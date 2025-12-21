HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Thời sự

Công an Đà Nẵng cứu 3 người kẹt trong thang máy BV đa khoa Quảng Nam

Trần Thường

(NLĐO) – Nhân viên y tế và 2 bệnh nhân bị mắc kẹt trong thang máy Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam vừa được giải cứu an toàn.

Vào lúc 0 giờ 48 phút rạng sáng 21-12, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an TP Đà Nẵng tiếp nhận tin báo có người bị mắc kẹt trong thang máy tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam (thuộc phường Tam Kỳ, TP Đà Nẵng).

Công an Đà Nẵng giải cứu an toàn 3 người kẹt trong thang máy Bệnh viện Quảng Nam - Ảnh 1.

Công an Đà Nẵng giải cứu an toàn 3 người kẹt trong thang máy Bệnh viện Quảng Nam - Ảnh 2.

3 người bị mắc kẹt trong thang máy được giải cứu ra ngoài an toàn

Sự cố xảy ra vào thời điểm đêm khuya, tại cơ sở y tế đang có nhiều bệnh nhân điều trị nội trú, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, tinh thần của người bị nạn.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã nhanh chóng điều động xe cứu nạn, cứu hộ cùng 8 cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội Công tác Cứu nạn, cứu hộ – Tổ Bàn Thạch khẩn trương đến hiện trường làm nhiệm vụ.

Qua trinh sát nhanh, xác định trong cabin thang máy có 3 người bị mắc kẹt, gồm 2 bệnh nhân và 1 nhân viên y tế. Do không gian kín, thời gian mắc kẹt kéo dài, các nạn nhân có biểu hiện lo lắng, hoảng sợ.

Các cán bộ, chiến sĩ đã khẩn trương triển khai phương án cứu nạn an toàn, vừa trấn an tinh thần nạn nhân, vừa sử dụng các thiết bị chuyên dụng để tiếp cận, mở cửa thang máy đúng quy trình kỹ thuật.

Chỉ trong vòng vài phút, lực lượng cứu nạn cứu hộ đã giải cứu thành công 3 nạn nhân, đưa ra ngoài an toàn, sức khỏe ổn định.

Công an Đà Nẵng truy tìm tài xế ô tô rời đi sau khi tông 1 phụ nữ chấn thương sọ não

Công an Đà Nẵng truy tìm tài xế ô tô rời đi sau khi tông 1 phụ nữ chấn thương sọ não

(NLĐO) – Sau khi tông 2 mẹ con đi xe máy ngã xuống đường khiến người mẹ bị chấn thương sọ não, chiếc ô tô gây tai nạn rời khỏi hiện trường.

Phát hiện xác cá nghi là hải tượng long nổi trên hồ nước tự nhiên ở Đà Nẵng

(NLĐO) - Người dân địa phương phát hiện 3 xác cá nghi là hải tượng long nổi trên hồ Trước Đông, xã Bà Nà.

Nhiều cơ chế đột phá từ Đà Nẵng được Quốc hội mở rộng áp dụng

(NLĐO) - Theo ông Nguyễn Văn Quảng, Chánh án TAND Tối cao, nhiều cơ chế, chính sách đột phá từ Đà Nẵng đã được Quốc hội mở rộng áp dụng trên cả nước.

    Thông báo