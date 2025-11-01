HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Nâng cao chất lượng sống ở chung cư

QUỐC ANH - SƠN NHUNG

Để chung cư trở nên đáng sống hơn, hàng loạt vấn đề cần được giải quyết gồm cấp sổ hồng, bàn giao quỹ bảo trì, công tác vận hành, trách nhiệm của ban quản trị…

Ngày 31-10, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP HCM (ITPC) phối hợp Sở Xây dựng TP HCM tổ chức hội nghị đối thoại doanh nghiệp - chính quyền thành phố, chuyên đề "Hướng dẫn, trao đổi về công tác quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn TP HCM".

1.001 chuyện ở chung cư

Tại hội nghị, ThS Đỗ Phi Hùng, nguyên Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP HCM, phổ biến những quy định mới liên quan công tác quản lý, vận hành nhà chung cư, hội nghị nhà chung cư, công tác bầu và bãi nhiệm thành viên ban quản trị chung cư...

Không khí hội nghị "nóng" lên khi nhiều ý kiến tập trung vào công tác quản lý, vận hành, tài chính, thậm chí "chạy", "chui" vào ban quản trị để thực hiện mục đích riêng. 

Trong đó, cư dân chung cư LuxGarden (phường Tân Thuận) phản ánh có hiện tượng sử dụng chữ ký giả, làm giấy ủy quyền… nhằm đạt được phiếu ủng hộ tối đa bầu vào ban quản trị chung cư. Cư dân đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc xem xét, có phương án giải quyết để tránh những trường hợp tương tự.

Một vấn đề nóng khác mà đại diện các ban quản trị nêu lên kèm theo đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn cụ thể để tránh sai sót trong vấn đề thu hộ, chi hộ tiền nước; cung cấp dịch vụ phải xuất hóa đơn, đóng thêm tiền thuế. Theo họ, đây là vấn đề hết sức quan trọng vì liên quan tới thuế, có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Nâng cao chất lượng sống ở chung cư - Ảnh 1.

Tại TP HCM, chung cư Centum Wealth (phường Tăng Nhơn Phú) với 544 căn hộ, người dân ở thời gian dài nhưng chưa được cấp sổ hồng và quỹ bảo trì cũng chưa được nhận lại từ chủ đầu tư. Ảnh: QUỐC ANH

Đại diện một số chung cư khác thì bày tỏ về khó khăn khi đi giải quyết thủ tục về giấy phép môi trường, vốn là việc của chủ đầu tư. Điều đáng nói là chủ đầu tư "mất liên lạc", ban quản trị chung cư phải "tự mò" và giải quyết.

Vấn đề quỹ bảo trì và cấp sổ hồng luôn đóng vai trò "chủ đạo" trong nhiều cuộc tiếp xúc, đối thoại về chung cư và hội nghị này cũng thế. Trong đó, đại diện ban quản trị tại chung cư Đức Khải phản ánh 12 năm vẫn chưa được cấp sổ hồng.

Mổ xẻ lý do, theo ông Bùi Ngọc Giang, ban quản trị chung cư Phú Hưng Phát, phường An Hội Tây (Công ty CP Nhà Mơ làm chủ đầu tư), một trong nhiều nguyên nhân là chủ đầu tư thiếu trách nhiệm, không đóng thuế. Như nơi ông ở, 10 năm dân chưa có sổ hồng và không đóng thu nhập cá nhân được. Để được cấp sổ hồng, cư dân và ban quản trị trong nhiều năm gửi đơn nhiều nơi nhưng tới nay chưa giải quyết được.

Ngoài ra, vấn đề thang máy quá tải, cho thuê căn hộ lưu trú du lịch, khách thuê ồn ào… cũng là mối quan tâm của đại diện nhiều ban quản trị. Bởi, chung cư là nơi ở, cho thuê du lịch sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống cư dân.

Giải tỏa nhiều băn khoăn

Thông tin tới hội nghị, ông Nguyễn Tiến Hưởng - Trưởng Phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Sở Xây dựng TP HCM - cho hay căn hộ chung cư cho thuê lưu trú du lịch vẫn đang được cơ quan chức năng nghiên cứu, chưa áp dụng thực tiễn. Tuy vậy, việc chung cư có cho thuê lưu trú du lịch hay không phải thông qua hội nghị nhà chung cư nên cư dân yên tâm.

Trong khi đó, đại diện Thuế TP HCM lưu ý các ban quản trị chung cư cần phân biệt rõ trường hợp cụ thể giữa thu hộ, chi hộ và cung cấp dịch vụ, phát sinh nghĩa vụ tài chính, xuất hóa đơn.

Ông Trần Sĩ Nam, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP HCM, cho biết sau sáp nhập, TP HCM hiện nay có 1.771 dự án nhà chung cư đã bàn giao với hàng trăm nghìn hộ dân sinh sống. 

Đây không chỉ là công trình kiến trúc hiện đại mà còn là không gian cộng đồng, phản ánh nếp sống đô thị, văn hóa ứng xử và chất lượng sống người dân thành phố. Tuy nhiên, công tác vận hành, sử dụng nhà chung cư vẫn tồn tại nhiều khó khăn. 

Đơn cử như công tác thu, quản lý, sử dụng quỹ bảo trì, quỹ vận hành còn thiếu minh bạch. Cạnh đó, công tác bảo trì, phòng cháy chữa cháy chưa đồng bộ.

Nâng cao chất lượng sống ở chung cư - Ảnh 2.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP HCM Trần Sĩ Nam thông tin tại hội nghị

Ông Nam khẳng định quản lý, vận hành nhà chung cư là nhiệm vụ trọng tâm lâu dài, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của chính quyền, doanh nghiệp, người dân. 

Thời gian tới Sở Xây dựng tiếp tục tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm các vi phạm. Đồng thời, phối hợp nhiều sở, ngành, chính quyền địa phương để kịp thời tháo gỡ vướng mắc cũng như vấn đề phát sinh, tạo môi trường sống an toàn, văn minh, hiện đại, nghĩa tình. 

Bảo vệ tốt hơn quyền lợi cư dân

Theo ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP HCM (HoREA), tổng quỹ bảo trì tại các chung cư trên địa bàn TP HCM lên tới vài chục tỉ đồng. Từ đó, kẻ xấu có thể tìm mọi cách để tham gia ban quản trị và trục lợi. Vì vậy cư dân sinh sống tại chung cư phải tỉnh táo, chọn người vào ban quản trị có tâm.

Ông Châu cho biết TP HCM đang xem xét thành lập Hiệp hội Quản lý nhà chung cư nhằm tăng cường bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, giải quyết tranh chấp cho cư dân.


Tin liên quan

TP HCM: Tin vui với căn hộ chung cư

TP HCM: Tin vui với căn hộ chung cư

(NLĐO) - TP HCM sẽ rà soát quy định pháp luật, hướng dẫn điều kiện cần và đủ được phép sử dụng căn hộ chung cư cho thuê lưu trú du lịch.

Thủ tướng: Phải trả lời vì sao giá nhà chung cư cao mãi?

Theo các chuyên gia, giá bất động sản tại Việt Nam đang ở mức cao, đặc biệt là tại Hà Nội và TP HCM, vượt xa khả năng chi trả của phần lớn hộ gia đình

TP HCM: Hướng dẫn nhiều chủ đầu tư tham gia xây dựng lại chung cư cũ

(NLĐO) - Riêng 16 chung cư cấp D, đến nay TP HCM mới di dời toàn bộ 9 chung cư (534 hộ), di dời dở dang 3 chung cư (150 hộ), chưa di dời 4 chung cư.

chất lượng sống nhà chung cư Hiệp hội bất động sản
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo