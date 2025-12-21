Vào lúc 0 giờ 48 phút rạng sáng 21-12, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an TP Đà Nẵng tiếp nhận tin báo có người bị mắc kẹt trong thang máy tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam (thuộc phường Tam Kỳ, TP Đà Nẵng).

3 người bị mắc kẹt trong thang máy được giải cứu ra ngoài an toàn

Sự cố xảy ra vào thời điểm đêm khuya, tại cơ sở y tế đang có nhiều bệnh nhân điều trị nội trú, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, tinh thần của người bị nạn.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã nhanh chóng điều động xe cứu nạn, cứu hộ cùng 8 cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội Công tác Cứu nạn, cứu hộ – Tổ Bàn Thạch khẩn trương đến hiện trường làm nhiệm vụ.

Qua trinh sát nhanh, xác định trong cabin thang máy có 3 người bị mắc kẹt, gồm 2 bệnh nhân và 1 nhân viên y tế. Do không gian kín, thời gian mắc kẹt kéo dài, các nạn nhân có biểu hiện lo lắng, hoảng sợ.

Các cán bộ, chiến sĩ đã khẩn trương triển khai phương án cứu nạn an toàn, vừa trấn an tinh thần nạn nhân, vừa sử dụng các thiết bị chuyên dụng để tiếp cận, mở cửa thang máy đúng quy trình kỹ thuật.

Chỉ trong vòng vài phút, lực lượng cứu nạn cứu hộ đã giải cứu thành công 3 nạn nhân, đưa ra ngoài an toàn, sức khỏe ổn định.