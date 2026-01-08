Nam thanh niên tử vong trong vụ tai nạn giao thông trên đường phố

Ngày 8-1, Công an phường Cầu Giấy (TP Hà Nội) phối hợp với các lực lượng chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến một người tử vong trên địa bàn.



Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: OFFB

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ 45 phút cùng ngày, tại đường Cầu Giấy (phường Cầu Giấy, TP Hà Nội), một nam thanh niên điều khiển xe máy theo hướng Cầu Giấy - Xuân Thủy.

Khi vượt lên ngang chiếc xe bán tải, nam thanh niên ngã xe máy, bị bánh sau xe bán tải cán qua, dẫn đến tử vong tại chỗ.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phong tỏa khu vực, phân luồng giao thông, khám nghiệm hiện trường.

Hiện, vụ tai nạn giao thông trên đang được các lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.