M. đáp "không có anh ơi, em đang nghe điện thoại".

Tại đây, Dũng đã dùng dao chém liên tiếp vào vùng đầu gây thương tích cho M. Anh A. xuống xe bỏ chạy cũng bị Dũng rượt theo chém nhưng không trúng. Thời điểm trên, Nguyên và An nhìn về hướng Dũng rượt chém người và chở bị cáo đi.

Kết quả giám định cho thấy, tỉ lệ tổn thương cơ thể của anh M. là 29%.

