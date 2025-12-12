HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

Nâng cao chất lượng đào tạo cử nhân luật

Huế Xuân

(NLĐO)- Bộ GD-ĐT kêu gọi các cơ sở đào tạo tiếp tục phát huy trách nhiệm, đổi mới sáng tạo nhằm hướng tới hệ thống đào tạo pháp luật chất lượng cao năm 2030.

Sáng 12-12, Bộ GD-ĐT đã tổ chức hội nghị sơ kết triển khai Chương trình "Tăng cường kiểm soát và nâng cao chất lượng đào tạo cử nhân luật giai đoạn 2023–2030" (Chương trình 1056) tại Trường ĐH Luật TPHCM.

Siết chất lượng đào tạo luật theo Chương trình 1056

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Văn Phúc, nhấn mạnh ý nghĩa của Chương trình 1056. Chương trình được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt với mục tiêu thiết lập cơ chế kiểm soát chặt chẽ và nâng cao chất lượng đào tạo cử nhân luật trong bối cảnh yêu cầu cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Đột phá chất lượng cử nhân luật với Chương trình 1056 - Ảnh 1.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc chỉ rõ một số mặt còn hạn chế như chênh lệch về chất lượng đội ngũ giữa các cơ sở đào tạo cũng như tiến độ kiểm định chương trình chưa tương xứng với yêu cầu.

Theo Thứ trưởng Bộ GD-ĐT, hệ thống pháp luật và thị trường nhân lực pháp lý đang thay đổi nhanh chóng, đòi hỏi nguồn nhân lực có năng lực chuyên môn – kỹ năng – phẩm chất nghề nghiệp vượt trội. Chính vì vậy, Chương trình 1056 được xem như bước đột phá nhằm chuẩn hóa từ hệ thống thể chế, chuẩn chương trình đào tạo, đội ngũ giảng viên đến điều kiện bảo đảm chất lượng và cơ chế kiểm định.

Ông Phúc nhấn mạnh những dấu mốc quan trọng trong quá trình triển khai, trong đó có việc hoàn thiện dự thảo Luật Giáo dục đại học sửa đổi đã được Quốc hội thông qua ngày 10-12- 2025, quy định rõ các yêu cầu kiểm soát chất lượng đối với ngành pháp luật.

Ngành giáo dục định hướng giai đoạn tiếp theo sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, củng cố chuẩn chương trình đào tạo, tăng cường thanh tra – giám sát, thúc đẩy các mô hình hợp tác quốc tế và hỗ trợ chuyển đổi số trong đào tạo luật.

Trường ĐH góp ý để nâng tầm chất lượng

PGS-TS Trần Việt Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Luật TPHCM, cho rằng đào tạo pháp luật hiện nay giữ vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của đất nước.

"Khi tiến trình cải cách tư pháp đang được đẩy nhanh, yêu cầu về đội ngũ luật sư, thẩm phán, kiểm sát viên, kiểm tra viên, chuyên viên pháp lý và tư vấn pháp chế có trình độ chuyên môn vững vàng, kỹ năng nghề nghiệp thành thạo và đạo đức nghề nghiệp chuẩn mực trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết" - PGS - TS Trần Việt Dũng nêu rõ.

Đột phá chất lượng cử nhân luật với Chương trình 1056 - Ảnh 2.

PGS-TS Trần Việt Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Luật TPHCM, chỉ ra khoảng cách giữa lý luận và thực tiễn nghề luật, những bất cập của cơ chế pháp lý hiện hành đối với giảng viên.

PGS-TS Trần Việt Dũng đề xuất nhiều giải pháp chiến lược như chuẩn hóa khung năng lực giảng viên theo mô hình "học thuật – nghề nghiệp", cải cách cơ chế cho phép giảng viên hành nghề luật sư dưới sự kiểm soát minh bạch, hoàn thiện hệ thống đánh giá – xếp hạng dựa trên năng lực toàn diện và hiện đại hóa môi trường đào tạo gắn với công nghệ số và thực tiễn pháp lý.

Tham luận của Trường ĐH Mở TPHCM nổi bật với mô hình đào tạo từ xa có kiểm soát chặt chẽ về công nghệ, học liệu và năng lực giảng viên, bảo đảm chất lượng tương đương đào tạo chính quy.

Trường ĐH Tôn Đức Thắng nhấn mạnh đào tạo luật gắn kết thị trường lao động thông qua chuẩn đầu ra cao, kiểm định quốc tế FIBAA, hệ thống hợp tác doanh nghiệp – cơ quan tư pháp và mô hình đào tạo lâm sàng giúp sinh viên tiếp cận công việc thật.

Đột phá chất lượng cử nhân luật với Chương trình 1056 - Ảnh 3.

Sinh viên Trường ĐH Luật TPHCM tham gia ngày hội tuyển dụng để có thêm nhiều kinh nghiệm thực tế từ các doanh nghiệp

Dù tiếp cận từ các điều kiện và thế mạnh khác nhau, song mỗi ý kiến góp ý và các tham luận đều nêu rõ điểm chung là cần cấp thiết chuẩn hóa chương trình, nâng cao năng lực giảng viên, mở rộng thực hành – thực tập và tăng cường gắn kết giữa nhà trường với cơ quan sử dụng nhân lực pháp lý.



