Nam thanh viên 19 tuổi đi xe máy tông CSGT bị thương

Ngày 19-4, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết đang củng cố hồ sơ xử lý Đ.V.Q. (SN 2007, trú tại xã Tân Khánh, tỉnh Thái Nguyên) về hành vi chống người thi hành công vụ.

Cơ quan công an làm việc với Đ.V.Q.. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, vào khoảng 10 giờ 34 phút ngày 18-4, Tổ công tác thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tốc độ trên tuyến đường Việt Bắc (thuộc phường Tích Lương, tỉnh Thái Nguyên). Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện xe máy BKS 20AA-320.xx do Q. điều khiển vi phạm chạy quá tốc độ quy định.

Dù cảnh sát đã ra hiệu lệnh dừng xe, Đ.V.Q. không những không chấp hành mà còn tăng ga, lạng lách và tông trực diện vào một cán bộ CSGT đứng phía trước nhằm mục đích bỏ chạy.

Cú tông mạnh khiến cán bộ CSGT ngã xuống đường bị thương, Q. cùng phương tiện cũng trượt ngã, bị khống chế. Cán bộ bị thương được đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang về hành vi chống người thi hành công vụ đối với Đ.V.Q., thu giữ phương tiện liên quan, đưa đối tượng về trụ sở để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.