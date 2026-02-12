HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Nam thanh niên tẩm chất độc Xyanua vào cá khô bẫy chó, mèo

Tr.Đức

(NLĐO)- Nguyễn Văn Huy tẩm chất độc Xyanua (một loại chất cực độc) vào các miếng cá khô để bẫy chó, mèo

Ngày 12-2, Công an TP Hải Phòng cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hải Phòng vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Huy (SN 1993, trú tại thôn 1, xã Ninh Giang) về tội "Tàng trữ trái phép chất độc" theo quy định tại khoản 2, Điều 311 Bộ luật Hình sự.

Khởi tố Nguyễn Văn Huy tẩm chất độc Xyanua vào cá khô bẫy chó mèo - Ảnh 1.

Hiện trường vụ trộm cắp mèo

Trước đó, trong quá trình tổ chức tuần tra, mật phục phòng, chống tội phạm trên địa bàn, tại khu vực thôn Vĩnh Xuyên, Công an xã Ninh Giang phối hợp cùng lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự tại cơ sở phát hiện một nam thanh niên đang thực hiện hành vi trộm cắp 1 con mèo.

Tiến hành kiểm tra hành chính, lực lượng chức năng phát hiện trên người đối tượng có 1 túi nilon bên trong chứa nhiều miếng cá khô nghi vấn.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận là Nguyễn Văn Huy (SN 1993, trú tại thôn 1, xã Ninh Giang). Số cá khô nói trên được Huy sử dụng làm bả để rải bẫy chó, mèo.

Kết quả trưng cầu giám định của Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an xác định các miếng cá khô đều được tẩm chất độc Xyanua, một loại chất cực độc, chỉ cần một lượng rất nhỏ có thể gây tử vong cho người và động vật.

Hiện, vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Công an giải cứu 32 chó mèo ở TPHCM: Chủ nhân xúc động ngày gặp lại thú cưng

Công an giải cứu 32 chó mèo ở TPHCM: Chủ nhân xúc động ngày gặp lại thú cưng

(NLĐO) - Công an TPHCM đã giúp người dân tìm lại thú cưng sau khi bị mất trộm.

Ập vào một căn nhà, công an phát hiện 32 con chó, mèo bị nhốt giữ trái phép

(NLĐO) - Năm người có hành vi trộm cắp và tiêu thụ trái phép chó, mèo ở phường Tân Hưng vừa bị bắt giữ.

Nam thanh niên từ Quảng Nam ra Đà Nẵng, mang theo bao tải chứa toàn chó mèo

(NLĐO) – Thấy 2 nam thanh niên lang thang tại Đà Nẵng lúc rạng sáng, công an ra hiệu dừng xe, phát hiện bao tải lớn chứa toàn xác chó, mèo bắt trộm.

