Nạn nhân đường dây hụi online "khủng" ở TP HCM lên tiếng

Liên quan đến việc gần 60 người dân mang theo loa, băng rôn đứng trước khu trọ Phong Châu, đường DF2, phường Chánh Phú Hòa, nơi bà bà L.T.P. (SN 1993, tạm trú tại phường Chánh Phú Hoà, TP HCM) chủ đường dây hụi online để đòi quyền lợi, ngày 17-11, trao đổi với phóng viên, một lãnh đạo Công an phường Chánh Phú Hòa cho biết đã chỉ đạo, bố trí lực lượng phối hợp cùng ban điều hành khu phố nắm bắt tình hình vụ việc; đồng thời hướng dẫn người dân liên hệ cơ quan có thẩm quyền để giải quyết theo đúng quy định pháp luật.

Công an làm việc với các nạn nhân của đường dây hụi online

Qua xác minh, bà P. có đăng ký tạm trú tại địa chỉ trên từ ngày 21-10-2025 và không có mặt tại nơi tạm trú từ ngày 13-11. Dây hụi của P. có nhiều người tham gia, tuy nhiên, hiện các bị hại chưa trình báo nên chưa xác định được số tiền có chính xác là 100 tỉ đồng như các nạn nhân nói. Hầu hết những người tham gia dây hụi ở địa bàn trong và ngoài tỉnh, hình thức chơi hụi qua mạng.

Trình bày với phóng viên, chị N. một nạn nhân trong đường dây hụi qua mạng nghẹn ngào chia sẻ, nếu không tìm được chủ hụi, chị có nguy cơ mất 700 triệu đồng.

Theo chị N. bản thân biết đến đường dây hụi này từ tháng 2-2025 thông qua lời giới thiệu từ một đồng nghiệp trong công ty. "Họ biết tôi thiếu nợ nên rủ chơi để có tiền trả nợ"- N. nói.

Các nạn nhân đến văn phòng luật sư nhờ hỗ trợ

Dây đầu tiên N. hốt, chủ hụi tới tận nơi giao, sau đó không gặp nhau, cũng không biết người này ở đâu, trong khi đó hàng ngày chị vẫn đóng đều đặn, sáng và chiều.

Đáng nói, đa phần các nạn nhân đều là công nhân, số tiền góp hụi đa phần là vay mượn, huy động từ người thân, bạn bè.

Cùng ngày, UBND phường Chánh Phú Hòa cũng đã ra văn bản chỉ đạo Công an phường, trưởng phòng văn hóa – xã hội, trưởng ban điều hành các khu phố thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình các vụ việc liên quan đến hụi nóng, hụi online, hụi lãi suất cao, tín dụng đen núp bóng chơi hụi để kịp thời ngăn chặn khiếu kiện đông người, mất đoàn kết khu dân cư, bạo lực gia đình do nợ hụi….