Thời sự

Nam thanh niên ôm đầu liên tục nói "em xin lỗi" trước vòng vây của nhiều đối tượng

Thanh Thảo

(NLĐO) - Do mâu thuẫn từ trước, nam thanh niên ở TPHCM bị nhóm người dùng hung khí tấn công.

Ngày 29-12, Công an phường Thuận Giao, TPHCM (trước đây thuộc TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) đang lấy lời khai, làm rõ nguyên nhân vụ một nam thanh niên bị đánh hội đồng trên địa bàn.

Theo đó, khoảng 19 giờ 30 phút ngày 28-12, trên đường D2, khu phố Hòa Lân 2, phường Thuận Giao, nhóm thanh niên khoảng 4 người đã dùng hung khí đánh liên tiếp vào người một nam thanh niên.

- Ảnh 1.

Hiện trường vụ đánh hội đồng 1 nam thanh niên

Nạn nhân không dám phản kháng, chỉ biết co người chịu đòn và liên tiếp nói "em xin lỗi", trong khi đó một số người xung quanh chỉ đứng quan sát, không ai dám can thiệp.

Các đối tượng chỉ dừng lại và rời khỏi hiện trường sau khi một người trong nhóm can ngăn và có người bên ngoài hô to "công an tới". Nạn nhân bị thương nhẹ, không nguy hiểm đến tính mạng.

Theo lời kể của các nhân chứng, trước đó, nhóm của nạn nhân và những người hành hung xảy ra mâu thuẫn. Khi phát hiện đối phương đang nhậu tại khu vực này, các đối tượng kéo đến.

Do không kịp thoát thân, một người trong nhóm của nạn nhân bị tấn công, những người còn lại đã kịp rời đi.

Nhận tin báo, Công an phường Thuận Giao đã đến hiện trường, đưa 2 người liên quan về trụ sở lấy lời khai, xác minh vụ việc.

VIDEO: Bảo vệ chung cư "đánh hội đồng" một người đàn ông

(NLĐO)- Xuất hiện thông tin một số người mặc áo bảo vệ chung cư đánh người, Công an phường Tương Mai (TP Hà Nội) vào cuộc điều tra làm rõ.

Xôn xao video nữ sinh lớp 8 bị đánh hội đồng trong trường học

(NLĐO) - Một nữ sinh lớp 8 bị nhóm bạn đánh hội đồng trong trường học trước sự chứng kiến của nhiều người.

VIDEO: Nhóm bảo vệ đánh hội đồng người đi xe máy chở bệnh nhân trước sảnh bệnh viện

(NLĐO) – Một nhóm bảo vệ bệnh viện xông vào đánh một người dân đi xe máy chở một người dân bệnh nặng trước sảnh bệnh viện.

tỉnh Bình Dương nam thanh niên nhóm thanh niên công an phường đánh hội đồng
