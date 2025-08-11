HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Nam thanh niên vờ hỏi mua vàng rồi cướp giật

Thanh Thảo

(NLĐO) - Nghi phạm được bàn giao cho công an phường Đông Hòa đưa về trụ sở lấy lời khai, điều tra.

Chiều 11-8, Công an phường Đông Hòa, TP HCM lấy lời khai một nam thanh niên để điều tra làm rõ hành vi giả vờ hỏi mua vàng rồi cướp giật.

Theo đó, khoảng 14 giờ cùng ngày, một nam thanh niên lái xe máy đến tiệm vàng Kim Thành Vũ 6, đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Hòa (trước đây thuộc TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương cũ).

- Ảnh 1.

Nam thanh niên bị khống chế sau khi trộm vàng

Tại đây, thanh niên này hỏi mua lắc vàng, và được một nam nhân viên của tiệm cho xem 2 chiếc lắc vàng.

Người này đeo một chiếc lắc vào tay, chiếc lắc còn lại bỏ vào túi quần rồi chạy ra xe nổ máy tẩu thoát.

Ngay lập tức, nam nhân viên  lao ra, bám vào xe máy của đối tượng khiến người này mất kiểm soát, lao xe qua vỉa hè bên đường và bị ngã.

Nghe hô hoán, người dân chạy đến hỗ trợ khống chế tên cướp giật, thu giữ tang vật. Nghi phạm sau đó được bàn giao cho công an phường Đông Hòa đưa về trụ sở lấy lời khai, điều tra.

Tin liên quan

Vụ 6 năm trộm vàng của chủ: Công an trao trả gần 5 tỉ đồng và 225 lượng vàng

Vụ 6 năm trộm vàng của chủ: Công an trao trả gần 5 tỉ đồng và 225 lượng vàng

(NLĐO) – Công an tỉnh Quảng Nam đã trao trả 4,975 tỉ đồng và 225 lượng vàng tang vật cho chủ tiệm vàng ở Hội An.

Khách Trung Quốc trộm vàng trên chuyến bay Đà Nẵng-TP HCM

(NLĐO)- Khi nam hành khách Trung Quốc 44 tuổi đang có hành vi cắt dây khoá valy bên trong có 5 bọc vàng nữ trang lớn, tiếp viên trên máy bay chặng Đà Nẵng-TP HCM sáng nay 24-11 đã quay clip làm bằng chứng.

Nhân viên ngân hàng đục két sắt nhà mẹ vợ trộm vàng

(NLĐO) – Thấy két sắt đặt trong nhà mẹ vợ, Tùng nảy sinh lòng tham, dùng vật dụng đục khoét lấy trộm 1 số vàng mang đi bán tiêu xài cá nhân.

