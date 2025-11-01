Nâng cao chất lượng sống ở chung cư

Ngày 31-10, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP HCM (ITPC) phối hợp Sở Xây dựng TP HCM tổ chức hội nghị đối thoại doanh nghiệp - chính quyền thành phố, chuyên đề "Hướng dẫn, trao đổi về công tác quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn TP HCM".

1.001 chuyện ở chung cư

Tại hội nghị, ThS Đỗ Phi Hùng, nguyên Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP HCM, phổ biến những quy định mới liên quan công tác quản lý, vận hành nhà chung cư, hội nghị nhà chung cư, công tác bầu và bãi nhiệm thành viên ban quản trị chung cư...

Không khí hội nghị "nóng" lên khi nhiều ý kiến tập trung vào công tác quản lý, vận hành, tài chính, thậm chí "chạy", "chui" vào ban quản trị để thực hiện mục đích riêng.

Trong đó, cư dân chung cư LuxGarden (phường Tân Thuận) phản ánh có hiện tượng sử dụng chữ ký giả, làm giấy ủy quyền… nhằm đạt được phiếu ủng hộ tối đa bầu vào ban quản trị chung cư. Cư dân đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc xem xét, có phương án giải quyết để tránh những trường hợp tương tự.

Một vấn đề nóng khác mà đại diện các ban quản trị nêu lên kèm theo đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn cụ thể để tránh sai sót trong vấn đề thu hộ, chi hộ tiền nước; cung cấp dịch vụ phải xuất hóa đơn, đóng thêm tiền thuế. Theo họ, đây là vấn đề hết sức quan trọng vì liên quan tới thuế, có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Tại TP HCM, chung cư Centum Wealth (phường Tăng Nhơn Phú) với 544 căn hộ, người dân ở thời gian dài nhưng chưa được cấp sổ hồng và quỹ bảo trì cũng chưa được nhận lại từ chủ đầu tư. Ảnh: QUỐC ANH

Đại diện một số chung cư khác thì bày tỏ về khó khăn khi đi giải quyết thủ tục về giấy phép môi trường, vốn là việc của chủ đầu tư. Điều đáng nói là chủ đầu tư "mất liên lạc", ban quản trị chung cư phải "tự mò" và giải quyết.

Vấn đề quỹ bảo trì và cấp sổ hồng luôn đóng vai trò "chủ đạo" trong nhiều cuộc tiếp xúc, đối thoại về chung cư và hội nghị này cũng thế. Trong đó, đại diện ban quản trị tại chung cư Đức Khải phản ánh 12 năm vẫn chưa được cấp sổ hồng.

Mổ xẻ lý do, theo ông Bùi Ngọc Giang, ban quản trị chung cư Phú Hưng Phát, phường An Hội Tây (Công ty CP Nhà Mơ làm chủ đầu tư), một trong nhiều nguyên nhân là chủ đầu tư thiếu trách nhiệm, không đóng thuế. Như nơi ông ở, 10 năm dân chưa có sổ hồng và không đóng thu nhập cá nhân được. Để được cấp sổ hồng, cư dân và ban quản trị trong nhiều năm gửi đơn nhiều nơi nhưng tới nay chưa giải quyết được.

Ngoài ra, vấn đề thang máy quá tải, cho thuê căn hộ lưu trú du lịch, khách thuê ồn ào… cũng là mối quan tâm của đại diện nhiều ban quản trị. Bởi, chung cư là nơi ở, cho thuê du lịch sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống cư dân.

Giải tỏa nhiều băn khoăn

Thông tin tới hội nghị, ông Nguyễn Tiến Hưởng - Trưởng Phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Sở Xây dựng TP HCM - cho hay căn hộ chung cư cho thuê lưu trú du lịch vẫn đang được cơ quan chức năng nghiên cứu, chưa áp dụng thực tiễn. Tuy vậy, việc chung cư có cho thuê lưu trú du lịch hay không phải thông qua hội nghị nhà chung cư nên cư dân yên tâm.

Trong khi đó, đại diện Thuế TP HCM lưu ý các ban quản trị chung cư cần phân biệt rõ trường hợp cụ thể giữa thu hộ, chi hộ và cung cấp dịch vụ, phát sinh nghĩa vụ tài chính, xuất hóa đơn.

Ông Trần Sĩ Nam, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP HCM, cho biết sau sáp nhập, TP HCM hiện nay có 1.771 dự án nhà chung cư đã bàn giao với hàng trăm nghìn hộ dân sinh sống.

Đây không chỉ là công trình kiến trúc hiện đại mà còn là không gian cộng đồng, phản ánh nếp sống đô thị, văn hóa ứng xử và chất lượng sống người dân thành phố. Tuy nhiên, công tác vận hành, sử dụng nhà chung cư vẫn tồn tại nhiều khó khăn.

Đơn cử như công tác thu, quản lý, sử dụng quỹ bảo trì, quỹ vận hành còn thiếu minh bạch. Cạnh đó, công tác bảo trì, phòng cháy chữa cháy chưa đồng bộ.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP HCM Trần Sĩ Nam thông tin tại hội nghị

Ông Nam khẳng định quản lý, vận hành nhà chung cư là nhiệm vụ trọng tâm lâu dài, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của chính quyền, doanh nghiệp, người dân.

Thời gian tới Sở Xây dựng tiếp tục tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm các vi phạm. Đồng thời, phối hợp nhiều sở, ngành, chính quyền địa phương để kịp thời tháo gỡ vướng mắc cũng như vấn đề phát sinh, tạo môi trường sống an toàn, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Bảo vệ tốt hơn quyền lợi cư dân Theo ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP HCM (HoREA), tổng quỹ bảo trì tại các chung cư trên địa bàn TP HCM lên tới vài chục tỉ đồng. Từ đó, kẻ xấu có thể tìm mọi cách để tham gia ban quản trị và trục lợi. Vì vậy cư dân sinh sống tại chung cư phải tỉnh táo, chọn người vào ban quản trị có tâm. Ông Châu cho biết TP HCM đang xem xét thành lập Hiệp hội Quản lý nhà chung cư nhằm tăng cường bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, giải quyết tranh chấp cho cư dân.



