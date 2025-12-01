Trường ĐH Luật Hà Nội trở thành quán quân VMoot cấp quốc gia năm 2025

Sáng 1-12, tại Trường ĐH Luật TPHCM đã diễn ra vòng chung kết và lễ trao giải cuộc thi Phiên tòa giả định VMoot cấp quốc gia năm 2025 (VMoot 2025). Đây là sự kiện quan trọng khép lại hành trình gần 3 tháng tranh tài của sinh viên luật đến từ hơn 40 cơ sở đào tạo trên toàn quốc.

Với vai trò nguyên đơn, đội thi đến từ Trường ĐH Luật TPHCM đã thể hiện xuất sắc phần thi của mình

PGS-TS Trần Việt Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Luật TPHCM, khẳng định VMoot không chỉ là sân chơi để sinh viên thử sức trong môi trường mô phỏng mà còn là cơ hội quan trọng để rèn luyện kỹ năng nghiên cứu, tư duy phản biện, tranh tụng và làm việc nhóm – những năng lực thiết yếu trong nghề luật.

Hai đội thi góp mặt tại vòng cuối là BITEDUYTROJ (Trường ĐH Luật TPHCM) và THE LAURUS 8310 (Trường ĐH Luật Hà Nội). Nội dung tranh tụng tại vòng chung kết xoay quanh một vụ việc giả định về tranh chấp hợp đồng góp vốn – một trong những vấn đề thường gặp trong hoạt động của doanh nghiệp.

Đề thi yêu cầu các đội xử lý hàng loạt vấn đề pháp lý quan trọng như: Hiệu lực của thỏa thuận góp vốn; điều kiện để xác nhận quyền thành viên doanh nghiệp; khả năng yêu cầu hoàn trả khoản tiền đã chuyển giao...

Sau gần 2 giờ tranh tụng, hội đồng trọng tài đã quyết định trao giải nhất chung cuộc trị giá 100 triệu đồng cho đội THE LAURUS 8310 và trao giải nhì trị giá 70 triệu đồng cho đội BITEDUYTROJ.

Giải nhất cuộc thi trị giá 100 triệu đồng thuộc về Trường ĐH Luật Hà Nội

Giải đội thi nỗ lực nhất trao cho đội AQUATRIO đến từ Trường ĐH Thương mại

Tổng giá trị giải thưởng của VMoot 2025 lên đến 300 triệu đồng.

Bên cạnh đó, ban tổ chức cũng trao giấy chứng nhận cho top 12 đội thi xuất sắc bước vào vòng tứ kết là: Trường ĐH Luật TPHCM, Trường ĐH Luật Hà Nội, Trường ĐH Ngoại thương, Trường ĐH Kinh tế – Luật, ĐH Kinh tế Quốc dân, Học viện Ngoại giao, Trường ĐH Thương mại; Trường ĐH Nha Trang và Trường ĐH Cần Thơ.

Giải bài viết xuất sắc nhất (giải thưởng 35 triệu đồng) thuộc về đội BITEDUYTROJ và giải thí sinh xuất sắc nhất (giải thưởng 25 triệu đồng) dành cho thí sinh Thái Gia Nghi, cả hai cùng đến từ Trường ĐH Luật TPHCM. Đội thi được yêu thích nhất (giải thưởng 27 triệu đồng) thuộc về đội LCCERS của Trường ĐH Ngoại thương. Đội thi nỗ lực nhất (giải thưởng 27 triệu đồng) cho đội AQUATRIO của Trường ĐH Thương mại.

Ngoài ra, ban tổ chức cũng trao giải nhất cuộc thi thiết kế biểu trưng VMoot năm 2025 cho thí sinh Mai Hồng Phước - Trường ĐH Luật TPHCM, thiết kế này sẽ chính thức trở thành biểu trưng chính thức cho Cuộc thi Phiên tòa giả định – VMoot năm 2026.

Moot Court Competition (Phiên tòa giả định) là một hoạt động được tổ chức rộng rãi trên thế giới nhằm tạo điều kiện cho sinh viên luật thực hành, trải nghiệm vai trò luật sư tranh tụng trước hội đồng trọng tài giả định. Trải qua 8 năm tổ chức, cuộc thi VMoot đã thu hút tổng cộng hơn 2.000 thí sinh đến từ hơn 40 đơn vị đào tạo luật uy tín trên cả nước tham gia. VMoot đã trở thành một trong những cuộc thi học thuật thường niên được sinh viên chuyên ngành luật trong cả nước mong đợi.



