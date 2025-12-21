HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động

Nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động

Hồng Đào

(NLĐO)- Rèn luyện thể dục thể thao là yếu tố quan trọng để người lao động luôn mạnh khỏe mạnh, tiếp tục sáng tạo, đóng góp cho sự phát triển của doanh nghiệp

Hội thao Benthanh Group năm 2025 do Công đoàn và Đoàn thanh niên Tổng Công ty Bến Thành phối hợp tổ chức đã diễn ra tại Emerald Hồ Tràm resort (xã Hồ Tràm, TPHCM) vào hôm nay,  21-12. 

Hội thao nhằm chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ TPHCM, chào mừng Đại hội Công đoàn TPHCM lần thứ 1, nhiệm kỳ 2025-2030 và kỷ niệm 28 năm thành lập Tổng Công ty Bến Thành.

Sôi nổi Hội thao Benthanh Group - Ảnh 1.

Các VĐV tham gia Hội thao Benthanh Group

Hội thao thu hút 500 lượt VĐV và cổ động viên là cán bộ, đoàn viên, người lao động của 19 doanh nghiệp tham gia hưởng ứng các môn: Chạy bộ, pickleball, chèo thuyền, đua xe đạp chậm, bóng chuyền bãi biển, bơi lội, pickleball…

Không khí rộn ràng và ấm cúng vì tất cả người lao động ở các doanh nghiệp thành viên, kể cả ban lãnh đạo đều sum họp với tinh thần đoàn kết như Ngày hội gia đình.

Sôi nổi Hội thao Benthanh Group - Ảnh 2.

Khai mạc hội thao

Sôi nổi Hội thao Benthanh Group - Ảnh 3.

VĐV hào hứng với môn chạy

Sôi nổi Hội thao Benthanh Group - Ảnh 4.

Các VĐV thi đấu môn chèo thuyền

Sôi nổi Hội thao Benthanh Group - Ảnh 5.

Các VĐV thi đấu môn đua xe đạp chậm


