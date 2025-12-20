Công an Đà Nẵng truy tìm tài xế ô tô rời đi sau khi tông 1 phụ nữ chấn thương sọ não

Ngày 20-12, Công an TP Đà Nẵng thông báo tìm người chứng kiến, người liên quan, người biết thông tin về vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đang điều tra giải quyết nguồn tin về tội phạm đối với vụ "tai nạn giao thông" xảy ra trên đường ĐT 619 (đường Võ Chí Công) thuộc thôn Đông Thạnh, xã Tam Anh, TP Đà Nẵng.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Công an Đà Nẵng

Cụ thể, khoảng 17 giờ 50 phút ngày 4-12, chị Võ Thị Kim Lượng (SN 1990, trú thôn Bình An, xã Tam Anh) điều khiển xe máy mang BKS 92N1-539.44 chở con gái ruột di chuyển trên đường ĐH2. Khi đến ngã tư đường giao nhau với đường Võ Chí Công, xe máy bị một ô tô tông vào phía trước bên phải, làm chị Lượng và con gái ngã xuống đường.

Sau tai nạn, ô tô không dừng lại mà tiếp tục di chuyển vào hướng Quảng Ngãi. Hậu quả, chị Lượng bị chấn thương sọ não được đưa đi cấp cứu.

Chiếc xe gây tai nạn màu đen hoặc xám, loại xe 5 chỗ hoặc 7 chỗ ngồi, di chuyển trên đường ĐT 619 theo hướng Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng thông báo kêu gọi cá nhân, tổ chức chứng kiến, có liên quan biết sự việc về vụ tai nạn giao thông nêu trên cung cấp thông tin theo địa chỉ số 26 Nguyễn Chí Thanh (phường Bàn Thạch, TP Đà Nẵng), liên hệ điều tra viên Phạm Văn Sinh, số điện thoại 0993.921.118.