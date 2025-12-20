Công an Đà Nẵng truy tìm tài xế ô tô rời đi sau khi tông 1 phụ nữ chấn thương sọ não

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

Công an Đà Nẵng truy tìm tài xế ô tô rời đi sau khi tông 1 phụ nữ chấn thương sọ não

Trần Thường

(NLĐO) – Sau khi tông 2 mẹ con đi xe máy ngã xuống đường khiến người mẹ bị chấn thương sọ não, chiếc ô tô gây tai nạn rời khỏi hiện trường.

Ngày 20-12, Công an TP Đà Nẵng thông báo tìm người chứng kiến, người liên quan, người biết thông tin về vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đang điều tra giải quyết nguồn tin về tội phạm đối với vụ "tai nạn giao thông" xảy ra trên đường ĐT 619 (đường Võ Chí Công) thuộc thôn Đông Thạnh, xã Tam Anh, TP Đà Nẵng.

Công an Đà Nẵng truy tìm ô tô rời đi sau khi tông cô gái chấn thương sọ não - Ảnh 1.

Công an Đà Nẵng truy tìm ô tô rời đi sau khi tông cô gái chấn thương sọ não - Ảnh 2.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Công an Đà Nẵng

Cụ thể, khoảng 17 giờ 50 phút ngày 4-12, chị Võ Thị Kim Lượng (SN 1990, trú thôn Bình An, xã Tam Anh) điều khiển xe máy mang BKS 92N1-539.44 chở con gái ruột di chuyển trên đường ĐH2. Khi đến ngã tư đường giao nhau với đường Võ Chí Công, xe máy bị một ô tô tông vào phía trước bên phải, làm chị Lượng và con gái ngã xuống đường.

Sau tai nạn, ô tô không dừng lại mà tiếp tục di chuyển vào hướng Quảng Ngãi. Hậu quả, chị Lượng bị chấn thương sọ não được đưa đi cấp cứu.

Chiếc xe gây tai nạn màu đen hoặc xám, loại xe 5 chỗ hoặc 7 chỗ ngồi, di chuyển trên đường ĐT 619 theo hướng Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng thông báo kêu gọi cá nhân, tổ chức chứng kiến, có liên quan biết sự việc về vụ tai nạn giao thông nêu trên cung cấp thông tin theo địa chỉ số 26 Nguyễn Chí Thanh (phường Bàn Thạch, TP Đà Nẵng), liên hệ điều tra viên Phạm Văn Sinh, số điện thoại 0993.921.118.

Tin liên quan

Nhiều cơ chế đột phá từ Đà Nẵng được Quốc hội mở rộng áp dụng

Nhiều cơ chế đột phá từ Đà Nẵng được Quốc hội mở rộng áp dụng

(NLĐO) - Theo ông Nguyễn Văn Quảng, Chánh án TAND Tối cao, nhiều cơ chế, chính sách đột phá từ Đà Nẵng đã được Quốc hội mở rộng áp dụng trên cả nước.

Phát hiện xác cá nghi là hải tượng long nổi trên hồ nước tự nhiên ở Đà Nẵng

(NLĐO) - Người dân địa phương phát hiện 3 xác cá nghi là hải tượng long nổi trên hồ Trước Đông, xã Bà Nà.

Khởi công dự án hơn 3.000 tỉ đồng trên vùng cát trắng ở Đà Nẵng

(NLĐO) – Dự án Phân khu B – Khu công nghiệp Nam Thăng Bình ở TP Đà Nẵng do Tập đoàn BIN Corporation của shark Lê Hùng Anh làm chủ đầu tư.

cơ quan Cảnh sát điều tra tai nạn giao thông hiện trường vụ tai nạn Công an TP Đà Nẵng Cảnh sát điều tra
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo