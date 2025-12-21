HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Xã hội

Nam thanh niên tông gãy chân cán bộ CSGT đang làm nhiệm vụ ở Đà Nẵng

Trần Thường

(NLĐO) – Khi lực lượng CSGT Công an TP Đà Nẵng ra hiệu lệnh dừng phương tiện, thanh niên 18 tuổi không chấp hành, tông xe vào một cán bộ đang làm nhiệm vụ.

Chiều 21-12, thượng tá Trần Minh Nguyên, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, đã đến Bệnh viện Đà Nẵng thăm hỏi, động viên cán bộ Cảnh sát giao thông (CSGT) tham gia Tổ công tác 911 bị thương trong quá trình làm nhiệm vụ.

Thanh niên tông gãy chân CSGT ở Đà Nẵng trong Khi làm nhiệm vụ - Ảnh 1.

Thượng tá Trần Minh Nguyên, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, thăm hỏi, động viên cán bộ CSGT bị thương khi làm nhiệm vụ

Tại đây, Thượng tá Trần Minh Nguyên, Phó Giám đốc Công an TP, ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, động viên ông Nguyễn Văn Tuấn, cán bộ Trạm CSGT Thăng Bình, Phòng CSGT Công an TP, yên tâm điều trị, sớm hồi phục. Phó Giám đốc Công an TP biểu dương tinh thần dũng cảm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Thượng tá Trần Minh Nguyên đề nghị đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng quan tâm, tập trung chăm sóc, điều trị tích cực cho cán bộ bị thương; chỉ đạo Phòng CSGT bố trí cán bộ, chiến sĩ túc trực, phối hợp chăm sóc, hỗ trợ đồng đội trong thời gian điều trị.

Trước đó, vào khoảng 22 giờ ngày 20-12, trong quá trình tuần tra kiểm soát trên tuyến đường 33, khối phố Thanh Quýt 2, phường An Thắng, Tổ C7 – 911 phát hiện một số thanh thiếu niên điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng, gây mất trật tự an toàn giao thông.

Khi tổ công tác ra hiệu lệnh dừng phương tiện, Phan Sỹ Thông (18 tuổi, trú phường An Thắng) không chấp hành, điều khiển xe máy tông thẳng vào tổ công tác.

Hậu quả, ông Nguyễn Văn Tuấn bị đa chấn thương, gãy chân. Đối tượng Phan Sỹ Thông đã bị khống chế, bắt giữ, hiện đang điều trị tại bệnh viện; phương tiện vi phạm đã bị tạm giữ.

Vụ việc hiện do Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng thụ lý, tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Phó giám đốc tổ công tác nam thanh niên cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng
